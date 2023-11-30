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СБУ подорвала и парализовала стратегическую железную дорогу РФ, ведущую в Китай, - источник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники СБУ провели спецоперацию в российской Бурятии, устроив взрыв в Северномойском тоннеле им. Бессолево. Этот путь ведет в Китай и используется для военных поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Именно в Северномойском тоннеле им. Бессолово в Бурятии. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Китаем и Россией, используемый РФ для военных поставок.

В результате спецоперации СБУ этот путь сейчас парализован.

По данным источника, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Российские спецслужбы и железнодорожники пытаются минимизировать последствия взрыва.

Также читайте: Мир в Украине сейчас означает войну потом, - бывшие американские дипломаты

СБУ подорвала и парализовала стратегическую железную дорогу РФ, ведущую в Китай, - источник 01
СБУ подорвала и парализовала стратегическую железную дорогу РФ, ведущую в Китай, - источник 02
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Топ комментарии
+27
Аж у Бурятії??? Круто. До речі. привіт всім місцевим.
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30.11.2023 11:31
+23
15 343 метра пути парализованно.
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30.11.2023 11:28
+21
Хочешь - сей, а хочешь - куй: всё равно получишь муй !
(Песня о Северомуйскиом тоннеле.)
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30.11.2023 11:28
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Хочешь - сей, а хочешь - куй: всё равно получишь муй !
(Песня о Северомуйскиом тоннеле.)
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30.11.2023 11:28 Ответить
А ось тут наші ЗМІ дали трішки дрозда🤔🧐😁 БАМ не є основним шляхом, по якому кацапи транспортують озброєння до рашки, основний шлях - ТрансСиб., кому не зрозуміло - Транссибірська магістраль🤗 Так, що по факту - розбіг на гривню, стрибок на копійку, наші журналюки черговий раз обісрались, як і з контрнаступом, краще б промовчали взагалі 😝😝😝😝😝😜🤪
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01.12.2023 11:52 Ответить
15 343 метра пути парализованно.
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30.11.2023 11:28 Ответить
нхя собі!
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30.11.2023 11:29 Ответить
Аж у Бурятії??? Круто. До речі. привіт всім місцевим.
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30.11.2023 11:31 Ответить
Хорошего всем настроения.
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30.11.2023 11:32 Ответить
Ого! Брависсимо!!!
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30.11.2023 11:32 Ответить
бойові буряти.... не всі ще скурвилися. деякі пам'ятають. хто насправді їхній ворог...
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30.11.2023 11:34 Ответить
Амінь!...
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30.11.2023 11:34 Ответить
Так вот ты какой, северный муй!!!
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30.11.2023 11:34 Ответить
Ось це якраз про таку ситуацію і склали прислів'я:
- "Не кидай каміння у будинок сусіда, якщо сам живеш у скляному будинку"
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30.11.2023 11:37 Ответить
Вже другий рік про це кажу. Нарешті роздуплилися. Муй тобі, Цзіньпінь.
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30.11.2023 11:37 Ответить
Не виключено, що самі китайці це й організували Бо треба зберігать хороші відносини і з американцями, і з кацапами А так - розведуть руками і скажуть кацапам : Извините! Мы рады вам помочь Но... не можем "по объективным не зависящим от нас причинам..." І американці задоволені - китайці не поставляють в Росію стратегічні товари А наші СБУшники просто "скористалися ситуацією"
ТОвариш розказав колись "бувальщину": "Їду пізно ввечері на тролейбусі В салоні всього кілька чоловік Я сиджу спиною до руху На задній площадці стоїть п"яний дідок і молода дівка Тролейбус підкидає на вибоїні І тут дідок голосно перднув Кладе дівці руку на плече і каже: "Деточка! Ты не переживай Вали всё на меня! Я старый - мне всё равно..." Так і нам... Хай валять все на "вездесущих бандерафцев"!
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30.11.2023 12:20 Ответить
Жюль Верн.
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30.11.2023 12:40 Ответить
90 % того про що фантазував Жюль Верн - на сьогодні втілилося в життя! Решта виявилося "нездійсненним" чи замінилося "більш ефективним" - з іншими принципами

Прогресивний розвиток людства - це втілені у фантастичну форму мрії людей, які в подальшому їх власним розумом та руками перетворюються в реальність...
Не думай що китайці - дурні Для того щоб дорваться до абсолютної влади "чекісти" влаштували кілька диверсій з масованою загибеллю СВОЇХ людей А тут шкода спричинена самим кацапам А свої товари китайці можуть і через Казахстан у Росію відправить Просто це буде повільніше І пріоритет може буть відданий іншим (не військовим) вантажам А от корейські снаряди трохи "пригальмовані" Бо іншого шляху доставки немає

"Не вважайте, що вас оточують ідіоти! Хоча-б думайте, що люди, які вас оточують, за розумовими здібностями рівні вам Якщо вони вас перевершать в знаннях чи вміннях - то це ваша проблема... А не їхня!"

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30.11.2023 12:58 Ответить
Та нє, то не єдиний путь, просто зручніший і коротший.
Ще бам існує - через Байкал, квжд не знаю в якому стані зараз, але дуже довга
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30.11.2023 11:38 Ответить
стався вибух на Байкало-Амурській магістралі. Саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Китаєм та Росією, який РФ використовує для військових поставок. Джерело: https://censor.net/ua/n3458700
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30.11.2023 12:21 Ответить
Я подивився на мапу - там є ще один шлях, старішій за тоннель. Але він теж має лише одну колію йде через гори, багато петляє, та на ньому є декілька мостів (одного бачать на фото) - тому, багато потягів по ньому пускати не можно. Саме їм мають користуватися пасажирськи потяги, яки, як кажуть, не затримуються.
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30.11.2023 14:23 Ответить
"Ще один щлях" - це "ТрансСиб" Його побудували ще до революції Саме близькість до кордону і змусила Сталіна почать будувать у 40-ві БАМ (припинили після початку війни) Тоді боялися удару японців Відновили будівництво БАМу після того як при Хрущові остаточно "посралися" з Китаєм
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30.11.2023 14:29 Ответить
Уявляю - який вогненний шквал пройшовся по тих 15 км тунелю Це ж 2700 тон пального Вулкан!
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30.11.2023 20:51 Ответить
Але ж можемо, коли захочемо. З почином! І не зупинятися на досягнутому. Нехай земля горить під ногами андрофагів навіть їхня. Слава Україні!
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30.11.2023 11:42 Ответить
Українським розвідникам треба влаштовувати бавовну на судах, які перевозять кацапську нафту. кацапська нафта зараз головне джерело надходженнь грошей на війну.
Можна було б з кораблів запускати безпілотні човни і підривати піторські танкери у морях і океанах
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30.11.2023 11:43 Ответить
роздуплилось наше гур та сбу на другій рік війни, слава ісу...
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30.11.2023 11:43 Ответить
Почему СБУ а не Будунов?
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30.11.2023 11:44 Ответить
Буданов же занят, жену откачивает...
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30.11.2023 11:47 Ответить
скоріше вона його ******* за те що погано працює
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30.11.2023 12:28 Ответить
них себе , турбинированное горение похоже, расплавит много чего
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30.11.2023 12:05 Ответить
а почему убрали ссылку?
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30.11.2023 12:06 Ответить
Удалил, потому что это фейк оказался. Видео с газопровода в свердловской области.
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30.11.2023 12:21 Ответить
Там "горєніє" не гірше! Підірвали не просто "ешелон" Гупнув ешелон з пальним! Більше 40 цистерн "дизелю" та кілька цистерн з авіагасом
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30.11.2023 17:53 Ответить
Гарна новина, чомусь не віриться що такий зелений довбень як Буданов має до неї відношення.
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30.11.2023 11:50 Ответить
А Транссиб уже до Китаю не дістає?
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30.11.2023 11:59 Ответить
вот это эффективный удар! Супер.
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30.11.2023 12:02 Ответить
чайники не пострадали
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30.11.2023 12:04 Ответить
Бам по БАМ
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30.11.2023 12:12 Ответить
Отака МУЙня в бурятії малята.
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30.11.2023 12:14 Ответить
Это СБУ попросило ждунов ... Получается в бурятии есть ждуны Украины
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30.11.2023 12:17 Ответить
на открытой местности быстро починили бы , а в туннеле это надолго
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30.11.2023 12:17 Ответить
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30.11.2023 12:26 Ответить
так, звичайна бавовна у кацапів
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30.11.2023 12:29 Ответить
хлопОк и задЫмленье.
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30.11.2023 14:04 Ответить
краще котельні підривати щоб кацапня мерзла
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30.11.2023 12:30 Ответить
Цей шлях ні якої ролі не відіграє.Він одноколійний і використовується для перевозу вантажів не часто.Підірвати його нема не якого толку.Це теж саме що влупити дроном по спаскій башти кремля щоб стрілки на годиннику повідпадали для піару.
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30.11.2023 12:39 Ответить
Саме так, це їм тільки на користь.
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30.11.2023 13:30 Ответить
БАМ - бам!
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30.11.2023 13:18 Ответить
Круті пацани так тримати, респект іще є нафтопроводи і газогон, пока що є, але нахєра вони кацапам в них же є скрепи
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30.11.2023 13:22 Ответить
!!! Слышишь, время гудит - бамм
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30.11.2023 13:26 Ответить
"...Это молодость наших сердец молодых !..."
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30.11.2023 14:29 Ответить
Покажіть цю картинку Буданову, щоб він дізнався який шлях до Китаю основний, а який допоміжний.
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30.11.2023 13:31 Ответить
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30.11.2023 15:59 Ответить
НЕОБХІДНО ЩЕ РАЗ ЇБНТЬ ДЛЯ ВПЕВНЕНОСТІ !)
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30.11.2023 23:32 Ответить
обязательно ******, - весь мир в труху
но потом... (с)
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01.12.2023 11:49 Ответить
 
 