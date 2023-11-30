СБУ подорвала и парализовала стратегическую железную дорогу РФ, ведущую в Китай, - источник

Сотрудники СБУ провели спецоперацию в российской Бурятии, устроив взрыв в Северномойском тоннеле им. Бессолево. Этот путь ведет в Китай и используется для военных поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Именно в Северномойском тоннеле им. Бессолово в Бурятии. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Китаем и Россией, используемый РФ для военных поставок.

В результате спецоперации СБУ этот путь сейчас парализован.

По данным источника, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Российские спецслужбы и железнодорожники пытаются минимизировать последствия взрыва.

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