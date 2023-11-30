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СБУ подорвала и парализовала стратегическую железную дорогу РФ, ведущую в Китай, - источник
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники СБУ провели спецоперацию в российской Бурятии, устроив взрыв в Северномойском тоннеле им. Бессолево. Этот путь ведет в Китай и используется для военных поставок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Так, ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Именно в Северномойском тоннеле им. Бессолово в Бурятии. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Китаем и Россией, используемый РФ для военных поставок.
В результате спецоперации СБУ этот путь сейчас парализован.
По данным источника, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Российские спецслужбы и железнодорожники пытаются минимизировать последствия взрыва.
Топ комментарии
+27 Randall Flag da70119e
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+23 Старый зольдат
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+21 Colt
показать весь комментарий30.11.2023 11:28
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(Песня о Северомуйскиом тоннеле.)
- "Не кидай каміння у будинок сусіда, якщо сам живеш у скляному будинку"
ТОвариш розказав колись "бувальщину": "Їду пізно ввечері на тролейбусі В салоні всього кілька чоловік Я сиджу спиною до руху На задній площадці стоїть п"яний дідок і молода дівка Тролейбус підкидає на вибоїні І тут дідок голосно перднув Кладе дівці руку на плече і каже: "Деточка! Ты не переживай Вали всё на меня! Я старый - мне всё равно..." Так і нам... Хай валять все на "вездесущих бандерафцев"!
Прогресивний розвиток людства - це втілені у фантастичну форму мрії людей, які в подальшому їх власним розумом та руками перетворюються в реальність...
Не думай що китайці - дурні Для того щоб дорваться до абсолютної влади "чекісти" влаштували кілька диверсій з масованою загибеллю СВОЇХ людей А тут шкода спричинена самим кацапам А свої товари китайці можуть і через Казахстан у Росію відправить Просто це буде повільніше І пріоритет може буть відданий іншим (не військовим) вантажам А от корейські снаряди трохи "пригальмовані" Бо іншого шляху доставки немає
"Не вважайте, що вас оточують ідіоти! Хоча-б думайте, що люди, які вас оточують, за розумовими здібностями рівні вам Якщо вони вас перевершать в знаннях чи вміннях - то це ваша проблема... А не їхня!"
Ще бам існує - через Байкал, квжд не знаю в якому стані зараз, але дуже довга
Можна було б з кораблів запускати безпілотні човни і підривати піторські танкери у морях і океанах
но потом... (с)