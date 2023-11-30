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Есть договоренности об усилении Юга системами ПВО. Они приходят не так быстро, но все будет, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с партнерами об усилению южных областей Украины системами противовоздушной обороны.

Об этом глава государства заявил во время общения с николаевскими студентами, информирует Цензор.НЕТ.

"Николаев пока остается под угрозой. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить его противовоздушной обороной. Обеспечить фундаментально. Мы идем по этому пути. Сегодня говорили с послами, главой ОГА. Есть договоренности с нашими партнерами мощно усилить ПВО, наш Юг. Но оно приходит не сразу, к сожалению, не так быстро, как мы рассчитывали. Не так быстро, как должно быть. Но все это будет", – сказал он.

По словам Зеленского, будут обращать внимание на те или иные системы ПВО.

"Их много, будет много. До того времени, когда они будут здесь, не будем официально делиться с нашим врагом о том, что у нас здесь уже есть. На момент, когда ПВО на Николаевщине будет мощной, мы сможем очень быстро восстановить и важные университеты, и образовательную сеть, и не только. Есть больницы, много социальных зданий и тому подобного", - добавил глава государства.

Также читайте: У Украины есть западные системы ПВО во многих регионах, защищен не только Киев, - Воздушные силы
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Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
публікація від 02 липня 2021
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

ми би вже мали вдасні потужні ЗРК !!!!!

час проср...ний, гроші вкрадені
слава преЗЕку ЗЄлєнскому !
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30.11.2023 12:17 Ответить
Іван Сімочкін

10 год ·

Кривавий клоун зі своїм фсбшним керівником рейхсканцелярії сьогодні приїздили до нашого Херсона. Кажуть. Я не бачив ані живцем, ані на відосіках - цих гнид фізично не можу бачити, шлунок вивертає.

Сподіваюся, колись їх провезуть вулицями Херсона у клітинах.
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30.11.2023 12:20 Ответить
Коли він вже одягне костюм і краватку (одяг чиновника, дресс-код не чув? ) і перестане ганьбитися в піжамі.
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30.11.2023 12:24 Ответить
Я вам нічьо нє должєн, але всьо будєть. Ага.
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30.11.2023 13:04 Ответить
Ну а що ви думали? Це вам не шашлики! Чекайте і терпіть, зелохи!
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30.11.2023 13:07 Ответить
А коли будете робити самі? Де наши ракети? Ми космічна держава ? Де наши ракети??
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30.11.2023 13:08 Ответить
Щось мені підказує, що в Україні все буде коли оце тут бути перестане
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30.11.2023 14:29 Ответить
 
 