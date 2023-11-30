Есть договоренности об усилении Юга системами ПВО. Они приходят не так быстро, но все будет, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с партнерами об усилению южных областей Украины системами противовоздушной обороны.
Об этом глава государства заявил во время общения с николаевскими студентами, информирует Цензор.НЕТ.
"Николаев пока остается под угрозой. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить его противовоздушной обороной. Обеспечить фундаментально. Мы идем по этому пути. Сегодня говорили с послами, главой ОГА. Есть договоренности с нашими партнерами мощно усилить ПВО, наш Юг. Но оно приходит не сразу, к сожалению, не так быстро, как мы рассчитывали. Не так быстро, как должно быть. Но все это будет", – сказал он.
По словам Зеленского, будут обращать внимание на те или иные системы ПВО.
"Их много, будет много. До того времени, когда они будут здесь, не будем официально делиться с нашим врагом о том, что у нас здесь уже есть. На момент, когда ПВО на Николаевщине будет мощной, мы сможем очень быстро восстановить и важные университеты, и образовательную сеть, и не только. Есть больницы, много социальных зданий и тому подобного", - добавил глава государства.
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публікація від 02 липня 2021
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
ми би вже мали вдасні потужні ЗРК !!!!!
час проср...ний, гроші вкрадені
слава преЗЕку ЗЄлєнскому !
10 год ·
Кривавий клоун зі своїм фсбшним керівником рейхсканцелярії сьогодні приїздили до нашого Херсона. Кажуть. Я не бачив ані живцем, ані на відосіках - цих гнид фізично не можу бачити, шлунок вивертає.
Сподіваюся, колись їх провезуть вулицями Херсона у клітинах.