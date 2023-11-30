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Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии, - экс-чиновник Пентагона Бжезинский
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Путь Украины к членству в НАТО является частью выигрышной стратегии как для самой Украины, так и для всего Альянса.
Об этом заявил в ходе дискуссии в Атлантическом совете бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Он считает, что президент России Владимир Путин "уважает и понимает" единственное - это стандарты пятой статьи НАТО, которая требует от членов Альянса встать на защиту своего союзника.
По мнению Бжезинского, "зонтик НАТО" мог бы распространиться на территории, подконтрольные украинским властям даже до полного освобождения оккупированной части Украины.
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+8 Dust
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Вспомните 2014 - нападение, потом перемирие. Были бы в НАТО, нападения в 2022 не было бы.
Если будет перемирие, уверен - 5-6 лет и опять война.
Вспомните какие цели ставят орки:
1. Крым.
2. Донецкая и Луганская области
3. Сухопутный коридор в Крым и отрезать Украину от Азовского моря.
4. Сухопутный коридор в приднестровье и отрезать Украину от Черного моря
5. Захватить Украину по Днепру.
6. Зайти за Днепр и захватить области, оставив Украине несколько западных областей.
Если бы идиоты в 2019 не проголосовали за Бубочку может быть 2022 года и не было бы.
Но при наличии 73% идиотов, как Вы думаете, есть логика или нет?
НАТО, не НАТО, плевать.
Если будет Лидер, а не шоумен, то освободим
Обміняєм території на НАТО і залишимся без територій і без НАТО. Черговий Будапешський меморандум.
Українці зробили з НАТО,ЄС - карго-культ, віра в халяву, що хтось буде нас захищати і платити нашу соціалку. А світ міняється.
не будь Балтія в НАТО, кацапи вже давно б їх проковтнули
найрозумніші поляки: НАТО+власна надпотужна армія, яка самотужки дасть відсіч рашці
треба творити Річ Посполиту Нову - конфедеративну державу
Польщі, України, Балтії + Фінляндії, Чехії, +, +, +,......
одним словом всіх країн, яким реально загрожує рашка
+ власне ЯО , ураній ми накопаєм....
це якщо ми всі хочемо вижити проти орди....