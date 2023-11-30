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Новости За рубежом
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НАТО (8911) Украина (44287) членство в НАТО (1213)

Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии, - экс-чиновник Пентагона Бжезинский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ян,бжезінський

Путь Украины к членству в НАТО является частью выигрышной стратегии как для самой Украины, так и для всего Альянса.

Об этом заявил в ходе дискуссии в Атлантическом совете бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Он считает, что президент России Владимир Путин "уважает и понимает" единственное - это стандарты пятой статьи НАТО, которая требует от членов Альянса встать на защиту своего союзника.

По мнению Бжезинского, "зонтик НАТО" мог бы распространиться на территории, подконтрольные украинским властям даже до полного освобождения оккупированной части Украины.

Читайте также: В НАТО считают, что Украина вряд ли сможет вытеснить все российские войска до конца 2024 года
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Топ комментарии
+8
і так, і ні
не будь Балтія в НАТО, кацапи вже давно б їх проковтнули
найрозумніші поляки: НАТО+власна надпотужна армія, яка самотужки дасть відсіч рашці

треба творити Річ Посполиту Нову - конфедеративну державу
Польщі, України, Балтії + Фінляндії, Чехії, +, +, +,......

одним словом всіх країн, яким реально загрожує рашка
+ власне ЯО , ураній ми накопаєм....

це якщо ми всі хочемо вижити проти орди....
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30.11.2023 12:11
+6
Логика есть
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30.11.2023 11:52
+4
Тільки усі ЕКСи.
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30.11.2023 11:51
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Такий розумний, як моя дружина потім.
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30.11.2023 11:45 Ответить
Тільки усі ЕКСи.
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30.11.2023 11:51 Ответить
Логика есть
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30.11.2023 11:52 Ответить
В чём, в создании новой границы Украины? Той границы, которую создала рашка?
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30.11.2023 14:10 Ответить
Вы действительно верите, что западная помощь Украине будет до победы? Я очень хочу в это верить.

Вспомните 2014 - нападение, потом перемирие. Были бы в НАТО, нападения в 2022 не было бы.

Если будет перемирие, уверен - 5-6 лет и опять война.

Вспомните какие цели ставят орки:
1. Крым.
2. Донецкая и Луганская области
3. Сухопутный коридор в Крым и отрезать Украину от Азовского моря.
4. Сухопутный коридор в приднестровье и отрезать Украину от Черного моря
5. Захватить Украину по Днепру.
6. Зайти за Днепр и захватить области, оставив Украине несколько западных областей.

Если бы идиоты в 2019 не проголосовали за Бубочку может быть 2022 года и не было бы.

Но при наличии 73% идиотов, как Вы думаете, есть логика или нет?
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30.11.2023 16:10 Ответить
Азербайджан ждал 30 лет и сумел освободить свои исконные земли.
НАТО, не НАТО, плевать.
Если будет Лидер, а не шоумен, то освободим
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30.11.2023 16:13 Ответить
Только идиот может сравнивать армии Карабаха/Армении и рашки
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30.11.2023 20:59 Ответить
НАТО, ЄС розваляться до 2030, якщо в Європі продовжуватимуть вигравати ультра-праві партії.

Обміняєм території на НАТО і залишимся без територій і без НАТО. Черговий Будапешський меморандум.

Українці зробили з НАТО,ЄС - карго-культ, віра в халяву, що хтось буде нас захищати і платити нашу соціалку. А світ міняється.
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30.11.2023 11:53 Ответить
і так, і ні
не будь Балтія в НАТО, кацапи вже давно б їх проковтнули
найрозумніші поляки: НАТО+власна надпотужна армія, яка самотужки дасть відсіч рашці

треба творити Річ Посполиту Нову - конфедеративну державу
Польщі, України, Балтії + Фінляндії, Чехії, +, +, +,......

одним словом всіх країн, яким реально загрожує рашка
+ власне ЯО , ураній ми накопаєм....

це якщо ми всі хочемо вижити проти орди....
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30.11.2023 12:11 Ответить
Хотів би я глянути на ту *суперпотужну*. Бундесвер уже виявився мильною бульбашкою.
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30.11.2023 12:38 Ответить
Була вже Річ Посполита - але хтось завжди хотів бути найголовнішим і не стало Речі ( і хто ж це був навіть не знаю мож підкажете ).
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30.11.2023 15:57 Ответить
Жодна "угорщина" не допустить навіть такого компромісного варіанту.
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30.11.2023 11:56 Ответить
Какая частина? Вы лично теперь на это уже согласны?
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30.11.2023 12:24 Ответить
я согласен. Не вижу ничего плохого
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30.11.2023 15:31 Ответить
Все правильно і зробити це слід якомога швидше, проте, не зроблять, адже одні бояться, а інші працюють на рашистів.
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30.11.2023 13:00 Ответить
Це закамуфльоване підштовхування до здачі територій
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30.11.2023 14:09 Ответить
нет. От них никто не отказывается
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30.11.2023 15:32 Ответить
Да? Т.е. Вы хотите проводить границы Украины-члена НАТО по линии установленной хуьлом при помощи мясных штурмов? А хуьло их признает? Например он хочет взять Авдеевку. Авдеевка будет членом НАТО? При этом оккупированный Крым будет списан "на время", т.е. навсегда.
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30.11.2023 20:57 Ответить
это не так, со временем мы вернем все территории, но зато остальная часть страны начнет нормально жить. Хотя нас все равно никто никуда не возьмет
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30.11.2023 22:59 Ответить
"зато остальная часть страны начнет нормально жить." - это означает, что вы хотите заморозить войну, а это любимый нарратив кацапов. Им хочется отдохнуть, пополнить запасы. а Вы можете не продолжать...
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01.12.2023 00:02 Ответить
Надеюсь Вы пишите с передовой, а не на теплом домашнем диване.
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30.11.2023 16:19 Ответить
Я точно не пишу из Мухосранска, в отличии от вас
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30.11.2023 20:50 Ответить
Вы не из Мухосранска, а Мухозасранка
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01.12.2023 07:39 Ответить
 
 