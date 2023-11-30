Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии, - экс-чиновник Пентагона Бжезинский

Путь Украины к членству в НАТО является частью выигрышной стратегии как для самой Украины, так и для всего Альянса.

Об этом заявил в ходе дискуссии в Атлантическом совете бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Он считает, что президент России Владимир Путин "уважает и понимает" единственное - это стандарты пятой статьи НАТО, которая требует от членов Альянса встать на защиту своего союзника.

По мнению Бжезинского, "зонтик НАТО" мог бы распространиться на территории, подконтрольные украинским властям даже до полного освобождения оккупированной части Украины.

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