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Новости За рубежом Украина - НАТО
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Вступление Украины в НАТО пока невозможно из-за войны, - глава МИД Латвии Кариньш

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

каріньш

Главным условием вступления Украины в НАТО является завершение войны с Россией. Кроме того, страна должна завершить все необходимые для членства в Альянсе реформы.

Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в блиц-интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что летом на саммите в Вильнюсе было принято решение о том, что Украина будет членом НАТО, если позволят условия.

"Условия – это война, но то, что нам нужно сделать, двигаясь в сторону Вашингтона (следующего саммита НАТО в Вашингтоне, – ред.), то есть в июле, через полгода, – это уже сейчас работать и согласовывать определенную дорожную карту или шаги, которые НАТО сделает, чтобы помочь Украине быть готовой присоединиться", - отметил Кариньш.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что "одно дело сказать, что кто-то будет в НАТО и совсем другое - быть к этому готовым".

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"Итак, есть вопросы оперативной совместимости, есть вопросы военных процедур, есть вопросы законотворчества. И моя страна, каждая страна, вступившая в НАТО, должна была принять все их системы, особенно в отношении военной совместимости. И мы должны помочь Украине сделать все эти шаги, чтобы Украина, когда придет время, тоже была готова", - добавил латвийский министр.

Также Кариньш надеется, что ЕС сможет в декабре принять предложение Европейской комиссии об открытии официальных переговоров с Украиной.

"Я считаю, что это очень важно как символически, так и практически. Даже если такие переговоры открываются, когда нет войны, это сложный процесс. А ваша страна проводит реформы во время войны, чего никому никогда не приходилось делать. Тот факт, что вы готовы это сделать, уже говорит о решимости вашей страны. И я убежден, и мы будем доказывать это на декабрьском саммите, чтобы сказать "да" (решению об открытии переговоров с Украиной, - ред.)", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+6
У Чехова (не пам'ятаю в якому творi), був такий учитель географії. Він постійно, з будь-якого приводу говорив тільки найочевидніші речі - "коні їдять овес, влітку день довший, а взимку коротший" і так далі
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30.11.2023 11:47
+4
А в чому вина льотчиків? Якщо вимог не було і занять з англійською до цього з ними?
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30.11.2023 12:11
+3
Якщо чесно, то вже дійсно дуже хочеться це побачити. Латвію виключать з НАТО заднім числом. І не мекне.
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30.11.2023 12:35
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У Чехова (не пам'ятаю в якому творi), був такий учитель географії. Він постійно, з будь-якого приводу говорив тільки найочевидніші речі - "коні їдять овес, влітку день довший, а взимку коротший" і так далі
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30.11.2023 11:47 Ответить
Можна продовжити, на Латвію з Нато нападуть першою бо вана найменша
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30.11.2023 12:40 Ответить
мля а я прочитав
Наступ росії до Латвії наразі неможливий через війну
У кожного своє...
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30.11.2023 12:50 Ответить
А в чому вина льотчиків? Якщо вимог не було і занять з англійською до цього з ними?
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30.11.2023 12:11 Ответить
Якщо вам не подобається армія, яка стримує і багато де перемагає багаточисельну "втарую армію міра", пропоную вам згадати, яка армія була в період до гетьмана. А саме: чувасіки, які у відповідь на "силове" захоплення військової частини трьома проплаченими алкашами в трєніках з балалайками сідали в коло і співали гімна.
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30.11.2023 12:13 Ответить
І це я ще не піднімаю очевидне питання, а саме: з яких пір треба знати англійську мову, щоб вправно воювати?
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30.11.2023 12:14 Ответить
І кому воно до цього було потрібно? А двірникам яку потрібно мову знати?
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30.11.2023 12:32 Ответить
А ''гетьман" мав дати наказ армії, яка воює з 2014 року , вивчати англійську мову "в полях"? Чи цим має займатися система освіти, якій "по#уй"?
Сьогодні створені умови ( безкоштовні курси) по вивченню англійської....як ви думаєте, багато записались на безкоштовне навчання?
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30.11.2023 12:57 Ответить
Добре! Подивимось як спрацює 5 поправка у Латвії!!
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30.11.2023 12:05 Ответить
Що за 5 поправка? Може 5 стаття?
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30.11.2023 12:10 Ответить
Якщо чесно, то вже дійсно дуже хочеться це побачити. Латвію виключать з НАТО заднім числом. І не мекне.
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30.11.2023 12:35 Ответить
Латвія наступна
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30.11.2023 12:32 Ответить
Приклад того як недалекоглядна, масонська, лівацька, корупційна Європа не проявляє необхідної адекватної гнучкості
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30.11.2023 13:14 Ответить
можна відповідати всім стандартам і не могти воювати. А можна воювати і по хер на ті стандарти.
Цікаво, яка б була позиція міністра, якби напали на них?
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30.11.2023 13:59 Ответить
 
 