Вступление Украины в НАТО пока невозможно из-за войны, - глава МИД Латвии Кариньш

Главным условием вступления Украины в НАТО является завершение войны с Россией. Кроме того, страна должна завершить все необходимые для членства в Альянсе реформы.

Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в блиц-интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что летом на саммите в Вильнюсе было принято решение о том, что Украина будет членом НАТО, если позволят условия.

"Условия – это война, но то, что нам нужно сделать, двигаясь в сторону Вашингтона (следующего саммита НАТО в Вашингтоне, – ред.), то есть в июле, через полгода, – это уже сейчас работать и согласовывать определенную дорожную карту или шаги, которые НАТО сделает, чтобы помочь Украине быть готовой присоединиться", - отметил Кариньш.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что "одно дело сказать, что кто-то будет в НАТО и совсем другое - быть к этому готовым".

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"Итак, есть вопросы оперативной совместимости, есть вопросы военных процедур, есть вопросы законотворчества. И моя страна, каждая страна, вступившая в НАТО, должна была принять все их системы, особенно в отношении военной совместимости. И мы должны помочь Украине сделать все эти шаги, чтобы Украина, когда придет время, тоже была готова", - добавил латвийский министр.

Также Кариньш надеется, что ЕС сможет в декабре принять предложение Европейской комиссии об открытии официальных переговоров с Украиной.

"Я считаю, что это очень важно как символически, так и практически. Даже если такие переговоры открываются, когда нет войны, это сложный процесс. А ваша страна проводит реформы во время войны, чего никому никогда не приходилось делать. Тот факт, что вы готовы это сделать, уже говорит о решимости вашей страны. И я убежден, и мы будем доказывать это на декабрьском саммите, чтобы сказать "да" (решению об открытии переговоров с Украиной, - ред.)", - подчеркнул он.

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