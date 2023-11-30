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Стрелять по майдановцам Янукович приказал около 7 утра 20 февраля, - прокурор Иванов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

беркут,розстріл,майдану

Бывший президент Виктор Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Виталию Захарченко применить огнестрельное оружие в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014, находясь в резиденции "Межигорье".

Об этом прокурор по "делам Майдана" Денис Иванов рассказал в интервью Укрінформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы выяснили, что 20 февраля 2014 года Янукович, находясь в своей резиденции "Межигорье" в период с 6 часов 52 мин до 7 часов утра имел контакт по правительственной связи с Захарченко. Следствие имеет основания считать, что именно во время этого разговора, который длился примерно 8 минут, Янукович дал указание Захарченко на применение огнестрельного оружия подчиненными ему подразделениями в направлении протестующих в центральной части Киева", - рассказал Иванов.

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По данным следствия, после разговора с Януковичем бывший глава МВД по правительственной связи имел два телефонных разговора с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

"А дальше, как известно, начиная с 9 часов 16 минут до 17 часов работники спецподразделения "Беркут" внутренних войск табельным огнестрельным оружием - автоматами Калашникова, пистолетами "Форт", снайперскими винтовками "Драгунова" и ружьями "Форт-500", заряженными боевыми патронами, произвели выстрелы в направлении невооруженных участников массовых акций протеста, находившихся в это время в районе Майдана Незалежности и в нижней части улицы Институтской. Подробности этой трагедии в деталях изучались в Святошинском райсуде столицы во ходе рассмотрения дела пятерых "беркутовцев". Их обвиняли в убийстве 48 протестующих", - добавил Иванов.

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Он отметил, что расстрелы протестующих утром 20 февраля транслировались в прямом эфире.

"Вопрос, почему Янукович не прекратил это? Почему не дал указание Захарченко отвести подразделение киевского "Беркута" с улицы Институтской? Такие действия указывают на прямой умысел Януковича на совершение сотрудниками милиции этих преступлений", - считает прокурор Иванов.

Он отметил, что Янукович во время Революции Достоинства не подписывал письменные приказы силовикам о применении насилия, поскольку это не предусмотрено полномочиями президента. Однако после изменения Конституции в 2010 году Янукович лично назначал министра внутренних дел Виталия Захарченко, главу СБУ Александра Якименко и министра обороны Павла Лебедева, потому руководители силовых структур были близки ему и подотчетны ему.

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"Как установило следствие, в Администрации Президента, на улице Банковой, 18 февраля проходили многочисленные оперативные совещания, в том числе - с участием руководителя СБУ Якименко и министра внутренних дел Захарченко. Затем соответствующие совещания уже проводились в МВД и СБУ, где подчиненным озвучили поставленные Януковичем задачи. Круг участников был достаточно широк, не все после Революции Достоинства сбежали из Украины и не все отказались свидетельствовать против бывшего президента. Поэтому свидетельств у нас достаточно", – говорит прокурор Иванов.

По его словам, в период с 18 по 20 февраля, когда проводились активные силовые меры по вытеснению митингующих из центральной части Киева, были многочисленные телефонные соединения президента с руководителями правоохранительных органов по правительственной и телефонной связи.

"Мы зафиксировали не менее 10 соединений Януковича с Якименко и Захарченко. С каждым из них. С министром обороны Лебедевым и командующим внутренними войсками Шуляком в эти дни было по 5 соединений", - сообщил прокурор Иванов.

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"О чем они говорили, следствие не установило. Но с помощью многочисленных видеозаписей, которые тогда осуществлялись в центральной части Киева, отслеживается связь, как после очередного звонка Януковича Захарченко милиция начинает активный штурм на конкретном участке и применяет физическое насилие, специальные средства, гранаты, резиновые дубинки, стреляет из помповых ружей. И перед началом этого всего, минут за пять-десять, происходило соединение. О чем они говорили? Возможно, именно об этой операции", - сказал он.
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Топ комментарии
+19
Ніяких виборів більше би не було! Ми б жили зараз на великій " зоні"!...
Хвала і честь Героям Майдану!...
З цього почався наш Спротив, а закінчиться великою Перевагою!
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30.11.2023 12:15
+16
"а Яник би через два роки програв вибори"

угу, як ***** чи Тарган. Скоріше за все селюковатий тут ти
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30.11.2023 12:18
+11
Селюковаті патріоти..., Яник програв би ..? Якась нова зелена балалайка.
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30.11.2023 12:15
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"а Яник би через два роки програв вибори"

угу, як ***** чи Тарган. Скоріше за все селюковатий тут ти
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30.11.2023 12:18 Ответить
энтому кацапському селюку напомним историю
... еще раньше - зимой 2014 янык убежал в расею где весной 2014 отдал Крым путину
так? так!
Яник же до лета 2014 был президлентом Украины?
так? так!
Так лутьше, су-ка яник сидел бы дома - Крым бы Украинским остался.
Так? Так!
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30.11.2023 12:24 Ответить
Шта?
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30.11.2023 12:27 Ответить
для тех хто в глухом бронипоизде
до лета 2014 - яник президент Украины так? так! Для кацапов - он и до сих пор президент...
Крым кацапы оттяпали весной 2014 года.
Хто и где тогда был президентом?
Смотри выше - яник в росии
Хто приказал яныку студентов снаяала тягать, а потом отстреливать?
конечно - болотя путин
Так хто сделал майдан? и отдал Крым?
путя и янык - сиамские пи-дар-ы
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30.11.2023 12:34 Ответить
Не так.
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30.11.2023 12:38 Ответить
ТАК!!! ТАК!!! ТАК!!! Януковыч - путинской мудак
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30.11.2023 12:43 Ответить
кретине, поясни яким чином овоч був президентом до літа 2014?
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30.11.2023 17:08 Ответить
для путіна - янік - завжди легітімний. А раз легітімний - то яник і віддав Крим путіну

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30.11.2023 18:31 Ответить
ти дебіл? до чого тут *****? я питаю в тебе за твої слова!
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30.11.2023 18:49 Ответить
ша - ботоферма - читай выше - или спроси своего куратора
КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ДО Порошенка БЫЛ ЛЕГИТИМНЫМ ДЛЯ РОССИИ????
Чет так вскипел - то - тя не учили красиво тролить???
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30.11.2023 18:53 Ответить
Ну вот - читай - навскидку че вытворяют чертяки
Думский комитет по делам СНГ: Янукович остается легитимным президентом
***
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий заявил в Симферополе, что Россия по-прежнему считает Виктора Януковича легитимным главой государства и требует от украинской оппозиции соблюдать соглашения, достигнутые 21 февраля.
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30.11.2023 19:01 Ответить
недоумок, мені насрати що пишуть чи кажуть кацапи, ти мразота сказала що овоч був президентом до літа 2014 року, тож відповідай дятле, за свої слова!
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30.11.2023 19:04 Ответить
Кацапи відтяпали КРИМ - коли ПРЕЗИДЕНТОМ України для НИХ - був Януковіч
ТАК? ТАК!
Турчинова до Петі - вони НЕ ПРИЗНАВАЛИ.
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30.11.2023 19:07 Ответить
ваше написано???
Думский комитет по делам СНГ: Янукович остается легитимным президентом
***
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий заявил в Симферополе, что Россия по-прежнему считает Виктора Януковича легитимным главой государства и требует от украинской оппозиции соблюдать соглашения, достигнутые 21 февраля.
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30.11.2023 19:08 Ответить
"Яник же до лета 2014 был президлентом Украины?"saimansay 30.11.2023 12:24 це хто писав? кацапи?
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30.11.2023 19:43 Ответить
зачем третий раз переспрашиваешь, нашальника?
для кацапов - янык до лета был легитимным ПРЕЗИДЕНТМ УКРАИНЫ
Ты заика? У тя потеря памяти?
Может читать разучился?
Может ты частично недеспособный?
даже не сочуствую - кацапи - ущербны по природе вещей
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30.11.2023 19:46 Ответить
дебіле, в четверте, для особливо тупорилих, питаю тебе а не кацапів, бо писало ти не посилаючись на кацапів, і не треба мені цитувати недолугий кацапський гумор накшталт "нашальника" - одразу видно що ти лаптєноге, ти недорозвинене написало само стосовно овоча і його президентства, тоді відповідай по суті питання собака ти скажена!
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30.11.2023 19:54 Ответить
За "селюковатих" тебе зараз тут на британський прапор будемо рвати))
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30.11.2023 12:35 Ответить
Дебіле, не програв би він вибори, не було б їх більше
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30.11.2023 12:19 Ответить
Киця, не було ніяких "силових майданів", не вигадуй чухні. Свободи, Фаріони, Корчинські ніякої ролі в ньому не зіграли, свободівці і праві сектори з фаріонами (до появи ДУК ПС) чомусь не дуже бігли на Інститутську штурмувати під кулі.
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30.11.2023 12:39 Ответить
Сам жеж пишеш - все було predetermined
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30.11.2023 12:33 Ответить
Які "селюковаті патріоти", клоуняра? Більшість на Майдані, це були кияне.
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30.11.2023 12:33 Ответить
Ніяких виборів більше би не було! Ми б жили зараз на великій " зоні"!...
Хвала і честь Героям Майдану!...
З цього почався наш Спротив, а закінчиться великою Перевагою!
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30.11.2023 12:15 Ответить
Шлепер затупорылил, шо не согласился на Юлину ширку до 2026 года.
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30.11.2023 12:24 Ответить
Чому б не було б? Були б нескінченні вибори януковичів. Спочатку в.ф., потім в.в. Які б були ініціали у януковича 3.0 - не знаю...
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30.11.2023 15:38 Ответить
Селюковаті патріоти..., Яник програв би ..? Якась нова зелена балалайка.
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30.11.2023 12:15 Ответить
ще один додік зі школи прийшов! була б не Україна, а Бульбашія 2
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30.11.2023 13:05 Ответить
Ще гірше. Бо до такого рівня порядку, відсутності скаженої корупції та впливу олигархату, за що деякі досі мастурбують на "бацьку", в Україні при янику ніколи б і близько не було.
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30.11.2023 17:02 Ответить
... Перемогою!
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30.11.2023 12:18 Ответить
теперь пора минировать унитаз овоща...
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30.11.2023 12:20 Ответить
И пыня награждал в апрелем медальками за взятие Крыма , отчеканенных 20 февраля 2014-года. Совпадение... Не думаю, шо шлепер действовал по кремлевской методичке, где все было преподнесено в виде плана действий.
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30.11.2023 12:22 Ответить
пуйло и организировал Майдан
Янык - сцыкло - без приказа сверху никогда бы не поднял бы хвост
Все началось - когда пуйло приказал яныку уничтожить студентов на мирном протесте
... где одного студента 25 беркутов как курицу по асфальте катали
Потом то же пуйло приказал яныку стрелять по людям
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30.11.2023 12:27 Ответить
Ху-йло організувало розстріл Майдану, а не сам Майдан. Коли зрозуміло що програє в Києві, вирішив захапати хоч кусок...
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30.11.2023 12:30 Ответить
кацап???
у тя амнезия?
с чего начались протесты ДО МАЙДАНА? Читай выше
Когда болотя куйло ПРИКАЗАЛ яныку разогнать жестким способом ПЕРВЫЙ мирный стеденский протест...
... еще до самого майдана.
Когда по 25 беркутов одного студента как котлету отбивали
Вот народ и завозмущался
А небыло бы этого - и майдана небыло - покуй
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30.11.2023 12:39 Ответить
Тобто ти впевнений що мудрий януковоч прорахував реакцію на силовий розгін студентів у вигляді півмільйона людей на площі на наступний день?
Ти дурник?
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30.11.2023 12:43 Ответить
звичайно ні - яник-віник - просто маріонєтка
у фсб та путіна такий був план - під заворушку в Україні оттяпать Крим
Читай доктріну герасімова
Невоенные действия
- Формирование коалиций и союзов.
- Политическое и дипломатическое давление.
- Экономические санкции.
- Экономическая блокада.
- Разрыв дипломатических отношений.
- Формирование политической оппозиции.
- Действие оппозиционных сил.
- Перевод экономики противостоящей России страны на военные рельсы.
...
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30.11.2023 12:48 Ответить
У ху-йла був план відтяпати всю Україну, для цього і був потрібен овоч. В принципі там діло і було вже в шляпі.
Але коли овоч обісрався з Майданом, ху-йло вирішило хапнути хоч шматок і зіграти в довгу.
Сам Майдан, для планів ху-йла, був катастрофою. Це настільки очевидно що ви мене дивуєте...
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30.11.2023 13:09 Ответить
байки о "многоходовочках ху-йла" - для лахов-ских
кацапи как орда - оттяпают столько сколько могут
а когда им по морде даш - кричат - да мы еще и не начинали
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30.11.2023 13:17 Ответить
Соглашусь, шо под шумок защиты сочинской оленьяды муйлуша сколотил миллионный ударный кулак для нападения на Украину. Да мы своим Майданом спутали все карты. Майдан случился ранее окончания оленьяды, потому пыня не мог сделать вторжение. Должен был хочешь не хочешь оберегать Сочи. Когда пыня был готов к вторжению, власть шлепер уже потерял. Потому действия пыни были спонтанны. Для того ему и отдали замануху-Крым , пока сами судорожно накапливали силы. В то время пыню как раз зацепил раковый кондратий, помните к нему, обездвиженному , в срочном порядке , ночью, приперлись спецы со Штатов? Вот так пыня из-за своей аленьяды и профукал Крым.
ЙОЛКА
Наша Йолка показала всим олiмпiаду
Украiну як ся в Сочi проморгало "браття".
Гей-гоп, Олiмпiя-ваша 8-10
Нежеть Брежневу ся витер Вова - ваш кудеснiк
На Майданi Оранж-Йолка не горить рубiном :
Головна прикраса Юлька - Вовi **********.
Гей-гоп, Олiмпiя-ваша 8-10,
Нежеть Брежневу ся витер Вова - ваш кудеснiк.
Горизонтiв майбуття , що сяе вам лепо,
Потребуе каяття, бо пощезне в лето.
Гей-гоп, Олiмпiя-ваша 8-10
Нежеть Брежневу ся витер Вова - ваш кудеснiк. 04.04.2014
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30.11.2023 13:27 Ответить
ЗЫ... Олiмпiя-ваша 8-10 = московская олимпиада 1980 года.
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30.11.2023 13:28 Ответить
Очепятка: миллионный ударный кулак=100 000 чмобиков.
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30.11.2023 13:39 Ответить
Точно. У вас непогане критичне мислення. Фактор Олімпіади, яка йшла тоді одночасно, теж підтверджує що початок Майдану для нього був несподіванкою. І воно ледве дотерпіло до її закінчення, щоб залізти хоч в Крим...
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30.11.2023 13:40 Ответить
правильно: Вот так пыня из-за своей аленьяды и профукал Украину.
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30.11.2023 16:36 Ответить
А чем занимался в это время О.Татаров и за кого он был ???
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30.11.2023 12:23 Ответить
Справу Татарова передали до СБУ і вона там загубилася Тепер це тіло курує в опі силові структури (займається тим чим і при янику), його не можна чіпати чи згадувати
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30.11.2023 14:25 Ответить
Одночасно з вторгненням кацапів до Криму...
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30.11.2023 12:25 Ответить
Вся борьба с русней была еще впереди.
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30.11.2023 12:37 Ответить
Ну дуже актуально.
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30.11.2023 12:47 Ответить
На фига Янукович свалил?
Ему наш Вовочка подкатил бы работу
Как Татарову
И они втроем готовились бы к новому Майдану
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30.11.2023 12:56 Ответить
Зеленский сказал в декабре кацапами готовится операция под названием "Майдан-3". Сказал что это будет пятым или шестым покушением на его жизнь.
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30.11.2023 13:11 Ответить
Фантазий у нашего президента - через край
Ему бы сказки писать
Джоан Роулинг бы позавидовала
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30.11.2023 13:14 Ответить
На початку вторгнення яник вже чекав команди в Білоруzzі. А рашисти йшли через Чорнобильські нові дороги й шукали по хатах атошників, активістів, і власників зброї- по спискам Портнова
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01.12.2023 02:29 Ответить
у слідства під боком, в теплі і затишку, за пазухою дєрьмака є важливий свідок татаров
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30.11.2023 13:37 Ответить
ПРЕДОСТАВЬТЕ ЗАПИСИ РАЗГОВОРОВ ЯНЫКА С ХЙЛОМ ЗА ТОТ ПЕРИОД !!!
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30.11.2023 14:47 Ответить
Ніфіга, я на власні очі бачив ще на Грушевського задовго до 18 числа як по нам з дробовиків беркутня шмаляла
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01.12.2023 02:27 Ответить
 
 