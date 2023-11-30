Стрелять по майдановцам Янукович приказал около 7 утра 20 февраля, - прокурор Иванов
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Бывший президент Виктор Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Виталию Захарченко применить огнестрельное оружие в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014, находясь в резиденции "Межигорье".
Об этом прокурор по "делам Майдана" Денис Иванов рассказал в интервью Укрінформу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы выяснили, что 20 февраля 2014 года Янукович, находясь в своей резиденции "Межигорье" в период с 6 часов 52 мин до 7 часов утра имел контакт по правительственной связи с Захарченко. Следствие имеет основания считать, что именно во время этого разговора, который длился примерно 8 минут, Янукович дал указание Захарченко на применение огнестрельного оружия подчиненными ему подразделениями в направлении протестующих в центральной части Киева", - рассказал Иванов.
По данным следствия, после разговора с Януковичем бывший глава МВД по правительственной связи имел два телефонных разговора с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.
"А дальше, как известно, начиная с 9 часов 16 минут до 17 часов работники спецподразделения "Беркут" внутренних войск табельным огнестрельным оружием - автоматами Калашникова, пистолетами "Форт", снайперскими винтовками "Драгунова" и ружьями "Форт-500", заряженными боевыми патронами, произвели выстрелы в направлении невооруженных участников массовых акций протеста, находившихся в это время в районе Майдана Незалежности и в нижней части улицы Институтской. Подробности этой трагедии в деталях изучались в Святошинском райсуде столицы во ходе рассмотрения дела пятерых "беркутовцев". Их обвиняли в убийстве 48 протестующих", - добавил Иванов.
Он отметил, что расстрелы протестующих утром 20 февраля транслировались в прямом эфире.
"Вопрос, почему Янукович не прекратил это? Почему не дал указание Захарченко отвести подразделение киевского "Беркута" с улицы Институтской? Такие действия указывают на прямой умысел Януковича на совершение сотрудниками милиции этих преступлений", - считает прокурор Иванов.
Он отметил, что Янукович во время Революции Достоинства не подписывал письменные приказы силовикам о применении насилия, поскольку это не предусмотрено полномочиями президента. Однако после изменения Конституции в 2010 году Янукович лично назначал министра внутренних дел Виталия Захарченко, главу СБУ Александра Якименко и министра обороны Павла Лебедева, потому руководители силовых структур были близки ему и подотчетны ему.
"Как установило следствие, в Администрации Президента, на улице Банковой, 18 февраля проходили многочисленные оперативные совещания, в том числе - с участием руководителя СБУ Якименко и министра внутренних дел Захарченко. Затем соответствующие совещания уже проводились в МВД и СБУ, где подчиненным озвучили поставленные Януковичем задачи. Круг участников был достаточно широк, не все после Революции Достоинства сбежали из Украины и не все отказались свидетельствовать против бывшего президента. Поэтому свидетельств у нас достаточно", – говорит прокурор Иванов.
По его словам, в период с 18 по 20 февраля, когда проводились активные силовые меры по вытеснению митингующих из центральной части Киева, были многочисленные телефонные соединения президента с руководителями правоохранительных органов по правительственной и телефонной связи.
"Мы зафиксировали не менее 10 соединений Януковича с Якименко и Захарченко. С каждым из них. С министром обороны Лебедевым и командующим внутренними войсками Шуляком в эти дни было по 5 соединений", - сообщил прокурор Иванов.
"О чем они говорили, следствие не установило. Но с помощью многочисленных видеозаписей, которые тогда осуществлялись в центральной части Киева, отслеживается связь, как после очередного звонка Януковича Захарченко милиция начинает активный штурм на конкретном участке и применяет физическое насилие, специальные средства, гранаты, резиновые дубинки, стреляет из помповых ружей. И перед началом этого всего, минут за пять-десять, происходило соединение. О чем они говорили? Возможно, именно об этой операции", - сказал он.
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угу, як ***** чи Тарган. Скоріше за все селюковатий тут ти
... еще раньше - зимой 2014 янык убежал в расею где весной 2014 отдал Крым путину
так? так!
Яник же до лета 2014 был президлентом Украины?
так? так!
Так лутьше, су-ка яник сидел бы дома - Крым бы Украинским остался.
Так? Так!
до лета 2014 - яник президент Украины так? так! Для кацапов - он и до сих пор президент...
Крым кацапы оттяпали весной 2014 года.
Хто и где тогда был президентом?
Смотри выше - яник в росии
Хто приказал яныку студентов снаяала тягать, а потом отстреливать?
конечно - болотя путин
Так хто сделал майдан? и отдал Крым?
путя и янык - сиамские пи-дар-ы
КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ДО Порошенка БЫЛ ЛЕГИТИМНЫМ ДЛЯ РОССИИ????
Чет так вскипел - то - тя не учили красиво тролить???
Думский комитет по делам СНГ: Янукович остается легитимным президентом
***
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий заявил в Симферополе, что Россия по-прежнему считает Виктора Януковича легитимным главой государства и требует от украинской оппозиции соблюдать соглашения, достигнутые 21 февраля.
ТАК? ТАК!
Турчинова до Петі - вони НЕ ПРИЗНАВАЛИ.
Думский комитет по делам СНГ: Янукович остается легитимным президентом
***
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий заявил в Симферополе, что Россия по-прежнему считает Виктора Януковича легитимным главой государства и требует от украинской оппозиции соблюдать соглашения, достигнутые 21 февраля.
для кацапов - янык до лета был легитимным ПРЕЗИДЕНТМ УКРАИНЫ
Ты заика? У тя потеря памяти?
Может читать разучился?
Может ты частично недеспособный?
даже не сочуствую - кацапи - ущербны по природе вещей
Хвала і честь Героям Майдану!...
З цього почався наш Спротив, а закінчиться великою Перевагою!
Янык - сцыкло - без приказа сверху никогда бы не поднял бы хвост
Все началось - когда пуйло приказал яныку уничтожить студентов на мирном протесте
... где одного студента 25 беркутов как курицу по асфальте катали
Потом то же пуйло приказал яныку стрелять по людям
у тя амнезия?
с чего начались протесты ДО МАЙДАНА? Читай выше
Когда болотя куйло ПРИКАЗАЛ яныку разогнать жестким способом ПЕРВЫЙ мирный стеденский протест...
... еще до самого майдана.
Когда по 25 беркутов одного студента как котлету отбивали
Вот народ и завозмущался
А небыло бы этого - и майдана небыло - покуй
Ти дурник?
у фсб та путіна такий був план - під заворушку в Україні оттяпать Крим
Читай доктріну герасімова
Невоенные действия
- Формирование коалиций и союзов.
- Политическое и дипломатическое давление.
- Экономические санкции.
- Экономическая блокада.
- Разрыв дипломатических отношений.
- Формирование политической оппозиции.
- Действие оппозиционных сил.
- Перевод экономики противостоящей России страны на военные рельсы.
...
Але коли овоч обісрався з Майданом, ху-йло вирішило хапнути хоч шматок і зіграти в довгу.
Сам Майдан, для планів ху-йла, був катастрофою. Це настільки очевидно що ви мене дивуєте...
кацапи как орда - оттяпают столько сколько могут
а когда им по морде даш - кричат - да мы еще и не начинали
ЙОЛКА
Наша Йолка показала всим олiмпiаду
Украiну як ся в Сочi проморгало "браття".
Гей-гоп, Олiмпiя-ваша 8-10
Нежеть Брежневу ся витер Вова - ваш кудеснiк
На Майданi Оранж-Йолка не горить рубiном :
Головна прикраса Юлька - Вовi **********.
Гей-гоп, Олiмпiя-ваша 8-10,
Нежеть Брежневу ся витер Вова - ваш кудеснiк.
Горизонтiв майбуття , що сяе вам лепо,
Потребуе каяття, бо пощезне в лето.
Гей-гоп, Олiмпiя-ваша 8-10
Нежеть Брежневу ся витер Вова - ваш кудеснiк. 04.04.2014
Ему наш Вовочка подкатил бы работу
Как Татарову
И они втроем готовились бы к новому Майдану
Ему бы сказки писать
Джоан Роулинг бы позавидовала