Стрелять по майдановцам Янукович приказал около 7 утра 20 февраля, - прокурор Иванов

Бывший президент Виктор Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Виталию Захарченко применить огнестрельное оружие в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014, находясь в резиденции "Межигорье".

Об этом прокурор по "делам Майдана" Денис Иванов рассказал в интервью Укрінформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы выяснили, что 20 февраля 2014 года Янукович, находясь в своей резиденции "Межигорье" в период с 6 часов 52 мин до 7 часов утра имел контакт по правительственной связи с Захарченко. Следствие имеет основания считать, что именно во время этого разговора, который длился примерно 8 минут, Янукович дал указание Захарченко на применение огнестрельного оружия подчиненными ему подразделениями в направлении протестующих в центральной части Киева", - рассказал Иванов.

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По данным следствия, после разговора с Януковичем бывший глава МВД по правительственной связи имел два телефонных разговора с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

"А дальше, как известно, начиная с 9 часов 16 минут до 17 часов работники спецподразделения "Беркут" внутренних войск табельным огнестрельным оружием - автоматами Калашникова, пистолетами "Форт", снайперскими винтовками "Драгунова" и ружьями "Форт-500", заряженными боевыми патронами, произвели выстрелы в направлении невооруженных участников массовых акций протеста, находившихся в это время в районе Майдана Незалежности и в нижней части улицы Институтской. Подробности этой трагедии в деталях изучались в Святошинском райсуде столицы во ходе рассмотрения дела пятерых "беркутовцев". Их обвиняли в убийстве 48 протестующих", - добавил Иванов.

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Он отметил, что расстрелы протестующих утром 20 февраля транслировались в прямом эфире.

"Вопрос, почему Янукович не прекратил это? Почему не дал указание Захарченко отвести подразделение киевского "Беркута" с улицы Институтской? Такие действия указывают на прямой умысел Януковича на совершение сотрудниками милиции этих преступлений", - считает прокурор Иванов.

Он отметил, что Янукович во время Революции Достоинства не подписывал письменные приказы силовикам о применении насилия, поскольку это не предусмотрено полномочиями президента. Однако после изменения Конституции в 2010 году Янукович лично назначал министра внутренних дел Виталия Захарченко, главу СБУ Александра Якименко и министра обороны Павла Лебедева, потому руководители силовых структур были близки ему и подотчетны ему.

"Как установило следствие, в Администрации Президента, на улице Банковой, 18 февраля проходили многочисленные оперативные совещания, в том числе - с участием руководителя СБУ Якименко и министра внутренних дел Захарченко. Затем соответствующие совещания уже проводились в МВД и СБУ, где подчиненным озвучили поставленные Януковичем задачи. Круг участников был достаточно широк, не все после Революции Достоинства сбежали из Украины и не все отказались свидетельствовать против бывшего президента. Поэтому свидетельств у нас достаточно", – говорит прокурор Иванов.

По его словам, в период с 18 по 20 февраля, когда проводились активные силовые меры по вытеснению митингующих из центральной части Киева, были многочисленные телефонные соединения президента с руководителями правоохранительных органов по правительственной и телефонной связи.

"Мы зафиксировали не менее 10 соединений Януковича с Якименко и Захарченко. С каждым из них. С министром обороны Лебедевым и командующим внутренними войсками Шуляком в эти дни было по 5 соединений", - сообщил прокурор Иванов.

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"О чем они говорили, следствие не установило. Но с помощью многочисленных видеозаписей, которые тогда осуществлялись в центральной части Киева, отслеживается связь, как после очередного звонка Януковича Захарченко милиция начинает активный штурм на конкретном участке и применяет физическое насилие, специальные средства, гранаты, резиновые дубинки, стреляет из помповых ружей. И перед началом этого всего, минут за пять-десять, происходило соединение. О чем они говорили? Возможно, именно об этой операции", - сказал он.