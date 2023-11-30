Рашисты обстреляли ТЭЦ на юге Украины, есть разрушения зданий и оборудования
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Российские оккупанты ночью 30 ноября обстреляли из артиллерии одну из ТЭЦ на юге Украины. В результате атаки есть разрушения зданий и оборудования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
"Ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушения зданий и оборудования", – говорится в сообщении.
Как отмечается, теплоснабжение потребителей не прекращалось, но возможности для электроснабжения ограничены. В работу включился блок на одной из тепловых электростанций.
"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей", - сообщили в "Укрэнерго".
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
Также отмечается, что солнечная погода способствует производству большего объема электроэнергии солнечными электростанциями. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.
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