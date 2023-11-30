В оккупированном Токмаке уничтожен штаб рашистов, ликвидировано 14 россиян, среди которых много офицеров, - Федоров
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Во время взрывов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области 28 ноября украинские военные уничтожили штаб рашистов, который они разместили в детском саду. Было ликвидировано 14 оккупантов, среди которых много офицеров.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Два дня подряд в Токмаке происходит очень мощная ликвидация врага. Уже известно, что произошло 28 ноября. У врага был уничтожен целый штаб. А точнее во время проводившегося в штабе совещания там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, среди которых большое количество офицеров", - рассказал он.
Кроме того, по словам Федорова, враг в очередной раз пытался прикрываться гражданскими, поэтому штаб они разместили на территории детсада.
"Также взрывы продолжались и вчера на территории временно оккупированного Токмака. И также по окрестностям – именно там, где размещается враг и именно там, где он концентрирует военную технику и живую силу. Поэтому на Запорожском направлении ликвидация врага продолжается", - отметил мэр Мелитополя.
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Шмигалю, треба визначатися, де краще припаркувати це молоде ДАРУВАННЯ !!! Толку від такого ретранслятора на засіданні КМУ, - ніякого, він лише, як і вони УСІ, озвучують рішення уряду, відповідно до Регламенту КМУ, підготовлені у Секретаріаті того ж КМУ !!
Тобто, власної позиції там НЕМАЄ апріорі, усьо - адабрямс! Приклад - з розмінуванням Півдня України чи саботуванням виконання ДОЗ…
Жодної ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ! Лише КОЛЕКТИВНА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ !! Ціна таких регламентних адабрямсів, ЖИТТЯ та КРОВ десятків тисяч Українців!
Так визначив отой самий нікчемний Регламент Кабміну! Держсекретарі, з цілою сворою заступників таких, як ісаєнко-Кредісов у ЦОВВ, можуть це підтвердити!
А Федоров так і продовжить голосити…, проте, він же на посаді Міністра, але не в оборонній сфері… Справою, йому б ЗАЙНЯТИСЯ, але ж …
Пильнуймо Україну!