РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8813 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 498 13
война (46506) ликвидация (1915) Федоров Иван (387) Токмак (60)

В оккупированном Токмаке уничтожен штаб рашистов, ликвидировано 14 россиян, среди которых много офицеров, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Во время взрывов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области 28 ноября украинские военные уничтожили штаб рашистов, который они разместили в детском саду. Было ликвидировано 14 оккупантов, среди которых много офицеров.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Два дня подряд в Токмаке происходит очень мощная ликвидация врага. Уже известно, что произошло 28 ноября. У врага был уничтожен целый штаб. А точнее во время проводившегося в штабе совещания там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, среди которых большое количество офицеров", - рассказал он.

Кроме того, по словам Федорова, враг в очередной раз пытался прикрываться гражданскими, поэтому штаб они разместили на территории детсада.

Читайте: В Токмаке прогремели громкие взрывы, - Федоров

"Также взрывы продолжались и вчера на территории временно оккупированного Токмака. И также по окрестностям – именно там, где размещается враг и именно там, где он концентрирует военную технику и живую силу. Поэтому на Запорожском направлении ликвидация врага продолжается", - отметил мэр Мелитополя.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Земля вам стекловатой
показать весь комментарий
30.11.2023 12:41
+7
Шикарно. Вбиваючи офіцерів ворога ми ламаємо хребет їхньої армії
показать весь комментарий
30.11.2023 12:59
+6
Гойда!
показать весь комментарий
30.11.2023 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля вам стекловатой
показать весь комментарий
30.11.2023 12:41 Ответить
Пам'ятаємо, скорбіємо, що змусили чекати.
показать весь комментарий
30.11.2023 12:46 Ответить
Гойда!
показать весь комментарий
30.11.2023 12:52 Ответить
Ций у...б(міністр ціфровізаціі) теж перетворився у спікера.Чим він їх знешкодив своєю дерьмовою "дією".Надавна його поделніків повязали на афері з грошима які повинні були використані на заббезпечення кібербезпеки.У нормальній країні цей кадр вже був відправлений і відставку і давав ба свідченя а не коментувати на кацапськом марафоні.
показать весь комментарий
30.11.2023 12:54 Ответить
"мер Мелітополя Іван Федоров". Ку-ку!
показать весь комментарий
30.11.2023 12:57 Ответить
Шикарно. Вбиваючи офіцерів ворога ми ламаємо хребет їхньої армії
показать весь комментарий
30.11.2023 12:59 Ответить
Вони будуть воювати без офіцерів. Це не хребет
показать весь комментарий
30.11.2023 13:38 Ответить
Федоров, як і така ж папєрєдніца з Міноборони, підробляє на посаді у Прес-службі Моу, таким собі ретранслятором подій у ЗСУ !!

Шмигалю, треба визначатися, де краще припаркувати це молоде ДАРУВАННЯ !!! Толку від такого ретранслятора на засіданні КМУ, - ніякого, він лише, як і вони УСІ, озвучують рішення уряду, відповідно до Регламенту КМУ, підготовлені у Секретаріаті того ж КМУ !!
Тобто, власної позиції там НЕМАЄ апріорі, усьо - адабрямс! Приклад - з розмінуванням Півдня України чи саботуванням виконання ДОЗ…
Жодної ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ! Лише КОЛЕКТИВНА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ !! Ціна таких регламентних адабрямсів, ЖИТТЯ та КРОВ десятків тисяч Українців!
Так визначив отой самий нікчемний Регламент Кабміну! Держсекретарі, з цілою сворою заступників таких, як ісаєнко-Кредісов у ЦОВВ, можуть це підтвердити!

А Федоров так і продовжить голосити…, проте, він же на посаді Міністра, але не в оборонній сфері… Справою, йому б ЗАЙНЯТИСЯ, але ж …
показать весь комментарий
30.11.2023 13:09 Ответить
Ви в курсі, що в різних людей бувають однакові прізвища?! Скільки букв потрачено.
показать весь комментарий
30.11.2023 13:11 Ответить
Не рвіть сердце, шмигаль зрозуміє, мабуть, відповідно до Регламенту КМУ! Будемо сподіватися на здоровий глузд!
Пильнуймо Україну!
показать весь комментарий
30.11.2023 13:18 Ответить
Федоров все більше нагадує Гайдая.
показать весь комментарий
30.11.2023 13:20 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2023 14:52 Ответить
 
 