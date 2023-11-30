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В России растет социальное напряжение, недовольство войной против Украины все больше, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

москва,рф,росія

Также в России наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри из-за утраты популяцией стабильных источников дохода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Внутри государства-агрессора России, в частности в ее европейской части, растет социальное напряжение. Ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе и в закрытых докладах высшим вождям террористической России", - говорится в сообщении.

В разведке также рассказали об увеличении протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.

"Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России. Рост уровня преступности в регионах России вызван потерей стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" населения государства-агрессора.

Также на усиление социальной напряженности на россии напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты", - добавили в ГУР МО.

Смотрите: Спецназовцы ГУР МО уничтожили позицию российских пулеметчиков на временно оккупированной территории Донетчины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
А толку, кацапи як у тому старому анекдоті - "якщо влада ухвалить, що по понеділкам кожного матимуть у сраку, то вже з п'ятниці вишиковуватиметься черга з номерками"
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30.11.2023 12:48
+18
Да бросьте!
Недовольные пойдут недовольными,но стройными рядами
И недовольно проголусуют за путина
И он будет доволен
А чё еще надо ?
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30.11.2023 12:50
+13
Отак прямо стануть на коліна і бунтують, покидьки.
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30.11.2023 12:52
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А толку, кацапи як у тому старому анекдоті - "якщо влада ухвалить, що по понеділкам кожного матимуть у сраку, то вже з п'ятниці вишиковуватиметься черга з номерками"
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30.11.2023 12:48 Ответить
Да бросьте!
Недовольные пойдут недовольными,но стройными рядами
И недовольно проголусуют за путина
И он будет доволен
А чё еще надо ?
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30.11.2023 12:50 Ответить
У когось з журналістів появився мікроскоп
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30.11.2023 12:50 Ответить
ГУЛАГ... можем павтарить!...
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30.11.2023 12:50 Ответить
карочє,скоро китайської курятини нажеруться..
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30.11.2023 12:50 Ответить
Китайці віддають перевагу качатині Просто їм це економічно вигідніше Качки переважно харчуються водяними безхребетними В Китаї великі площі зайняті рисом Це - водно-болотна рослина Там розмножується велика кількість комах та інших безхребетних - шкідників Китайці мають "безкоштовне харчування" для качок і борються з шкідниками
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30.11.2023 13:19 Ответить
ну значить китайськими качачими ніжками буша...до всрачки.
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30.11.2023 13:36 Ответить
ТО - для "господарів" Кацапи їстимуть кашу з чумизи та гаоляну
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30.11.2023 13:40 Ответить
як би ж то... ми цю "протестну активність" ще можемо спостерігати років 10.... а закінчиться вона тим. що трійко якихось активістів поб'ють з виключною жорстокістю. кинуть у сізо й все.... "простестна активність" зійде нанівець...
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30.11.2023 12:51 Ответить
Не вірю.
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30.11.2023 12:51 Ответить
Доки куйла разом з іншими не замурують живцем в мавзолеї?
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30.11.2023 13:08 Ответить
Отак прямо стануть на коліна і бунтують, покидьки.
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30.11.2023 12:52 Ответить
Та ну , там на генетическом уровне страх ВЛАСТИ .
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30.11.2023 12:53 Ответить
Якби ж то там їх хтось питав чи задоволені вони чи ні. Хто незадоволений того чечени задовільнять.
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30.11.2023 12:54 Ответить
Колись сам Буданов казав що 2023 будемо в Кпиму. Дивіться більше "марафон".
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30.11.2023 12:55 Ответить
Росіяни готові гризти сухарі заради "велічія Родіни".
Психологія народа-блохоносця.
Не треба думати, що дресирована десятиліттями нація, буде так шидко ламатись.
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30.11.2023 12:55 Ответить
Я би їх навіть нацією не назвав - така собі зомбована, примітивна маса.
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30.11.2023 12:59 Ответить
А шо вы хтiли. Кремлядь на войну уже потратила 150 млрд юсд. Пересiчнi кацапи прикинули к носу, шо если бы пыня подкупил украинцев за невход в Евросоюз по ляму юсд каждому, то по такому же ляму перепало бы еще и всем кацапам... А так ни сам не гам, ни другому не дам - у разбитого корыта... ПОНЯТНО, ШО СТАРУХА возле корыта - це пыня...будет кремлядью задавим. АМiНЬ !!!
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30.11.2023 12:58 Ответить
Математика не твое
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30.11.2023 13:18 Ответить
Соціальна напруга на Московії буде тоді, коли кишки кацапів літатимуть над красной площадью, а кремль перетвориться на крематорій. А зараз це лише булькання на болотах.
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30.11.2023 13:01 Ответить
По сути население рф - рабы!
Рабы власти, ботоксного идола, телевизора, своего прошлого.
По натуре население рф - потенциальные убийцы, алкаши, воры.
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30.11.2023 13:07 Ответить
Яке незадоволення??!! Яка напруга??! Кацапи, на відміну від нас, непримхливі до умов побуту і добробуту! Горілка є - і слава путіну!
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30.11.2023 13:09 Ответить
То Буданов на складі отримав новий бінокль і побачив на кацапії бунтівні ознаки.
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30.11.2023 14:02 Ответить
на жаль варвари, яскравим представником яких на сьогодні є расеянє, на відміну від цивілізованих людей, можуть нескінченно довго існувати без грошей, в багнюці, одягатись в лахміття, а то й в собачі шкури, харчуватись відходами які їм ***** послав та підніжним кормом з"дарів природи", ... і ні про який бунт не будуть думати. бо вони не мають порівняння з іншим життям, та плюс про таке їх і завтрішнє благополуччя "думає" ватажок цієї орди. цим вони і є "счаслівиє люді".
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30.11.2023 13:11 Ответить
Желаемое за действительное или сказки .
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30.11.2023 13:12 Ответить
Е-е-е... а в нас?
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30.11.2023 13:13 Ответить
Кацапи бачать що їх "випилюють" з ******** цивілізації. Їх доля - азіатчина в її найгірших китайських та північно-корейських традиціях. ********* традиційно ігнорує втрати живої сили до останнього, але після 300 тисяч робити вигляд що втрат немає вже не виходить. Знайдеться ще не один прігожін який вкаже бидлу "кто віноват" і "круші!"...
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30.11.2023 13:17 Ответить
Вчора чи позавчора була стаття, що на кацапії виник дефіцит робочої сили 2 мільйони, а сьогодні вже "труднощі з працевлаштуванням". Хтось десь явно бреше...
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30.11.2023 13:19 Ответить
ГУР самое правдивое средство информации!
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30.11.2023 13:20 Ответить
Знову ці казки в очікуванні "чорного лебедя". Набридло слухати. нічого там не станеться, на цій паРаші, болото було, болото й залишиться. Стадо помекає в стойлі і піде на бійню. Досить вже марити "напругами", "повстаннями", "чорними лебедями" та іншими казками.
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30.11.2023 13:22 Ответить
Напруга была в начале. Потом кацапы по традиции плюнули и сказали - да и *** с ним.
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30.11.2023 13:25 Ответить
ГУР МО. нет никаких социальных напряжений у рашистов. Чумная страна стоит "горой " за своего путлера. Але, они получают сверхприбыли за экспорт своих ресурсов. И в Европу. Нефть, газ, чугун и т.д. Напряжение у них - Украину уничтожить.
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30.11.2023 13:26 Ответить
маячня!
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30.11.2023 13:27 Ответить
Кацапи "бунтують" не "проти війни" Вони бунтують проти того, що їх "пасылают на убой"
Якби вони "пабеждали" - вони -б "кип"ятком сцяли" від радості!
- Ванька! Чем твоя дуэль с хахлом закончилась?
- Ничем!
- А почему?
- Ну - он стал выяснять условия паединка: расстояние, тип оружия И так далее...
- Ну и что?
- Ну я же думал - он станет к стенке и я его из пулемёта завалю...
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30.11.2023 13:27 Ответить
ЗЫ... ЛЬОХА - свиня поросна.
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30.11.2023 13:49 Ответить
НАЦМЕНШИНИ.
Нацменшинам в Украiнi,
Як i всiм живеться,
Але една «конi мочить»,
Як iй заманеться.
То вона тупая стала,
Украiнську бо вивчала,
То в Росiю вона хоче,
Щоб й землi вiд нас урвать.
То кидаеться у крайнiсть,
Бо тут «угнiтають»,
Що «язик» не е глобально-
Великодержавним.
Тiльки смiх з того бере,
Меншiстю ж вона снуе
Й по-партнерському не хоче
Вона вести дiалог.
Бо вона - в приоритетi
Бaчить тiльки свiй «залог»:
Щоб на неi хтось батрачив,
I для неi мав лиш борг.
Тiльки й iнше ми вже бачим,
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
28.06.2014
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30.11.2023 13:54 Ответить
Нічого там не буде. Всі перевороти на расеє відбуваються тільки в межах кремля.
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30.11.2023 13:50 Ответить
І навіщо ці чергові казки від ГУР?
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30.11.2023 14:00 Ответить
мої кацапські родичі дуже задоволені війною і тещо нас знищують. вони там всі кончені підо раси
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30.11.2023 14:01 Ответить
Кацапи , як цигани - алкоголізм, наркота , красти, брехати ,не працювати , тисячоліття без змін , то генетичне . Циганські барони як живуть, а прості ? Різниця лиш в тому, що цигани не терористи . Не буде там змін , тільки знищити всіх.
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30.11.2023 14:04 Ответить
Тревожно!
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30.11.2023 14:16 Ответить
Все погано на РФ, дуже погано! 2÷3 тижні до краху лишились.
І саме тому щомісяця 25÷30 тис. взагалі немотивованих кацапів підписують контракти з МО чи ПВК.
І так буде до тих пір, доки їм будуть одноразово виплачувати 500 тис. і щомісяця 200.
А інфляція тільки збільшує кількість бажаючих.
Спинити цей вал може тільки здешевшання рубля, хоча б до 200 за $.
До тих пір, це лише пустопорожня маячня.
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30.11.2023 14:32 Ответить
и еще там ракеты заканчиваются))новости от гур...
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30.11.2023 15:26 Ответить
***** - толку всё равно НОЛЬ
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30.11.2023 18:06 Ответить
ЛОГИЧНО !!! ХОЛОДИЛЬНИК ПОБЕДИТ ТЕЛЕВИЗОР !)
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01.12.2023 00:19 Ответить
Ну з кацапстаном все зрозуміло, а в нас який градус недовольства владою, відомий?
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01.12.2023 06:54 Ответить
 
 