В России растет социальное напряжение, недовольство войной против Украины все больше, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Также в России наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри из-за утраты популяцией стабильных источников дохода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Внутри государства-агрессора России, в частности в ее европейской части, растет социальное напряжение. Ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе и в закрытых докладах высшим вождям террористической России", - говорится в сообщении.
В разведке также рассказали об увеличении протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.
"Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России. Рост уровня преступности в регионах России вызван потерей стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" населения государства-агрессора.
Также на усиление социальной напряженности на россии напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты", - добавили в ГУР МО.
Пожалуйста, подождите...
Недовольные пойдут недовольными,но стройными рядами
И недовольно проголусуют за путина
И он будет доволен
А чё еще надо ?
Психологія народа-блохоносця.
Не треба думати, що дресирована десятиліттями нація, буде так шидко ламатись.
Рабы власти, ботоксного идола, телевизора, своего прошлого.
По натуре население рф - потенциальные убийцы, алкаши, воры.
Якби вони "пабеждали" - вони -б "кип"ятком сцяли" від радості!
- Ванька! Чем твоя дуэль с хахлом закончилась?
- Ничем!
- А почему?
- Ну - он стал выяснять условия паединка: расстояние, тип оружия И так далее...
- Ну и что?
- Ну я же думал - он станет к стенке и я его из пулемёта завалю...
Нацменшинам в Украiнi,
Як i всiм живеться,
Але една «конi мочить»,
Як iй заманеться.
То вона тупая стала,
Украiнську бо вивчала,
То в Росiю вона хоче,
Щоб й землi вiд нас урвать.
То кидаеться у крайнiсть,
Бо тут «угнiтають»,
Що «язик» не е глобально-
Великодержавним.
Тiльки смiх з того бере,
Меншiстю ж вона снуе
Й по-партнерському не хоче
Вона вести дiалог.
Бо вона - в приоритетi
Бaчить тiльки свiй «залог»:
Щоб на неi хтось батрачив,
I для неi мав лиш борг.
Тiльки й iнше ми вже бачим,
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
28.06.2014
І саме тому щомісяця 25÷30 тис. взагалі немотивованих кацапів підписують контракти з МО чи ПВК.
І так буде до тих пір, доки їм будуть одноразово виплачувати 500 тис. і щомісяця 200.
А інфляція тільки збільшує кількість бажаючих.
Спинити цей вал може тільки здешевшання рубля, хоча б до 200 за $.
До тих пір, це лише пустопорожня маячня.