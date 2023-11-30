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Новости За рубежом
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Янукович не уезжал из России после побега в 2014 году, - прокурор Бабенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

янукович

Сбежавший президент Виктор Янукович с 2014 года находится в России и не выезжал с территории РФ.

Об этом в интервью Укринформу заявил прокурор по "делам Майдана" Иван Бабенко, передает Цензор.НЕТ.

"Не зафиксированы случаи, чтобы Янукович или кто-то из его бывших подчиненных выезжал даже в страны третьего мира, африканские страны или страны, которые не сотрудничают с международными розыскными институтами. Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-то уехать, кроме Беларуси", - сказал он.

По словам прокурора, Янукович в России проживает в микрорайоне "Рублевка" в селе Барвиха в элитном доме, приобретенном примерно за 50 млн долларов.

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В России также осели экс-министр МВД Виталий Захарченко и его бывшие подчиненные – экс-замруководителя киевской милиции Петр Федчук и экскомандир "Беркута" Сергей Кусюк. Последние двое служат в российских силовых структурах. В РФ также проживают бывший премьер Николай Азаров и экс-генпрокурор Виктор Пшонка.

В то же время, бывшие руководители СБУ и Минобороны Александр Якименко и Павел Лебедев, по последним данным, находятся в оккупированном Крыму. Как и командир "черной" роты "Беркута" Дмитрий Садовник.

Прокурор Бабенко отметил, что Интерпол по просьбе следствия выставить "красные карточки" на Януковича и его окружение в 2019-2020 годах письмами сообщил о невозможности их розыска. В частности, Интерпол ссылается на решение Комиссии по контролю файлов, принятое на 99 сессии еще в 2017 году, о том, что уголовные производства в отношении Януковича связаны с политическими мотивами.

Читайте: Стрелять по майдановцам Янукович приказал около 7 утра 20 февраля, - прокурор Иванов
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Топ комментарии
+8
Небось,завидует Татарову
Расстрел Майдана готовили вместе
А отдувается Янык
А Олежка как сыр в масле
Все у него чики- пики
И опять Олежка готовится к Майдану
С новым президентом
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30.11.2023 13:03
+5
Всі зрадники України , будьте ви прокляті на всі віки ,
проживають в мухосранську і непогано почуваються там 😠
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30.11.2023 13:09
+4
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30.11.2023 13:01
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть має з десяток паспортів
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30.11.2023 12:59 Ответить
інтєрєсно, а йому Україна пенсію нараховує ?

по закону має
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30.11.2023 13:10 Ответить
возьми копию - возьми кредит

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30.11.2023 13:11 Ответить
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30.11.2023 13:01 Ответить
Небось,завидует Татарову
Расстрел Майдана готовили вместе
А отдувается Янык
А Олежка как сыр в масле
Все у него чики- пики
И опять Олежка готовится к Майдану
С новым президентом
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30.11.2023 13:03 Ответить
майданы в Украине делал путин по доктрине герасимова
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30.11.2023 13:09 Ответить
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30.11.2023 13:05 Ответить
Та янек вже не вельми актуальний персонаж наразі.. Є рєбята, проти яких янучар, як школяр перших класів !
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30.11.2023 13:06 Ответить
Всі зрадники України , будьте ви прокляті на всі віки ,
проживають в мухосранську і непогано почуваються там 😠
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30.11.2023 13:09 Ответить
А нащо йому кудись їхати - йому в паРаші непогано адже не бідує, може собі дозволити все, що захоче і нічим не перейматися. Так і сидітиме там доки не здохне.
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30.11.2023 13:09 Ответить
а тревога - що постукають у двери
или путин или СБУ?
эээээ... не все так легко
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30.11.2023 13:13 Ответить
Сергій Віталійович?Ви ой як гарно сказанули...Нащо тоді "Залізний занавіс" то прибрали?А Берлінську стіну ?Тут просте пояснення-що нікуди не виїжджав-або вкрав мало,або ***** не дозволив за МКАД переїжджати.Щось не було ніде повідомлень-що з нього зняли президентський і ммунітет.А він діє до смерті...
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30.11.2023 15:59 Ответить
чому він досі не в сізо?
чому не ліквідований?
його не охороняють як *****

цілком реально помститися потворі
звісно це не мандіти у фейсбуці висвітлюючи свій кожний пук
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30.11.2023 13:13 Ответить
у него задание - сначала отнять Украинский Крым, который отдал путину
вернуть в Украину его взад
... а потом и домой в разъ-***-ную батькивську хату в энакиево
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30.11.2023 13:15 Ответить
Можна було б і завалити, щоб нинішніх марафонців трохи до тями привести.
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30.11.2023 13:14 Ответить
Перелік осіб існує, можна б було реально "щасливі" випадки влаштувати.
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30.11.2023 13:20 Ответить
А куда он может поехать, если фсб его контролирует и фиг куда выпустит!
Янык сцыкло и если его выпустить, и его выкрадут/арестуют, то он сдаст всех - и себя, и путю, и все своё преступное окружение!
Оно - невыездное !!!
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30.11.2023 13:15 Ответить
Оно невыездное потому что и на йух никому ненужное. С ним даже индеец по имени «Тот который срёт в чемодан» не хочет встречаться. А про остальных то и говорить не приходится.
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30.11.2023 13:39 Ответить
І шо? Не гада не зрозумів до чого ця інфа???
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30.11.2023 13:37 Ответить
Знову нам фуфло впарюють, бо януковоч на початку березня 2022 р. сидів на валізах в білоруському Гомелі зі своїм почтом для того, як вони всі вважали після "взяття Києва за 3 дні" він прийматиме парад "пабєдітєлєй" на Хрещатику. Ось це нашого "найвеличнішого" привело до тями, що не воно прийматиме парад і "найвеличніший" раптом став патріотом України, поки за 10-12 днів не приперся дєрьмак.
"Федеральна служба безпеки Росії перед вторгненням в Україну підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва, йдеться у розслідуванні The Washington Post. Журналісти протягом кількох місяців вивчали конфіденційні документи, зокрема перехоплені розвідкою, а також поговорили з чиновниками з України, США та Європи.

Ключовою фігурою плану російської влади, як стверджує видання, був колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії в 2014 році, і засуджений в Україні до 13 років позбавлення волі за держзраду і допомогу у «веденні агресивної війни проти України».

На початку березня 2022 року Янукович, за даними The Washington Post, перебував у Білорусі в очікуванні можливості повернутися до України та очолити країну.

ЗМІ тоді писали, що Янукович прилетів до Білорусі перед початком російсько-українських переговорів. Деякі українські видання з посиланням на джерела у розвідці писали, ніби Росія бачить саме Януковича майбутнім президентом завойованої України.


Друга група впливу, що складається з колишніх членів партії Януковича, зібралася на півдні України - на території, яку на початку війни окупували російські війська.

Іншою ключовою фігурою маріонеткового уряду, пише The Washington Post, був кум російського президента Володимира Путіна, народний депутат Віктор Медведчук ... "
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30.11.2023 13:54 Ответить
Ось ще одна інфа про те, як януковоч "не виїзджав" з РФ:
"Літак Януковича вилетів із Мінська

МИХАЙЛО ТКАЧ, АЛЬОНА МАЗУРЕНКО - ПОНЕДІЛОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2022, 19:30

484383



ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

Літак президента-втікача Віктора Януковича RA-09617, який раніше прилетів із Москви до Мінська, вилетів із Білорусі.

Джерело: дані Української правди

Деталі: Вдень, 7 березня з'явилася інформація, що борт Януковича вилетів із Москви та приземлився у Мінську. Пізніше ввечері літак Януковича вилетів із Мінська.



Літак Януковича покидає Мінськ

Поінформовані джерела "Української правди" в авівасфері підтвердили, що йдеться про борт Януковича.

Судячи із наданої УП інформації про перельоти борта Януковича, літак втікача кілька разів за тиждень літав по Росії і потім приземлився у Білорусі: з Москви в Оренбург, Оренбург - Москва, Москва - Мурманськ, Мурманськ - Сочі, Сочі - Москва, Москва - Сочі, Сочі - Москва, Москва - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Москва і Москва - Мінськ.

За даними джерел у розвідці, станом на 2 березня Янукович був у Мінську. У розвідці зазначали, що Кремль хоче зробити його "президентом України".



В Офісі президента України Володимира Зеленського у відповідь на це повідомили, що ця інформація свідчить про тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні.



дані про рейси літака Януковича

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30.11.2023 13:57 Ответить
Ось просто цікаво-що в головах у цього Ткача і Мазуренко?Вони що вважають Білорусію самостійною державою?Вони як лукашенко зараз ще і карту покажуть...От таким журнашлюхам можна вірити?
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30.11.2023 16:08 Ответить
Навіть в рідне Єнакієво не приїхав! А постійно ж розказував, як його радной Даунбасс страждає...
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30.11.2023 13:57 Ответить
 
 