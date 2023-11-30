Янукович не уезжал из России после побега в 2014 году, - прокурор Бабенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сбежавший президент Виктор Янукович с 2014 года находится в России и не выезжал с территории РФ.
Об этом в интервью Укринформу заявил прокурор по "делам Майдана" Иван Бабенко, передает Цензор.НЕТ.
"Не зафиксированы случаи, чтобы Янукович или кто-то из его бывших подчиненных выезжал даже в страны третьего мира, африканские страны или страны, которые не сотрудничают с международными розыскными институтами. Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-то уехать, кроме Беларуси", - сказал он.
По словам прокурора, Янукович в России проживает в микрорайоне "Рублевка" в селе Барвиха в элитном доме, приобретенном примерно за 50 млн долларов.
В России также осели экс-министр МВД Виталий Захарченко и его бывшие подчиненные – экс-замруководителя киевской милиции Петр Федчук и экскомандир "Беркута" Сергей Кусюк. Последние двое служат в российских силовых структурах. В РФ также проживают бывший премьер Николай Азаров и экс-генпрокурор Виктор Пшонка.
В то же время, бывшие руководители СБУ и Минобороны Александр Якименко и Павел Лебедев, по последним данным, находятся в оккупированном Крыму. Как и командир "черной" роты "Беркута" Дмитрий Садовник.
Прокурор Бабенко отметил, что Интерпол по просьбе следствия выставить "красные карточки" на Януковича и его окружение в 2019-2020 годах письмами сообщил о невозможности их розыска. В частности, Интерпол ссылается на решение Комиссии по контролю файлов, принятое на 99 сессии еще в 2017 году, о том, что уголовные производства в отношении Януковича связаны с политическими мотивами.
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по закону має
Расстрел Майдана готовили вместе
А отдувается Янык
А Олежка как сыр в масле
Все у него чики- пики
И опять Олежка готовится к Майдану
С новым президентом
проживають в мухосранську і непогано почуваються там 😠
или путин или СБУ?
эээээ... не все так легко
чому не ліквідований?
його не охороняють як *****
цілком реально помститися потворі
звісно це не мандіти у фейсбуці висвітлюючи свій кожний пук
вернуть в Украину его взад
... а потом и домой в разъ-***-ную батькивську хату в энакиево
Янык сцыкло и если его выпустить, и его выкрадут/арестуют, то он сдаст всех - и себя, и путю, и все своё преступное окружение!
Оно - невыездное !!!
"Федеральна служба безпеки Росії перед вторгненням в Україну підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва, йдеться у розслідуванні The Washington Post. Журналісти протягом кількох місяців вивчали конфіденційні документи, зокрема перехоплені розвідкою, а також поговорили з чиновниками з України, США та Європи.
Ключовою фігурою плану російської влади, як стверджує видання, був колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії в 2014 році, і засуджений в Україні до 13 років позбавлення волі за держзраду і допомогу у «веденні агресивної війни проти України».
На початку березня 2022 року Янукович, за даними The Washington Post, перебував у Білорусі в очікуванні можливості повернутися до України та очолити країну.
ЗМІ тоді писали, що Янукович прилетів до Білорусі перед початком російсько-українських переговорів. Деякі українські видання з посиланням на джерела у розвідці писали, ніби Росія бачить саме Януковича майбутнім президентом завойованої України.
Друга група впливу, що складається з колишніх членів партії Януковича, зібралася на півдні України - на території, яку на початку війни окупували російські війська.
Іншою ключовою фігурою маріонеткового уряду, пише The Washington Post, був кум російського президента Володимира Путіна, народний депутат Віктор Медведчук ... "
"Літак Януковича вилетів із Мінська
МИХАЙЛО ТКАЧ, АЛЬОНА МАЗУРЕНКО - ПОНЕДІЛОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2022, 19:30
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ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
Літак президента-втікача Віктора Януковича RA-09617, який раніше прилетів із Москви до Мінська, вилетів із Білорусі.
Джерело: дані Української правди
Деталі: Вдень, 7 березня з'явилася інформація, що борт Януковича вилетів із Москви та приземлився у Мінську. Пізніше ввечері літак Януковича вилетів із Мінська.
Літак Януковича покидає Мінськ
Поінформовані джерела "Української правди" в авівасфері підтвердили, що йдеться про борт Януковича.
Судячи із наданої УП інформації про перельоти борта Януковича, літак втікача кілька разів за тиждень літав по Росії і потім приземлився у Білорусі: з Москви в Оренбург, Оренбург - Москва, Москва - Мурманськ, Мурманськ - Сочі, Сочі - Москва, Москва - Сочі, Сочі - Москва, Москва - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Москва і Москва - Мінськ.
За даними джерел у розвідці, станом на 2 березня Янукович був у Мінську. У розвідці зазначали, що Кремль хоче зробити його "президентом України".
В Офісі президента України Володимира Зеленського у відповідь на це повідомили, що ця інформація свідчить про тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні.
дані про рейси літака Януковича