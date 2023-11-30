Конечная цель – это проигрыш России и привлечение к ответственности за совершенные военные преступления, - Трасс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы убедить американских конгрессменов поддерживать Украину до ее победы и взять на себя лидерскую роль в противостоянии новой оси зла.
Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Экс-премьер-министр напомнила, что Великобритания стала первой европейской страной, которая отправила оружие Украине. И заверила, что продолжит ее поддерживать до победы.
"Конечная цель – это проигрыш России, конечная цель – полностью вытеснить Россию из Украины. Наша цель состоит в том, чтобы Россия была привлечена к ответственности за ужасные военные преступления, которые произошли в Украине, чтобы она никогда больше не смогла совершить такого рода насилие против своих соседей", - отметила Трасс.
Она добавила, что поддерживает ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО и предупреждает своих американских коллег относительно преждевременных переговоров с Россией.
"Мы видели, что произошло после того, как в 2008 и 2014 годах было сделано недостаточно. Идея о том, что может быть какое-то соглашение с Владимиром Путиным, - ужасна. Мы увидим лишь то, что Россия перегруппируется и вернется с новыми силами", - резюмировала Трасс.
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Борис Джонсон наказав Байдені доставити зброю в Україну.
На жаль, багато хто з цим сперечаються
"Росія, Китай, Іран та радикальні внутрішні ідеології становлять серйозну загрозу нашому способу життя.
"Скільки більшість з нас пам'ятає, США були лідером вільного світу. Під час холодної війни, наприклад, саме американська сила успішно стримувала комуністичну загрозу з боку Радянського Союзу. Працюючи в тандемі з британським прем'єр-міністром Маргарет Тетчер, президент Рональд Рейган був непохитним, називаючи Радянський Союз "імперією зла".
Світ би виграв від такого американського лідерства сьогодні. Я сподіваюся, що республіканець повернеться до Білого дому в 2024 році. У США має бути консервативне керівництво, яке знову буде достатньо сміливим, щоб назвати ворожі режими злом і загрозою.
Занадто багато хто з нас у західному світі заспокоївся після поразки наших комуністичних ворогів і повірив, що перемога свободи і демократії була вічною. Насправді жодна така перемога не є вічною.
Захід дозволив Китаю приєднатися до Світової організації торгівлі як країні, що розвивається, на вигідних умовах, якими він користується донині, а президент Сі Цзіньпін продовжував робити себе довічним президентом, придушував демократію і свободу слова в Гонконзі і керував порушеннями прав людини в провінції Сіньцзян.
По-перше, звинувачення зовсім не критичні і потенційно не реалізовані навіть на 50%
По-друге судові справи такого роду в США тривають роками - в результаті Трамп встигне в'їхати в Білий дім, а потім піти на пенсію.
Ну так, минулого разу, у 2016, було саме так. Спочатку кремляді пили шампанське, а потім проклинали Трампа. Практично все, що говорить Трамп на передвиборчих ралі - явна брехня, популізм, заснований на запереченні всього, що робить Байден. Але саме через ці методи він і набрид. Серйозні люди в політиці хочуть визначеності, а не бізнес трюки. Трамп же постійно торгує порожніми підробками. Тож у разі його обрання багато хто буде розчарований, зокрема й хуьло. Але у нього є і позитивна для воєнного часу риса - Трамп може психанути, тобто він не буде "уникати ескалації" як Байден.