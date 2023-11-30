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Новости Война в Украине
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Конечная цель – это проигрыш России и привлечение к ответственности за совершенные военные преступления, - Трасс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трасс

Бывший премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы убедить американских конгрессменов поддерживать Украину до ее победы и взять на себя лидерскую роль в противостоянии новой оси зла.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Экс-премьер-министр напомнила, что Великобритания стала первой европейской страной, которая отправила оружие Украине. И заверила, что продолжит ее поддерживать до победы.

"Конечная цель – это проигрыш России, конечная цель – полностью вытеснить Россию из Украины. Наша цель состоит в том, чтобы Россия была привлечена к ответственности за ужасные военные преступления, которые произошли в Украине, чтобы она никогда больше не смогла совершить такого рода насилие против своих соседей", - отметила Трасс.

Она добавила, что поддерживает ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО и предупреждает своих американских коллег относительно преждевременных переговоров с Россией.

Читайте также: Трасс в прощальной речи перед отставкой: "Мы должны поддерживать Украину, она должна победить"

"Мы видели, что произошло после того, как в 2008 и 2014 годах было сделано недостаточно. Идея о том, что может быть какое-то соглашение с Владимиром Путиным, - ужасна. Мы увидим лишь то, что Россия перегруппируется и вернется с новыми силами", - резюмировала Трасс. 
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Топ комментарии
+6
Всі екс- чомусь такі розумні та діяльні.
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30.11.2023 13:29
+5
Вона і у владі була такою ж категоричною.
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30.11.2023 13:31
+5
Якби кінцевою метою справді був програш росії, то Україну просто завалили б ************* зброєю в необмеженій кількості без всіляких обмежень в застосуванні, а не торгувалися по пів року за кожен зразок давно списаного 30-літнього брухту...
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30.11.2023 13:32
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Да вєдь ета русофобія!
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30.11.2023 13:25 Ответить
дило кажэ жинка!!!
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30.11.2023 13:38 Ответить
Всі екс- чомусь такі розумні та діяльні.
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30.11.2023 13:29 Ответить
Вона і у владі була такою ж категоричною.
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30.11.2023 13:31 Ответить
Ця - так, але екс-генсек НАТО каже більш радикальні речі, ніж коли очолював НАТО.
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30.11.2023 13:34 Ответить
Щось не надовго вистачило її категоричності, двох місяців, навіть, не протягнула...
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30.11.2023 13:35 Ответить
Бо стають незалежними від зовнішніх чинників накшталт настроїв електорату, думки однопартійців чи вищого креівництва.
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30.11.2023 13:33 Ответить
А ще за їх слова, якщо що, відповідати лише їм особисто.
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30.11.2023 13:35 Ответить
Саме так. Коли працюєш в команді - не дуже розженешся зі своїми власними думками.
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30.11.2023 13:40 Ответить
Якби кінцевою метою справді був програш росії, то Україну просто завалили б ************* зброєю в необмеженій кількості без всіляких обмежень в застосуванні, а не торгувалися по пів року за кожен зразок давно списаного 30-літнього брухту...
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30.11.2023 13:32 Ответить
Ось тому Трасс і поїхала в США - переконувати
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30.11.2023 13:48 Ответить
"Експрем'єр-міністр нагадала, що Велика Британія стала першою європейською країною, яка відправила зброю Україні."

Борис Джонсон наказав Байдені доставити зброю в Україну.
На жаль, багато хто з цим сперечаються
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30.11.2023 13:46 Ответить
Експрем'єр Британії Лиз Трасс: The World Again Needs American Leadership - WSJ

"Росія, Китай, Іран та радикальні внутрішні ідеології становлять серйозну загрозу нашому способу життя.

"Скільки більшість з нас пам'ятає, США були лідером вільного світу. Під час холодної війни, наприклад, саме американська сила успішно стримувала комуністичну загрозу з боку Радянського Союзу. Працюючи в тандемі з британським прем'єр-міністром Маргарет Тетчер, президент Рональд Рейган був непохитним, називаючи Радянський Союз "імперією зла".

Світ би виграв від такого американського лідерства сьогодні. Я сподіваюся, що республіканець повернеться до Білого дому в 2024 році. У США має бути консервативне керівництво, яке знову буде достатньо сміливим, щоб назвати ворожі режими злом і загрозою.

Занадто багато хто з нас у західному світі заспокоївся після поразки наших комуністичних ворогів і повірив, що перемога свободи і демократії була вічною. Насправді жодна така перемога не є вічною.

Захід дозволив Китаю приєднатися до Світової організації торгівлі як країні, що розвивається, на вигідних умовах, якими він користується донині, а президент Сі Цзіньпін продовжував робити себе довічним президентом, придушував демократію і свободу слова в Гонконзі і керував порушеннями прав людини в провінції Сіньцзян.
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30.11.2023 13:49 Ответить
пишуть, що у Нікі Хейлі зростає рейтинг і вона вже навіть випереджає ДеСантіса.
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30.11.2023 20:37 Ответить
так, але хто звалить Трампа?
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30.11.2023 20:49 Ответить
та сам звалиться. на ньому висить 91 пункт обвинувачень і тільки з березня наступного року мають початися судові засідання по тим пунктам. і серед тих пунктів є такі, які точно не вдасться тупо спихнути на політичні переслідування і репресії. вже навіть у "Ньюсвік" на днях проскочила стаття про те, що Трамп в обмін на те, щоб не сісти готовий звинуватити рашку за втручання у вибори у 2016-му році. До того ж Трамп не є власником республіканської партії і республіканці не є його рабами. і серед них є багато так званих неорейганістів. Тож Трамп змушений буде рахуватися і з їхньою позицією.
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30.11.2023 21:12 Ответить
"91 пункт обвинувачень і тільки з березня наступного року мають початися судові засідання по тим пунктам."

По-перше, звинувачення зовсім не критичні і потенційно не реалізовані навіть на 50%
По-друге судові справи такого роду в США тривають роками - в результаті Трамп встигне в'їхати в Білий дім, а потім піти на пенсію.
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01.12.2023 00:11 Ответить
ну ніфіга собі не критичні. заклики до повалення конституційного ладу - це дуже сильне обвинувачення. це ж не якісь там ігри з повією. ) інша річ, що так, ті розгляди можуть зайняти дійсно багато часу. тож, буде видно. та й навіть якщо і оберуть Трампа, то, мені чомусь здається, що найбільше від цього окуїє путлер, який на нього покладає великі сподівання, але по факту буде дуже розчарований.
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01.12.2023 00:53 Ответить
"та й навіть якщо і оберуть Трампа, то, мені чомусь здається, що найбільше від цього окуїє путлер, який на нього покладає великі сподівання, але по факту буде дуже розчарований."

Ну так, минулого разу, у 2016, було саме так. Спочатку кремляді пили шампанське, а потім проклинали Трампа. Практично все, що говорить Трамп на передвиборчих ралі - явна брехня, популізм, заснований на запереченні всього, що робить Байден. Але саме через ці методи він і набрид. Серйозні люди в політиці хочуть визначеності, а не бізнес трюки. Трамп же постійно торгує порожніми підробками. Тож у разі його обрання багато хто буде розчарований, зокрема й хуьло. Але у нього є і позитивна для воєнного часу риса - Трамп може психанути, тобто він не буде "уникати ескалації" як Байден.
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01.12.2023 03:21 Ответить
ну а я про що. ) те шампанське за його перемогу кацапам може кров'ю вилитись. Вагнера під Дей-Ез-Зором не дадуть збрехати. скільки би там шампанського не випив тоді жирик за перемогу Трампа. )
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01.12.2023 05:03 Ответить
 
 