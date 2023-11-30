Конечная цель – это проигрыш России и привлечение к ответственности за совершенные военные преступления, - Трасс

Бывший премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы убедить американских конгрессменов поддерживать Украину до ее победы и взять на себя лидерскую роль в противостоянии новой оси зла.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Экс-премьер-министр напомнила, что Великобритания стала первой европейской страной, которая отправила оружие Украине. И заверила, что продолжит ее поддерживать до победы.

"Конечная цель – это проигрыш России, конечная цель – полностью вытеснить Россию из Украины. Наша цель состоит в том, чтобы Россия была привлечена к ответственности за ужасные военные преступления, которые произошли в Украине, чтобы она никогда больше не смогла совершить такого рода насилие против своих соседей", - отметила Трасс.

Она добавила, что поддерживает ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО и предупреждает своих американских коллег относительно преждевременных переговоров с Россией.

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"Мы видели, что произошло после того, как в 2008 и 2014 годах было сделано недостаточно. Идея о том, что может быть какое-то соглашение с Владимиром Путиным, - ужасна. Мы увидим лишь то, что Россия перегруппируется и вернется с новыми силами", - резюмировала Трасс.