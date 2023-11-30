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РФ должна потерпеть полное поражение в войне против Украины, - Минобороны Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джеймс,гіппі

Россия также должна потерпеть поражение в попытках сорвать деятельность ОБСЕ.

Об этом заявил министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Сейчас Россия терпит поражение в своей незаконной войне, но она должна потерпеть полное поражение, так же, как в попытках сорвать деятельность ОБСЕ. Мы должны обеспечить ресурсы для ОБСЕ. Это наша обязанность", – сказал британский министр.

По его словам, сейчас перед членами ОБСЕ стоят очень важные вызовы и именно поэтому, убежден он, эта организация очень нужна.

"Возвращение войны в Европу лишь подтверждает ценность организации. Ее принципы должны и дальше служить основой для мира в Европе", – добавил Хиппи.

Он подчеркнул необходимость и в дальнейшем поддерживать Украину, что и собирается делать Великобритания, "чтобы Украина победила и обеспечила устойчивый мир".

"Будем и в дальнейшем добиваться привлечения РФ к ответственности за ее действия против принципов ОБСЕ", – подчеркнул он.

Также читайте: Конечная цель – это проигрыш России и привлечение к ответственности за совершенные военные преступления, - Трасс
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Топ комментарии
+11
Чим, святим духом? Десятком танків Леопард? Сране КНДР уже більше поставив кацапам снарядів, ніж ЄС зі США планують до весни 2024 року
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30.11.2023 13:57
+9
Але з таким постачанням озброєння і вимогами не лупити по мордору це нереально. А надіятися на ''жест доброї волі'' з боку *уйла теж нічого.,
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30.11.2023 13:52
+8
Ви нам не даєте зброї, щоб навіть відбити кордони 23.02, не кажучи вже про кордони 91 року. І ви ще про якусь там "повну поразку паРаші " розповідаєте? Ненормальні!
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30.11.2023 13:55
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Але з таким постачанням озброєння і вимогами не лупити по мордору це нереально. А надіятися на ''жест доброї волі'' з боку *уйла теж нічого.,
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30.11.2023 13:52 Ответить
Має, має, має.....
! Тільке це і чуємо з усіх прасок! Користі від цього ,,має" як від козла молока!
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30.11.2023 13:54 Ответить
Ви нам не даєте зброї, щоб навіть відбити кордони 23.02, не кажучи вже про кордони 91 року. І ви ще про якусь там "повну поразку паРаші " розповідаєте? Ненормальні!
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30.11.2023 13:55 Ответить
Чим, святим духом? Десятком танків Леопард? Сране КНДР уже більше поставив кацапам снарядів, ніж ЄС зі США планують до весни 2024 року
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30.11.2023 13:57 Ответить
І щось підозріла тиша про широко розпіарені рік тому британські Челенджери з урановими снарядами, які нам передали. Коли їх взагалі збираються застосовувати? Чи їх передали з умовою не стріляти по кацапах?
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30.11.2023 14:08 Ответить
Тут тільки питання скільки їх хотіли поставити. Один, два або цілих вісім? З тією інтенсивністю боїв і використанням безпілотників, це приблизно як посилити західний фронт у першу світову десятьма кулеметами
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30.11.2023 14:21 Ответить
Та, хоча б, на якусь ділянку фронту направити. Хоча б, під Авдіївку, де нам зараз вкрай необхідно відкинути ворога з флангів, щоб не дати замкнути оточення.
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30.11.2023 14:27 Ответить
челленджеры воюют в 82ой десантной бригаде, один был подбит под Работино, остальные в строю в той или иной степени. Еще вопросы?
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30.11.2023 17:53 Ответить
Зрозуміло. Тобто, широко розпіареного перелому у війні ні Челенджери, ні Леопарди, ні Абрамси так і не зробили...
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30.11.2023 18:39 Ответить
І як це виглядатиме -- ви вже вирішили?
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30.11.2023 14:34 Ответить
"домагатися притягнення РФ до відповідальності за свої дії..." -- як? яким чином? скільки часу?
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30.11.2023 14:41 Ответить
И ЦАРЯ РФ ЧТОБЫ В ЖОПУ ВЫ@БЛИ !)
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30.11.2023 14:44 Ответить
У передсвітанкових сутінках повітря наповнюється какофонією потужних артилерійських ударів. Гуркочуть вибухи ворожих снарядів, вогонь у відповідь. Один із підрозділів штурмової піхоти, 47-ма окрема механізована бригада, захопила раніше окуповані русней окопи поблизу Авдіївки
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30.11.2023 15:12 Ответить
Кому должна? Ирану или Китаю, а или Северной Корее?
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30.11.2023 18:05 Ответить
 
 