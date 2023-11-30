Беларусь открывает в Ростове-на-Дону новое консульство. В Москве говорят, что оно будет работать с оккупированными украинскими территориями

Беларусь открывает в российском Ростове-на-Дону генеральное консульство. Его округ будет включать, кроме Ростовской и Волгоградской областей, оккупированные Россией Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Властям Ростовской области рекомендовано выделить служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки или выделить участок земли для строительства генерального консульства.

Украинская сторона этого пока не комментировала.

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По данным белорусской службы Радио Свобода, в Ростове-на-Дону уже работает отделение посольства Беларуси.

Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой ранее сообщил о планах властей увеличить количество дипломатических миссий в России.

Официально беларусская армия не участвует в полномасштабной войне России против Украины, однако Александр Лукашенко предоставил территорию Беларуси для проезда и временной дислокации российских войск, а с территории Беларуси наносились ракетные удары по Украине. Из-за пособничества в войне против Украины и массовых репрессий США, ЕС и Великобритания ввели против Беларуси санкции.

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Кроме того, в Беларусь якобы для "оздоровления" вывозят детей с оккупированных территорий Украины. Европарламент в сентябре осудил участие Лукашенко в российской агрессии против Украины и вывозе детей, призвав Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на его арест.