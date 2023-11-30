Венгрия в ОБСЕ призвала прекратить поставки военной помощи Украине: "Оружие не помогает достичь мира"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время своего выступления на министерской встрече ОБСЕ в Скопье убеждал, что поставки оружия Украине не будут способствовать достижению мира, и что Будапешт не хочет, чтобы больше представителей венгерского меньшинства погибло на войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не думали даже в ужасных снах, что в Европе будет война. А она произошла, и мы – соседи этой войны", - отметил Сийярто, не примкнувший к бойкоту министерской встречи из-за участия в ней главы МИД России.

Он посетовал, что война привела к росту цен на энергоносители.

"Мы платим цену этой войны в виде инфляции, выросшей в 10-15 раз. Мы чувствуем эту войну, хоть это и не наша война", - сказал венгерский министр.

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Министр повторил официальную позицию Будапешта, которая заключается в том, что поставки оружия Киеву "не помогают достичь мира, а только приводят к новым жертвам".

"Те, кто говорит, что есть решения на поле битве – они неправы. И неправы те, кто говорит, что развитие на поле боя увеличит шансы на мир. Каждый день становится хуже", - подчеркнул Сийярто, вспомнив в этом контексте, что на поле боя гибнут представители венгерского меньшинства.

"Мы не хотим, чтобы больше венгров погибли, но в общем виде – мы не хотим, чтобы больше людей погибло", - добавил он.

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Глава МИД Венгрии выразил сожаление, что между Украиной и Россией нет прямых контактов, в том числе и в рамках ОБСЕ.

"Жаль видеть, что и на этом форуме прямой коммуникации между Украиной и Россией не произошло", - сказал он.

Сийярто убежден, что мир не нужно делить на блоки, а должно быть глобальное сотрудничество.

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