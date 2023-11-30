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Венгрия (1532) война (46506) ОБСЕ (4790) Сийярто (224)

Венгрия в ОБСЕ призвала прекратить поставки военной помощи Украине: "Оружие не помогает достичь мира"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

угорщина,сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время своего выступления на министерской встрече ОБСЕ в Скопье убеждал, что поставки оружия Украине не будут способствовать достижению мира, и что Будапешт не хочет, чтобы больше представителей венгерского меньшинства погибло на войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не думали даже в ужасных снах, что в Европе будет война. А она произошла, и мы – соседи этой войны", - отметил Сийярто, не примкнувший к бойкоту министерской встречи из-за участия в ней главы МИД России.

Он посетовал, что война привела к росту цен на энергоносители.

"Мы платим цену этой войны в виде инфляции, выросшей в 10-15 раз. Мы чувствуем эту войну, хоть это и не наша война", - сказал венгерский министр.

Также читайте: Венгрия не будет поставлять оружие Украине, чтобы "не продолжать войну", - Сийярто

Министр повторил официальную позицию Будапешта, которая заключается в том, что поставки оружия Киеву "не помогают достичь мира, а только приводят к новым жертвам".

"Те, кто говорит, что есть решения на поле битве – они неправы. И неправы те, кто говорит, что развитие на поле боя увеличит шансы на мир. Каждый день становится хуже", - подчеркнул Сийярто, вспомнив в этом контексте, что на поле боя гибнут представители венгерского меньшинства.

"Мы не хотим, чтобы больше венгров погибли, но в общем виде – мы не хотим, чтобы больше людей погибло", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия будет блокировать выделение военной помощи Украине, - Сийярто

Глава МИД Венгрии выразил сожаление, что между Украиной и Россией нет прямых контактов, в том числе и в рамках ОБСЕ.

"Жаль видеть, что и на этом форуме прямой коммуникации между Украиной и Россией не произошло", - сказал он.

Сийярто убежден, что мир не нужно делить на блоки, а должно быть глобальное сотрудничество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не выполнила условия для переговоров по членству в ЕС, - Сийярто
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Топ комментарии
+32
Закликаю ЄС призупинити фінансову підтримку Угорщіни. Фінансова підтримка це шлях внікуди!
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30.11.2023 14:37
+26
Нах за урал
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30.11.2023 14:32
+20
путінські шльондри ніяк не заспокояться
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30.11.2023 14:34
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Правила форума Совет форумчан
Нах за урал
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30.11.2023 14:32 Ответить
показалось?
"Угорщина в ОБСЄ закликала розброїти россію. Зброя не допомагає досягти миру"
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30.11.2023 14:34 Ответить
йшлось про постачання зброї Україні
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30.11.2023 14:39 Ответить
"Откуда у них и бронетехника и артиллерийские системы? В современном мире люди, которые ведут борьбу и которые считают эту борьбу справедливой для себя с их точки зрения, всегда найдут вооружение", - сказал Путин.
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30.11.2023 14:42 Ответить
Ти забув додати про "місцеві сили самооборони", "мирних шахтарів-трактористів" й "Воєнторг" де є "будь що, будь кому, у будь якій кількості" та ще й "безкоштовно". І це не марення, )(уйло, він же путін, саме так й казав. Може не дослівно, але за сенсом точно!!!
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30.11.2023 15:38 Ответить
Так-так, а ще про шахти пам'ятаємо!
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30.11.2023 18:16 Ответить
твой путин четка сказал ВОБЩЕМ:
В современном мире люди, которые ведут борьбу и которые считают эту борьбу справедливой для себя с их точки зрения, всегда найдут вооружение
Шо ПОСЕЕШЬ - ТАК И ПОЖНЕШЬ
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30.11.2023 18:46 Ответить
Так, тобі здалось.
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30.11.2023 15:35 Ответить
Здалося що десь подібне я уже відєл...
Разворужили Украину - Смеються и все довольни
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30.11.2023 18:51 Ответить
Марення божевільного.
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30.11.2023 14:49 Ответить
марення вернуть взад подарок ленина - закарпаття...
путин просто истерически смееться грит - "подарки не отдарки - но пускай надееться"
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30.11.2023 15:03 Ответить
Коли вже запропонують безпечний коридор для кацапів к границі угоршини ?
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30.11.2023 16:45 Ответить
В них одне коріння орда, це рабське покорність злу та насильству без супротиву і культивація якщо ти сильний вбивай, гвалтуй, грабуй це твоя правда і зараз циганва почувае себе сильной під кришей дурного ЕС яке їх приютилоі проводе туж політику що і параша підтрумуючи насильника. Це їх ментальніс ть, так вони підтримували гітлера вони вроде як здулись в тепер знов задирають хвіст. І перший хто нанесеть удар в спіну ЕС це будуть мадьяри. ЕС стережись!
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30.11.2023 15:32 Ответить
Ще мають бути живі ті, хто пам'ятає 1956.
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30.11.2023 14:33 Ответить
В тому і суть, що не буде... рашка лізе тільки до слабших в кращих традиціях ссср, тому Угорщині як члену НАТО не загрожує війна
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30.11.2023 14:36 Ответить
****** нічому не навчились...
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30.11.2023 14:33 Ответить
Цей, коли здохне, відправиться не до чортів у пекло, а до Когалима. Без права виїзду.
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30.11.2023 14:34 Ответить
Прийде час, ми віддамо тим уй*бкам мадярським.
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30.11.2023 14:34 Ответить
путінські шльондри ніяк не заспокояться
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30.11.2023 14:34 Ответить
Коли вже цих угорських гандонів нахєр відправлять звідусіль та покажуть де їхнє місце?! Вже нервів не вистачає читати оці паскудні заяви.
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30.11.2023 14:35 Ответить
Ну так віддай свою жінку ,хай її сусіда трахне,а потім пожмеш йому руку,*****!
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30.11.2023 14:37 Ответить
Невже угорці настільки тупі, що не розуміють, що без західної допомоги Україна буде окупована?
І за кілька років вже українців відправлять "приборкувати" саму Угорщину, як було в 56 році?
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30.11.2023 14:37 Ответить
Розуміють і дуже цього хочуть. Перед вторгненням Х.ло пообіцяв їм Закарпаття і вони думали, що питання вирішене, а тут "кієв за трі дня" обломився, відповідно, і вони не отримали бажане. От і роблять все можливе, аби паРаша таки домоглася свого.
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30.11.2023 14:47 Ответить
Сергій Вітальович,ну що ви даєте не повну відповідь?Закарпаття "обіцяв патрушев в Омані,коли купляв всю Україну.Потім генерал Кривонос залив аеродром Жуляни маслом і відродився Боневтік,Потім всі ракети в асфальт,ну і далі по методичкам.Тільки мені здається-що орбан римується з баран?І як не згадати сапера Водічку-"Плохо ты Швейк,мадьяр знаеш..."
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30.11.2023 16:20 Ответить
орбан=барон, циганський
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30.11.2023 19:31 Ответить
Вони не тупі, вони продажні, за бабло продадуть і маму і все своє сімейство!!! Угромонголоїдна субстанція і це все пояснюється!!!
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30.11.2023 14:50 Ответить
Закликаю ЄС призупинити фінансову підтримку Угорщіни. Фінансова підтримка це шлях внікуди!
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30.11.2023 14:37 Ответить
та викинути з НАТО. Бо світ не потрібно ділити на блоки )
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30.11.2023 15:15 Ответить
Проститутки на утриманні Раші, за газ за ядерну, за нафту!
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30.11.2023 14:38 Ответить
Для представників угорської меншини є гарна альтернатива:
Чумойдан - вокзал - *********
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30.11.2023 14:38 Ответить
Зручно бути "напів-вагітними", але приходить іноді час, коли потрібно чітко визначитись, громадянином якої країни ти є.
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30.11.2023 18:22 Ответить
Після кожної подібної заяви треба відправляти в місця компактного проживання угорців представників ТЦК і мобілізовувати одразу по кілька сотень на передову лише з старими АК, бо Угорщина проти постачання зброї.
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30.11.2023 14:39 Ответить
а чи бува вони не першими дременули на "прадавню велику матьківщину" та по європах від бомбардуваннь та обстрілів?...
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30.11.2023 14:47 Ответить
Так в них громадянство угорщини.
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30.11.2023 15:01 Ответить
Тоді депортувати.
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30.11.2023 15:13 Ответить
Законні підстави?
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30.11.2023 15:27 Ответить
Саме тому подвійного громадянства не повинно бути.
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30.11.2023 18:23 Ответить
Громадяни держав із безвізовим порядком в'їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше, ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.
Гадаю, при бажанні там є до чого причепитися і знайти чимало порушень - контрабанда, сепаратизм, порушення міграційного закону і т.п.
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30.11.2023 20:54 Ответить
А пмж?
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30.11.2023 21:24 Ответить
Там у більшості немає, бо вони хитросракі і користувалися двома паспортами, відтак, доколупатися до чогось завжди можна.
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30.11.2023 21:32 Ответить
Тобто,мадяри пропонують вбивати беззбройних українців?
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30.11.2023 14:40 Ответить
Саме так. Щось нам з сусідами не пощастило.
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30.11.2023 15:09 Ответить
тут не "не пощастило", а в суд треба позиватися.
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30.11.2023 15:16 Ответить
угорщина може йти *****, довбайобів можно не слухати
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30.11.2023 14:40 Ответить
Закликаю ЄС припинити всякі дотації Угорщині . Вони однаково не допомагають - перетворенню її в європейську країну .!!
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30.11.2023 14:41 Ответить

Територіальні претензії цих тюркських зайд в Європу до сусідніх держав в %% до їх площі.
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30.11.2023 14:42 Ответить
больше похоже на гнилой зуб Европы, который нужно вырвать
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30.11.2023 14:52 Ответить
Тим більше не зрозуміло чому Словаччина, на котру угорці теж зуб точать, обрала у своє керівництво тих хто дотримується поглядів угорських нацистів?! Це якийсь психічний феномен котрий вказує на відсутність здорового глузду!!!
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30.11.2023 15:33 Ответить
Найсправді набагато більше. В них був вихід до моря і свій флот перед Першою Світовою.
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30.11.2023 17:59 Ответить
Тоді Угорщини як держави (республіки) не було.
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30.11.2023 23:39 Ответить
Сійярто висловив переконання, що світ не потрібно ділити на блоки, а має бути глобальна співпраця. ІДЕШ НАКУЙ мадярський брехливий пес і сраколиз вбивці українського народу .куйла всія 3,14рації. Чмошник, саме 3,14рація у 2014 році почала ділити світ на блоки ,окупувавши спочатку Крим , а потім Донбас і Луганськ і нинішні окуповані території ПОЗАБЛОКОВОЇ УКРАЇНИ.Щоб Тобі бетонний блок,або цеглина, добряче в Твою мадярсько - рашистську голову йбнув,,,
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30.11.2023 14:43 Ответить
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30.11.2023 14:43 Ответить
інфляція висока була у вас і до війни... так зручно тепер списувати власні пройо@и на Україну...
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30.11.2023 14:45 Ответить
Propos effarants, en clair " laissons les russes envahir l'Ukraine et y faire ce qu'ils veulent "
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30.11.2023 14:46 Ответить
Не знаю, що саме ти хотів сказати своїм постом на французькій мові, але московити (т.з. "роССіяни") вже вторглись в Україну ще у 2014 році, ніхто Україні зброї фактично тоді не надав і до миру це не призвело, щоб там не казали дебіли з Угорщини, а навпаки, призвело вже до повномасштабного нападу у 2022 році. А єдині хто не дають рашистам робити що їм бажається це саме українці і єдине що може українцям допомогти припинити це зараз, та не допустити повторення у майбутньому, це міцна армія котра, принаймні зараз, не може бути достатньо могутньою без постачання зброї із Заходу!!! Тож навіть не знаю чи варто нам зараз витрачати свій час та нерви на обговорювання відверто тупих, провокаційних, прорашитських висловлювань угорських дебілів???!!!
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30.11.2023 15:29 Ответить
Переклад:

Страшные слова, короче: "пусть русские вторгаются в Украину и делают там что хотят".
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30.11.2023 19:01 Ответить
Тато розповідав ... 1944... Лейтенант сказав : Венгров в плен -не брать !!!
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30.11.2023 14:49 Ответить
куколди ганебні
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30.11.2023 14:49 Ответить
Зброя допомагає відбитися від агресора та окупанта, довбню.
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30.11.2023 14:52 Ответить
Чого ж довбень. Навпаки - через те й вереск стоїть, бо толк таки з цієї зброї Є. От і верещить кремль ротом цих тварюк
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30.11.2023 15:36 Ответить
Цікавого його запитати, який ввн бачить розвиток подій після припинення постачання зброі. Зсу здають територіі до києва? Чи далі
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30.11.2023 14:55 Ответить
Там бачать звичайно кацапню біля Карпат. А з західного спуску вже великомадьярію. Але буде трошки інакше. Кацапи будуть тягати угорок за сраку прямо на острові Маргіт. А угорці будуть їм чардаш грати в цей час.
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30.11.2023 15:02 Ответить
Для того щоб наші місцеві угорці не гинули на війні потрібно зібрати їхні лантухи та дати копняка під сраку. Звісно ж разом з ануляцією громадянства.
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30.11.2023 14:55 Ответить
Ну от чому у 1956 році ціх щурів та посіпак гітлера не ........ Совок? Мабуть відчувала москва шо ці гниди ім будут колись користні.
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30.11.2023 14:57 Ответить
Війна життям вирівнюється і смертю і ніяк не інфляцією.
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30.11.2023 14:57 Ответить
Тоді навіщо їм НАТО?
Адже зброя не потрібна?
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30.11.2023 14:58 Ответить
Згоден, то ж нехай виходять звідти, та ще й з ЄС, бо не дарма ж вони по своїй столиці розвішали плакати із написом - "Брюссель нам не указ, у нас свій шлях"!!!
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30.11.2023 15:18 Ответить
"орбан під час виступу у місті Веспрем порівняв членство Угорщини в ЄС з більш ніж сорокарічною радянською окупацією його країни".
Давно пора дати копняка. Та й Брюссель начебто не проти, про що і заявив Боррель:
«...ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС, це вільний вибір».
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30.11.2023 18:35 Ответить
Навіщо їм NATO?

Тому що гнилість внутрішня така ж сама, як і в обісраних хантимансійців, які зараз їдуть в Україну вбивати за пуйла.

Окей, мадьяри [ще] не їдуть, але вхопили б шматок як шакали, якби можливість зʼявилася. І не лише в України.

Сто років минуло, а в них імперія ще досі дико свербить.
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30.11.2023 23:43 Ответить
угорці - паскудне плем'я. Зі спогадів моїх вже далеких рідних, які пережили війну, угорські солдати до цивільних були набагато жорстокіші навіть за німців.

Вони ще й гидкі зрадники. Коли вже погнали німців то брали в полон і угорських солдат, то ті самі пропонували та без докорів совісті погоджувалися брати зброю (по спогадах наших ветеранів угорців використовували на кшталт штрафбатів) і підступно так само жорстоко знищували своїх колишніх союзників німців в обмін на те, що їх відпустять.
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30.11.2023 15:03 Ответить
Як можливо так "паскудити" тих в кого одні й ті ж пращури що й в московитів, "величного" та "непереможного" народу!
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30.11.2023 15:16 Ответить
Сарказм? Якщо так то угри навіть на нього не заслуговують.
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30.11.2023 15:38 Ответить
А може якраз тільки на сарказм вони й заслуговують, бо через те що війна це, на жаль, реальність, не до гумору, а серйозно сприймати таку їх відверту маячню, тупість та провокацію не можливо, бо це за межами здорового глузду!
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30.11.2023 15:43 Ответить
Це не маячня і не тупість. Це цинічна, свідома, політична продажність. І вони це ну дуже добре розуміють. Закон маятника. Трохи почекаємо і побачимо коли угри заскавчать і як їм вже дуже захочеться полизати дупу нам. Такого задоволення ми їм не доставимо.
Стосовно цього продажного плем'я можете прочитати мій коментар "Венгрия в ОБСЕ призвала прекратить поставки военной помощи Украине: "Оружие не помогает достичь мира"
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30.11.2023 17:01 Ответить
А росіян вони не закликали. Все що треба знати про сусіда.
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30.11.2023 15:08 Ответить
О, ідея, можна будь кому напасти на Угорщину і вона одразу капітулює заради миру, бо зі слів її керівництва "зброя не допомагає досягти миру" і тому вона не буде оборонятися! Ду де ще окрім Будапешту можливо знайти таких "геніїв". Справ то - усім роззброїтись і бери хто хош, тягни куди хош, ніхто тобі нічого не зробить і боронити свою землю не буде!
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30.11.2023 15:14 Ответить
Як і Пуйло верхівка Угорщини займається підміною понять. Взагалі то угорці не воюють. Воюють громадяни України. Проблема цих вилупків в тому що вони думають що Закарпаття(частина) це їх терниторія. так як Рашка створюють паралельний утопічний світ.
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30.11.2023 15:19 Ответить
Мы не хотим, чтобы больше венгров погибли
А что, инфляция гуляшистам мешает ******** из Украины?
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30.11.2023 15:39 Ответить
А кацапів щоб припинили агресію ця наволоч не закликала… Головне роззброїти Україну. Підуть як співучасники
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30.11.2023 15:43 Ответить
Справа в тому що Угорщина навіть не спробувала надати зброю, і закликає інших теж цього не робити. Це все одно як один з сусідів по дому не буде травити тарганів, у той час як інші це роблять, і потім розповідати співмешканцям що то не через нього по всіх оселях з його житла знов розповзаються ці паразити, а через те що інші травлять! Отака вона "логіка" по угорськи. Цікаво, скільки років піде в угорців на те щоб доводити іншим народам після зміни влади Орбана на адекватну що угорці не тупі?! Я думаю що не один десяток років, бо щоб ******** лайном достатньо миті, а от відмитися від нього потребує багато часу!!!
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30.11.2023 15:49 Ответить
Йо. Пнутий
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30.11.2023 16:10 Ответить
В понимании этих пида...в венгров мир - это когда Россия нас без оружия добьет, убьет, устроит тут террор. После это венгры скажут - вот видите, мир настал, как мы и говорили. Уроды, тут еще и поляки со словаками подтянулись, ***...ны редкие.
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30.11.2023 16:15 Ответить
pnx!!!!
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30.11.2023 16:26 Ответить
Это те высочайшие стандарты НАТО до которых Украина еще не доросла, или "эта другое"?
Что-то я на слышу всеевропейско-всенатовского скиглення про ужасную коррупцию и огромное количество путинских кротов в руководстве Венгрии.
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30.11.2023 16:29 Ответить
Як задовбали ці тупі йовбики!
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30.11.2023 16:48 Ответить
прийдуть до тебе злодії то ти їх не виганяй, а примирися з ними і все віддай
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30.11.2023 17:27 Ответить
эта продажная **** переживает за повышение цен ,но ни как за жизнь которых убивает его друзья ,какая низость, и мерзость,таких как он трудно назвать человеком,
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30.11.2023 17:31 Ответить
Іншими словами нехай росія зжере Україну, зате буде мир і кінець війни.
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30.11.2023 17:57 Ответить
Перестаньте постачати зброю- це означає поцілуйте путіна в дупу і здайте йому Україну.
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30.11.2023 18:10 Ответить
Мерзкие рожи и абсолютно бесхребетная система принятия решений в ЕС.
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30.11.2023 19:00 Ответить
На съезде в ОБСЕ венгры встречались с лошадью и получили новые методички .
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30.11.2023 19:31 Ответить
Ось то саме приїдь і скажи на майдані. Побачиш що тобі зроблять.
Такого миру дадуть, що за сім днів не перетравиш.
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01.12.2023 02:17 Ответить
Шо там можна сказати, Угорщина найсильніша країна світу, яка блокує вступ Швеції в НАТО, блокує санкції, блокує фінансування України. І робить що хочить і ніхто їй нічого не може зробити.
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01.12.2023 15:49 Ответить
 
 