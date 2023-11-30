Венгрия в ОБСЕ призвала прекратить поставки военной помощи Украине: "Оружие не помогает достичь мира"
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время своего выступления на министерской встрече ОБСЕ в Скопье убеждал, что поставки оружия Украине не будут способствовать достижению мира, и что Будапешт не хочет, чтобы больше представителей венгерского меньшинства погибло на войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы не думали даже в ужасных снах, что в Европе будет война. А она произошла, и мы – соседи этой войны", - отметил Сийярто, не примкнувший к бойкоту министерской встречи из-за участия в ней главы МИД России.
Он посетовал, что война привела к росту цен на энергоносители.
"Мы платим цену этой войны в виде инфляции, выросшей в 10-15 раз. Мы чувствуем эту войну, хоть это и не наша война", - сказал венгерский министр.
Министр повторил официальную позицию Будапешта, которая заключается в том, что поставки оружия Киеву "не помогают достичь мира, а только приводят к новым жертвам".
"Те, кто говорит, что есть решения на поле битве – они неправы. И неправы те, кто говорит, что развитие на поле боя увеличит шансы на мир. Каждый день становится хуже", - подчеркнул Сийярто, вспомнив в этом контексте, что на поле боя гибнут представители венгерского меньшинства.
"Мы не хотим, чтобы больше венгров погибли, но в общем виде – мы не хотим, чтобы больше людей погибло", - добавил он.
Глава МИД Венгрии выразил сожаление, что между Украиной и Россией нет прямых контактов, в том числе и в рамках ОБСЕ.
"Жаль видеть, что и на этом форуме прямой коммуникации между Украиной и Россией не произошло", - сказал он.
Сийярто убежден, что мир не нужно делить на блоки, а должно быть глобальное сотрудничество.
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"Угорщина в ОБСЄ закликала розброїти россію. Зброя не допомагає досягти миру"
В современном мире люди, которые ведут борьбу и которые считают эту борьбу справедливой для себя с их точки зрения, всегда найдут вооружение
Шо ПОСЕЕШЬ - ТАК И ПОЖНЕШЬ
Разворужили Украину - Смеються и все довольни
путин просто истерически смееться грит - "подарки не отдарки - но пускай надееться"
І за кілька років вже українців відправлять "приборкувати" саму Угорщину, як було в 56 році?
Чумойдан - вокзал - *********
Гадаю, при бажанні там є до чого причепитися і знайти чимало порушень - контрабанда, сепаратизм, порушення міграційного закону і т.п.
Територіальні претензії цих тюркських зайд в Європу до сусідніх держав в %% до їх площі.
Страшные слова, короче: "пусть русские вторгаются в Украину и делают там что хотят".
Адже зброя не потрібна?
Давно пора дати копняка. Та й Брюссель начебто не проти, про що і заявив Боррель:
«...ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС, це вільний вибір».
Тому що гнилість внутрішня така ж сама, як і в обісраних хантимансійців, які зараз їдуть в Україну вбивати за пуйла.
Окей, мадьяри [ще] не їдуть, але вхопили б шматок як шакали, якби можливість зʼявилася. І не лише в України.
Сто років минуло, а в них імперія ще досі дико свербить.
Вони ще й гидкі зрадники. Коли вже погнали німців то брали в полон і угорських солдат, то ті самі пропонували та без докорів совісті погоджувалися брати зброю (по спогадах наших ветеранів угорців використовували на кшталт штрафбатів) і підступно так само жорстоко знищували своїх колишніх союзників німців в обмін на те, що їх відпустять.
Стосовно цього продажного плем'я можете прочитати мій коментар "Венгрия в ОБСЕ призвала прекратить поставки военной помощи Украине: "Оружие не помогает достичь мира"
А что, инфляция гуляшистам мешает ******** из Украины?
Что-то я на слышу всеевропейско-всенатовского скиглення про ужасную коррупцию и огромное количество путинских кротов в руководстве Венгрии.
Такого миру дадуть, що за сім днів не перетравиш.