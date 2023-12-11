Оружие – это не все. Что должно быть у нашего защитника на поле боя?
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рекомендация
В первую очередь – индивидуальная аптечка военнослужащего, в которую должен входить набор средств для спасения жизни.
Конечно, лучше пользоваться готовыми профессиональными наборами. Но в случае, когда по каким-то причинам приходится формировать индивидуальную аптечку самостоятельно или на волонтерских началах, прежде всего нужно помнить о ее назначении. Ее состав должен обеспечивать первоочередные потребности при оказании первой догоспитальной помощи на поле боя.
Исходя из этого, следует учитывать четыре простых правила:
- индивидуальная аптечка для военного не должна иметь лишних вещей. Ее составляющие должны обеспечивать оказание первой помощи при боевой травме;
- статистически, наиболее распространенной травмой на поле боя, несущей непосредственную угрозу жизни, является массивное кровотечение. Возникает в результате повреждения магистральных сосудов нижних и верхних конечностей. Следующее по частоте – ранение грудной клетки с возникновением пневмоторакса;
- при формировании тактической аптечки следует соблюдать баланс между первоочередным инструментарием "первой линии" и ее весом, если есть желание дополнить дополнительными компонентами;
- лучше формировать состав индивидуальной аптечки, используя законодательно утвержденный перечень содержания подобного элемента снаряжения военнослужащего – приказ Минздрава №6 от 05.01.2017. Не стоит пытаться составить ее на основе водительского, туристического или другого – не специализированного – набора.
Следовательно, обобщение практических советов по самостоятельному формированию тактической аптечки позволяет определить такой ее минимальный состав:
- перчатки медицинские смотровые (две пары);
- ножницы атравматические для разрезки одежды и обуви;
- турникеты (не менее двух);
- кровоостанавливающие гемостатические средства (разные, несколько штук);
- компрессионный бандаж (стандартный размер – 6 дюймов);
- окклюзионный пластырь (в комплекте: один с клапаном, второй – без клапана);
- назофарингеальный воздуховод (с лубрикантом);
- бинт марлевый стерильный (несколько штук);
- щиток для глаза (дополнительно);
- лейкопластырь на нетканой основе;
- водостойкий маркер для обозначения времени наложения турникета;
- термоодеяло;
- карта раненого;
- лекарственные средства из набора для первоочередного приема (анальгетик, НПВП, антибиотик широкого спектра действия).
В зависимости от особенностей выполнения боевой задачи, уровня подготовки военнослужащих и вероятности потенциальных поражений, состав индивидуальной аптечки может быть дополнен необходимыми компонентами. И напоследок еще один совет – уделите особое внимание выбору турникета. Качественный, сертифицированный турникет – обязательная опция полноценной индивидуальной аптечки. Золотым стандартом считается механический турникет воротного типа Combat Application Tourniquet седьмого поколения (СAT Gen7) от американского производителя C-A-T Resources. Кроме него, есть еще несколько механических турникетов (с воротом), рекомендованных комитетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Который является подразделением медицинского департамента Министерства обороны США. Это – SOFT-T, SAM-XT и TMT. Непосредственной альтернативой для СAT Gen 7 является украинский турникет DNIPRO Gen 2, который, не уступая указанным изделиям в надежности и эффективности, стоит по сравнению, например, с СAT Gen 7 в два раза дешевле. К тому же турникет DNIPRO прошел как изделие медицинского назначения соответствующую европейскую и украинскую сертификацию. Недавно выдержал краш-тест от ветеранов армии США. Также заслуживают внимания механические турникеты с храповым механизмом. Комитетом ТССС рекомендованы следующие инструменты подобного типа: RMT, TX2, TX3. К сожалению, на рынке представлено также много подделок как китайского, так и украинского производства. Помните, подделки турникетов выглядят очень похожими на подлинники, однако их использование может стоить жизни.
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Тому до фронту та Захисників, і доходять лише краплі від відповідальних ОСІБ, що опікуються в Уряді, цим ЗАБЕЗПЕЧЕННЯм Захисників України…. Через це і зростають їх МАЙНОВІ СТАТКИ та рахунки за кордоном у банках, а вони про таке навіть не знають, тому вимушено утікають за кордон!! Таран-резніков, усі з гончаруком, діють,як і при зрадниках ригоАНАЛАХ! Волонтери за народні донати, щось привезуть для БІЙЦІВ!
Співпадіння….
Дожартувалися, СКБЛНХ...
Тепер тим кого вибрали ставлять якісь претензії....Дивно...
Воює знайомий музикант. То каже, що коли ідеш в атаку і вселенський страх сковує тіло, то він нагадує собі розірване тіло маленької дівчинки, котре бачив у визволеному селі. І страх знімається у момент. І залишається лиш тваринна лють...
Тож першочергові для них ті ліки, які вони вже роками приймають. Бо без звичайного Корвалола чи Корпрінеси такий солдат може вмерти.
А такий розрекламований турнікет йому, в цьому випадку, до сраки.