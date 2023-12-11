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Новости Война в Украине
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защита (155) аптечки (23) турникет (5)

Оружие – это не все. Что должно быть у нашего защитника на поле боя?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рекомендация

український,турнікет,dnipro,gen2

В первую очередь – индивидуальная аптечка военнослужащего, в которую должен входить набор средств для спасения жизни.

Конечно, лучше пользоваться готовыми профессиональными наборами. Но в случае, когда по каким-то причинам приходится формировать индивидуальную аптечку самостоятельно или на волонтерских началах, прежде всего нужно помнить о ее назначении. Ее состав должен обеспечивать первоочередные потребности при оказании первой догоспитальной помощи на поле боя.

Исходя из этого, следует учитывать четыре простых правила:

  • индивидуальная аптечка для военного не должна иметь лишних вещей. Ее составляющие должны обеспечивать оказание первой помощи при боевой травме;
  • статистически, наиболее распространенной травмой на поле боя, несущей непосредственную угрозу жизни, является массивное кровотечение. Возникает в результате повреждения магистральных сосудов нижних и верхних конечностей. Следующее по частоте – ранение грудной клетки с возникновением пневмоторакса;
  • при формировании тактической аптечки следует соблюдать баланс между первоочередным инструментарием "первой линии" и ее весом, если есть желание дополнить дополнительными компонентами;
  • лучше формировать состав индивидуальной аптечки, используя законодательно утвержденный перечень содержания подобного элемента снаряжения военнослужащего – приказ Минздрава №6 от 05.01.2017. Не стоит пытаться составить ее на основе водительского, туристического или другого – не специализированного – набора.

український турнікет DNIPRO Gen2 01

Следовательно, обобщение практических советов по самостоятельному формированию тактической аптечки позволяет определить такой ее минимальный состав:

  • перчатки медицинские смотровые (две пары);
  • ножницы атравматические для разрезки одежды и обуви;
  • турникеты (не менее двух);
  • кровоостанавливающие гемостатические средства (разные, несколько штук);
  • компрессионный бандаж (стандартный размер – 6 дюймов);
  • окклюзионный пластырь (в комплекте: один с клапаном, второй – без клапана);
  • назофарингеальный воздуховод (с лубрикантом);
  • бинт марлевый стерильный (несколько штук);
  • щиток для глаза (дополнительно);
  • лейкопластырь на нетканой основе;
  • водостойкий маркер для обозначения времени наложения турникета;
  • термоодеяло;
  • карта раненого;
  • лекарственные средства из набора для первоочередного приема (анальгетик, НПВП, антибиотик широкого спектра действия).

український турнікет DNIPRO Gen2 02

В зависимости от особенностей выполнения боевой задачи, уровня подготовки военнослужащих и вероятности потенциальных поражений, состав индивидуальной аптечки может быть дополнен необходимыми компонентами. И напоследок еще один совет – уделите особое внимание выбору турникета. Качественный, сертифицированный турникет – обязательная опция полноценной индивидуальной аптечки. Золотым стандартом считается механический турникет воротного типа Combat Application Tourniquet седьмого поколения (СAT Gen7) от американского производителя C-A-T Resources. Кроме него, есть еще несколько механических турникетов (с воротом), рекомендованных комитетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Который является подразделением медицинского департамента Министерства обороны США. Это – SOFT-T, SAM-XT и TMT. Непосредственной альтернативой для СAT Gen 7 является украинский турникет DNIPRO Gen 2, который, не уступая указанным изделиям в надежности и эффективности, стоит по сравнению, например, с СAT Gen 7 в два раза дешевле. К тому же турникет DNIPRO прошел как изделие медицинского назначения соответствующую европейскую и украинскую сертификацию. Недавно выдержал краш-тест от ветеранов армии США. Также заслуживают внимания механические турникеты с храповым механизмом. Комитетом ТССС рекомендованы следующие инструменты подобного типа: RMT, TX2, TX3. К сожалению, на рынке представлено также много подделок как китайского, так и украинского производства. Помните, подделки турникетов выглядят очень похожими на подлинники, однако их использование может стоить жизни.український турнікет DNIPRO Gen2 03
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Топ комментарии
+10
Зараз ще потрібні грілки - на руки, ноги, тіло.
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11.12.2023 17:39
+7
У часи моєї молодості призовники жартували: "А автомат свій брати, чи там дадуть?"
Дожартувалися, СКБЛНХ...
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11.12.2023 17:58
+6
карочє,тут список того,шо квртал считаєт лишним...
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11.12.2023 17:42
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Правила форума Совет форумчан
Безумовно аптечка то важна річ, але без зброї армії на війні робити нема чого!
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11.12.2023 17:38 Ответить
Если дошло до того, шо боец - уже при оружии, дык, апетечка, как аксиома , априори должна уже быть.
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11.12.2023 17:39 Ответить
В противном случае, министр и верховный не справляются со своими обязанностями.
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11.12.2023 17:40 Ответить
Зараз ще потрібні грілки - на руки, ноги, тіло.
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11.12.2023 17:39 Ответить
карочє,тут список того,шо квртал считаєт лишним...
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11.12.2023 17:42 Ответить
За УСЕ ЦЕ, і відповідають особисто, отой порядний та професійний Шмигаль з умєровим…, під контролем верховного отого, яйцесяйного з ОПУ! Увесь цей маразм, відбувається відповідно до Регламенту КМУ!!
Тому до фронту та Захисників, і доходять лише краплі від відповідальних ОСІБ, що опікуються в Уряді, цим ЗАБЕЗПЕЧЕННЯм Захисників України…. Через це і зростають їх МАЙНОВІ СТАТКИ та рахунки за кордоном у банках, а вони про таке навіть не знають, тому вимушено утікають за кордон!! Таран-резніков, усі з гончаруком, діють,як і при зрадниках ригоАНАЛАХ! Волонтери за народні донати, щось привезуть для БІЙЦІВ!
Співпадіння….

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11.12.2023 17:45 Ответить
"Що має бути у нашого захисника на полі бою?"

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11.12.2023 17:46 Ответить
Дійсно, матеріал для розпалювання буржуйки теж не завадить...
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11.12.2023 23:23 Ответить
Одяг,відповідний сезону повинен бути і за кошт держави, а то племінник їде туди,а булат сім'я купляє. Коли цей бардак закінчиться, піар, безпека при війні, червоні лінії порядності і беззаконня
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11.12.2023 17:56 Ответить
У часи моєї молодості призовники жартували: "А автомат свій брати, чи там дадуть?"
Дожартувалися, СКБЛНХ...
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11.12.2023 17:58 Ответить
Чи не ці люди голосували по приколу ? Чи заради ГОЛОСУЄМО, ХОТЬ ПОСМІЄМОСЬ...ГІРШЕ УЖЕ НЕ БУДЕ...
Тепер тим кого вибрали ставлять якісь претензії....Дивно...
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11.12.2023 18:15 Ответить
Аптечки передбачені правилами, миші малі чотириногі ні, щури великі двоногі ні.
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11.12.2023 18:14 Ответить
Що ще треба солдату в бою?
Воює знайомий музикант. То каже, що коли ідеш в атаку і вселенський страх сковує тіло, то він нагадує собі розірване тіло маленької дівчинки, котре бачив у визволеному селі. І страх знімається у момент. І залишається лиш тваринна лють...
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11.12.2023 18:43 Ответить
Достойна Держава й адекватна влада в ній-ось що потрібно захисникам! Тоді захиснику не потрібно буде вибирати турнікети,з поміж підробок,не потрібно буде шукати штани й бушлат,він знатиме що його родину,в разі чого,не пограбують і "розведуть",а підтримають і забезпечать! Тоді він знатиме що він захищає,тоді він й буде Захисником і почуватиметься Захисником а не витратним матеріалом котрий рахують не по душах а по головах!
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11.12.2023 19:04 Ответить
Не, кто бы шо не говорил, но чтобы наша Армия стала надежным защитником Батькiвщини, мы просто нуждаемся в "военной хунте", лет на пять. Мож тогда Армия , своим большинством, не будет голосовать за тупых нариков. Каароч, Залужный - наш президент.
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11.12.2023 19:17 Ответить
Невиліковні Дебіли готові зліпити собі чергового ідола хоч з гівна,аби було кому кланятися,зовсім як кацапня.
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11.12.2023 19:53 Ответить
Аффтару цього потужньо-пустопорржнього допису хочу нагадати, що більшість РЕАЛЬНИХ (НЕтікток) солдат ЗСУ належать до вікової категорії 40+. І мають широкий спектр вікових та хронічних захворювань. Служба веде до їх загострення.
Тож першочергові для них ті ліки, які вони вже роками приймають. Бо без звичайного Корвалола чи Корпрінеси такий солдат може вмерти.
А такий розрекламований турнікет йому, в цьому випадку, до сраки.
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11.12.2023 19:33 Ответить
"потужна" стаття з рекламою лайна яке вбиває та немає сертифікації в США ,а саме dnipro.
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12.12.2023 09:22 Ответить
Пишу як людина яка користувалась турнікетами Дніпро для допомоги пораненим та маю їх на собі під час виконання бойових задач. Один із кращих турнікетів на сьогоднішній день! Випробували ще турнікети першої генерації та тепер другої, де виробники прибрали всі недоліки. За цю ціну ( в два рази дешевше ніж Сат на олх) краще нічого немає точно! Дуже пишаюсь що в Україні навчилися робити такі якісні речі! Турнікет Дніпро -кращий!
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12.12.2023 11:48 Ответить
 
 