Оружие – это не все. Что должно быть у нашего защитника на поле боя?

Рекомендация

В первую очередь – индивидуальная аптечка военнослужащего, в которую должен входить набор средств для спасения жизни.

Конечно, лучше пользоваться готовыми профессиональными наборами. Но в случае, когда по каким-то причинам приходится формировать индивидуальную аптечку самостоятельно или на волонтерских началах, прежде всего нужно помнить о ее назначении. Ее состав должен обеспечивать первоочередные потребности при оказании первой догоспитальной помощи на поле боя.

Исходя из этого, следует учитывать четыре простых правила:

индивидуальная аптечка для военного не должна иметь лишних вещей. Ее составляющие должны обеспечивать оказание первой помощи при боевой травме;

статистически, наиболее распространенной травмой на поле боя, несущей непосредственную угрозу жизни, является массивное кровотечение. Возникает в результате повреждения магистральных сосудов нижних и верхних конечностей. Следующее по частоте – ранение грудной клетки с возникновением пневмоторакса;

при формировании тактической аптечки следует соблюдать баланс между первоочередным инструментарием "первой линии" и ее весом, если есть желание дополнить дополнительными компонентами;

лучше формировать состав индивидуальной аптечки, используя законодательно утвержденный перечень содержания подобного элемента снаряжения военнослужащего – приказ Минздрава №6 от 05.01.2017. Не стоит пытаться составить ее на основе водительского, туристического или другого – не специализированного – набора.

Следовательно, обобщение практических советов по самостоятельному формированию тактической аптечки позволяет определить такой ее минимальный состав:

перчатки медицинские смотровые (две пары);

ножницы атравматические для разрезки одежды и обуви;

турникеты (не менее двух);

кровоостанавливающие гемостатические средства (разные, несколько штук);

компрессионный бандаж (стандартный размер – 6 дюймов);

окклюзионный пластырь (в комплекте: один с клапаном, второй – без клапана);

назофарингеальный воздуховод (с лубрикантом);

бинт марлевый стерильный (несколько штук);

щиток для глаза (дополнительно);

лейкопластырь на нетканой основе;

водостойкий маркер для обозначения времени наложения турникета;

термоодеяло;

карта раненого;

лекарственные средства из набора для первоочередного приема (анальгетик, НПВП, антибиотик широкого спектра действия).

В зависимости от особенностей выполнения боевой задачи, уровня подготовки военнослужащих и вероятности потенциальных поражений, состав индивидуальной аптечки может быть дополнен необходимыми компонентами. И напоследок еще один совет – уделите особое внимание выбору турникета. Качественный, сертифицированный турникет – обязательная опция полноценной индивидуальной аптечки. Золотым стандартом считается механический турникет воротного типа Combat Application Tourniquet седьмого поколения (СAT Gen7) от американского производителя C-A-T Resources. Кроме него, есть еще несколько механических турникетов (с воротом), рекомендованных комитетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Который является подразделением медицинского департамента Министерства обороны США. Это – SOFT-T, SAM-XT и TMT. Непосредственной альтернативой для СAT Gen 7 является украинский турникет DNIPRO Gen 2, который, не уступая указанным изделиям в надежности и эффективности, стоит по сравнению, например, с СAT Gen 7 в два раза дешевле. К тому же турникет DNIPRO прошел как изделие медицинского назначения соответствующую европейскую и украинскую сертификацию. Недавно выдержал краш-тест от ветеранов армии США. Также заслуживают внимания механические турникеты с храповым механизмом. Комитетом ТССС рекомендованы следующие инструменты подобного типа: RMT, TX2, TX3. К сожалению, на рынке представлено также много подделок как китайского, так и украинского производства. Помните, подделки турникетов выглядят очень похожими на подлинники, однако их использование может стоить жизни.