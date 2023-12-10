Госпогранслужба о блокировании границы с Польшей: Ситуация почти неизменна, в очереди около 3,5 тыс. грузовиков
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Польские перевозчики продолжают блокировать 4 направления на украинско-польской границе. В очереди находится до 3,5 тысяч грузовых транспортных средств.
Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Среди блокируемых направлений:
- "Рава-Русская-Гребенное";
- "Ягодин-Дорогуск";
- "Краковец-Корчева";
- "Шегини-Медика".
В очереди находятся почти 3,5 тысяч грузовиков. Больше всего напротив "Шегини" - 1200 единиц и "Ягодин" - 900 единиц.
Как пояснил Демченко, в течение суток определенное движение происходит, впрочем, динамики, которая была до 6 ноября - нет. Наименьшее движение фиксируется на пункте пропуска "Ягодин", хотя это самое большое инфраструктурное направление.
"Собственно, те внедрения относительно направления пункта пропуска "Угринов", когда пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн могут пересекать границу на выезд из Украины - пока не видим послаблений с той стороны, чтобы внедрение определенных договоренностей давали толчки для увеличения транспортных средств", - добавил Демченко.
Пожалуйста, подождите...
Питання номер один: Польща. У зв'язку з прикордонним блоком виникають питання про те, чи змінилося наше враження про Польщу. Спробую надати вичерпну відповідь.
Наскільки можливо, не можу привести дослівно те, що сказав мудрий чоловік, видатний політичний діяч Уїнстон Черчилль, але суть сводилася до того, що світ не стоїть на місці і постійно змінюється. І було б дивно, якби, отримавши нові дані при змінившихся обставинах, людина не змінювала своєї думки. З цим не посперечаєшся, але що стосується Польщі, наше враження залишилося на тому самому місці, на якому було з самого початку широкомасштабної війни.
З двох причин. Першу вже розглядали не один раз. Під різними кутами суть полягає в тому, що бездарна, неосвічена, неуважна, часто позорна зовнішня політика, яку фактично проводить Ярмак, вимагає від наших партнерів невиданої стриманості та терпіння. Рчк робить все для того, щоб якомога підліше та гірше зіпсувати відносини з тими, хто опинився поруч з нами у важкий час. І навпаки, саме він постійно мусиєва з Путіним.
Отже, зрозуміло. Чий це єнот і наскільки він шкодить Україні у найкритичніших питаннях? І тому те, що у когось терпіння лопнуло, зовсім не дивує. Друга причина фундаментального характеру і прямо не стосується тільки зелені. Самодостатньою цінністю є те, що ціле громадянське суспільство рішено допомогти нам у найважчий момент історії України. Вони надали нам допомогу, і в цьому місці ставимо крапку. Ті, хто починає розповідати про те, що ми стали щитом для Європи і тільки тому нам вже повинні всі допомагати, або щось подібне, ідіот або підлиза. Україна стала щитом, перш за все, для себе.
Далі розмови пова неватранспроект. Країною, яка вирішила поставити нам велику партію танків у сотнях одиниць і десятки літаків, з урахуванням збитків військової техніки на фронті. Зовсім можливо, що наша авіація зараз наполовину складається з польських літаків. А до початку поставки леопардів половина танків теж були з Польщі. Ну, а самі леопарди, і не тільки вони, при отриманні пошкоджень вирушають туди на ремонт. Можливо, хтось це забув. Згадуйте та записуйте.
Що стосується перевізників, які в Польщі мають питання при повному ігнору з боку зелені, то якщо покопати цю тему, полізе все те саме, що і з зерновим коридором. Коли зерно вивозиться, а гроші залишаються десь далеко. Зерновий коридор обслуговує чиїсь особ
исті інтереси, і до України, як держави, практично не має відношення. Криза перевізників можливо з тієї ж серії. Яке-то ненаситне тіло зовсім обнагліло і довело до відкритого транспортного конфлікту.
Зупинятися на цьому боці тільки через наш паспорт, і то далеко не факт. Немає жодного бажання нормальне уряд ніколи не доведе до такого позорища, тим більше з країною, звідки йде більша частина військової допомоги наших партнерів. Коли рік тому почалися ракетні обстріли території України, і перші ракети полетіли на захід, говорили про те, що можливою метою можуть стати пункти переходу на польському кордоні. Те, що не зробили ракети рашистів, оформила зелена плісень своєю невже своєю тупістю і, можливо, спеціально.
Бісить, що в чергах стоїть те, що для військових закуплено..це життя хлопців та дівчат..
Втім подивимось, з однієї сторони він проєвропейський політик і навряд підтримає повернення квот на наші авто, адже вони суперечать правилам ЄС, але з іншої сторони, в Польщі весною місцеві вибори, потім здається в Європарламент і це тиснутиме на нього. Але шанси на нормалізацію відносин є.
Українці колись пригадають полякам цю блокаду під час кривавої війни.
Навозити можна норм, було б бажання.
Не всі там такі.
Продажні прорашиські блокують кордон порушуючи Закон а ЄС як завжди вср4лись й нічого не можуть зробити місяць крім закликати...... невже режим Рашиський таки "переграє" ЄС.
І за що перевізники внескі космічні платять..
Видно, їм, «незламним», по барабану, бо вантажі і машини їм не належать.
А три з половиною тисячі людей це сила!
Але їм простіше терпіти і вареники ліпити…
Можна собі уявити, щоб 3.5 тисячі поляків спокійно чекали б у блокаді на нашій території?.
Коли ви говорите, що треба йти воювати, то хочете, щоб вони загинули?
Мова лише про те, що «незламні» водії мали би боротись за свої права: право на працю, право на відпочинок, право на особисту гігієну.
Але схоже, вони просто «тєрпіли».
Так легше і простіше.
»Це не наша війна», «нам все одно заплатять» і все таке.
Всеж таки наше зелене керівництво могло хоч трохи сраки підняти задля вирішення проблеми. Але, походу - їм забашляли за сліпонімоглухоту..
Співпадіння чи…
тут вопрос, кто больше зависит, тот и прогнется.
у варшаві все заблокувати з вимогою відновити рух через кордон