Госпогранслужба о блокировании границы с Польшей: Ситуация почти неизменна, в очереди около 3,5 тыс. грузовиков

Польские перевозчики продолжают блокировать 4 направления на украинско-польской границе. В очереди находится до 3,5 тысяч грузовых транспортных средств.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Среди блокируемых направлений:

- "Рава-Русская-Гребенное";

- "Ягодин-Дорогуск";

- "Краковец-Корчева";

- "Шегини-Медика".

В очереди находятся почти 3,5 тысяч грузовиков. Больше всего напротив "Шегини" - 1200 единиц и "Ягодин" - 900 единиц.

Как пояснил Демченко, в течение суток определенное движение происходит, впрочем, динамики, которая была до 6 ноября - нет. Наименьшее движение фиксируется на пункте пропуска "Ягодин", хотя это самое большое инфраструктурное направление.

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"Собственно, те внедрения относительно направления пункта пропуска "Угринов", когда пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн могут пересекать границу на выезд из Украины - пока не видим послаблений с той стороны, чтобы внедрение определенных договоренностей давали толчки для увеличения транспортных средств", - добавил Демченко.