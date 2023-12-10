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граница (4745) Польша (7487) блокирование (355) Демченко Андрей (133)

Госпогранслужба о блокировании границы с Польшей: Ситуация почти неизменна, в очереди около 3,5 тыс. грузовиков

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

блокада,фура,кордон,польща,фури

Польские перевозчики продолжают блокировать 4 направления на украинско-польской границе. В очереди находится до 3,5 тысяч грузовых транспортных средств.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Среди блокируемых направлений:

- "Рава-Русская-Гребенное";

- "Ягодин-Дорогуск";

- "Краковец-Корчева";

- "Шегини-Медика".

В очереди находятся почти 3,5 тысяч грузовиков. Больше всего напротив "Шегини" - 1200 единиц и "Ягодин" - 900 единиц.

Как пояснил Демченко, в течение суток определенное движение происходит, впрочем, динамики, которая была до 6 ноября - нет. Наименьшее движение фиксируется на пункте пропуска "Ягодин", хотя это самое большое инфраструктурное направление.

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"Собственно, те внедрения относительно направления пункта пропуска "Угринов", когда пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн могут пересекать границу на выезд из Украины - пока не видим послаблений с той стороны, чтобы внедрение определенных договоренностей давали толчки для увеличения транспортных средств", - добавил Демченко.
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Топ комментарии
+7
Мудрий нарід не злопам'ятний, про злочини власної зеленої влади вже все забув, а от полякам «не забудем, не пробачим». Т
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10.12.2023 10:29
+6
Зате щєля в Аргентину попер за крепким кокосом) справ він на той кордон
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10.12.2023 10:38
+5
Прорашиськіє поляки - під4ри.
Не всі там такі.
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10.12.2023 11:02
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Театр абсурду 🤦
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10.12.2023 09:56 Ответить
Всі, хто давно з нами, знають, що ми ніколи не робили статей за проханнями трудящихся, і мова тут не про замовлення, щось на зразок сочинення на задану тему. Не маємо наміру робити це й надалі. Доведеться надати щось на кшталт відповіді на часто зустрічані питання, щоб закрити їх одним заходом.

Питання номер один: Польща. У зв'язку з прикордонним блоком виникають питання про те, чи змінилося наше враження про Польщу. Спробую надати вичерпну відповідь.

Наскільки можливо, не можу привести дослівно те, що сказав мудрий чоловік, видатний політичний діяч Уїнстон Черчилль, але суть сводилася до того, що світ не стоїть на місці і постійно змінюється. І було б дивно, якби, отримавши нові дані при змінившихся обставинах, людина не змінювала своєї думки. З цим не посперечаєшся, але що стосується Польщі, наше враження залишилося на тому самому місці, на якому було з самого початку широкомасштабної війни.

З двох причин. Першу вже розглядали не один раз. Під різними кутами суть полягає в тому, що бездарна, неосвічена, неуважна, часто позорна зовнішня політика, яку фактично проводить Ярмак, вимагає від наших партнерів невиданої стриманості та терпіння. Рчк робить все для того, щоб якомога підліше та гірше зіпсувати відносини з тими, хто опинився поруч з нами у важкий час. І навпаки, саме він постійно мусиєва з Путіним.

Отже, зрозуміло. Чий це єнот і наскільки він шкодить Україні у найкритичніших питаннях? І тому те, що у когось терпіння лопнуло, зовсім не дивує. Друга причина фундаментального характеру і прямо не стосується тільки зелені. Самодостатньою цінністю є те, що ціле громадянське суспільство рішено допомогти нам у найважчий момент історії України. Вони надали нам допомогу, і в цьому місці ставимо крапку. Ті, хто починає розповідати про те, що ми стали щитом для Європи і тільки тому нам вже повинні всі допомагати, або щось подібне, ідіот або підлиза. Україна стала щитом, перш за все, для себе.

Далі розмови пова неватранспроект. Країною, яка вирішила поставити нам велику партію танків у сотнях одиниць і десятки літаків, з урахуванням збитків військової техніки на фронті. Зовсім можливо, що наша авіація зараз наполовину складається з польських літаків. А до початку поставки леопардів половина танків теж були з Польщі. Ну, а самі леопарди, і не тільки вони, при отриманні пошкоджень вирушають туди на ремонт. Можливо, хтось це забув. Згадуйте та записуйте.

Що стосується перевізників, які в Польщі мають питання при повному ігнору з боку зелені, то якщо покопати цю тему, полізе все те саме, що і з зерновим коридором. Коли зерно вивозиться, а гроші залишаються десь далеко. Зерновий коридор обслуговує чиїсь особ

исті інтереси, і до України, як держави, практично не має відношення. Криза перевізників можливо з тієї ж серії. Яке-то ненаситне тіло зовсім обнагліло і довело до відкритого транспортного конфлікту.

Зупинятися на цьому боці тільки через наш паспорт, і то далеко не факт. Немає жодного бажання нормальне уряд ніколи не доведе до такого позорища, тим більше з країною, звідки йде більша частина військової допомоги наших партнерів. Коли рік тому почалися ракетні обстріли території України, і перші ракети полетіли на захід, говорили про те, що можливою метою можуть стати пункти переходу на польському кордоні. Те, що не зробили ракети рашистів, оформила зелена плісень своєю невже своєю тупістю і, можливо, спеціально.
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10.12.2023 11:33 Ответить
Цей вброс я чув на каналі самий сок 2. Автор того гівноканалу давній любитель вилизувати польський зад.
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10.12.2023 15:20 Ответить
якщо поступки не діють, тре відмінити запроваджені нами... тихий ультиматум, одна машина ваша на виїзд - одна наша на в'їзд...
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10.12.2023 10:00 Ответить
Єдина надія на ЄС - щоб їм теж дзеркальні умови зробили. Нехай теж стають внутрішніми перевізниками.

Бісить, що в чергах стоїть те, що для військових закуплено..це життя хлопців та дівчат..
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10.12.2023 11:03 Ответить
Та це мінімум до 13 грудня, поки уряд Туска не почне роботу. І то ще подивимось, як швидко вирішиться питання. Але він хоч говорить про діалог, а не виставляє ультиматуми, як це почав робити уже уряд Дуди-Моравецького.
Втім подивимось, з однієї сторони він проєвропейський політик і навряд підтримає повернення квот на наші авто, адже вони суперечать правилам ЄС, але з іншої сторони, в Польщі весною місцеві вибори, потім здається в Європарламент і це тиснутиме на нього. Але шанси на нормалізацію відносин є.
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10.12.2023 10:11 Ответить
Минулого тижня у чергах було 2100 машин, а тепер 3500. А так ситуація майже незмінна...
Українці колись пригадають полякам цю блокаду під час кривавої війни.
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10.12.2023 10:24 Ответить
Мудрий нарід не злопам'ятний, про злочини власної зеленої влади вже все забув, а от полякам «не забудем, не пробачим». Т
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10.12.2023 10:29 Ответить
Не потрібно змішувати мухи і котлети. зепідри - це одне, а умисне блокування фур з військовою технікою - це зовсім інше.
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10.12.2023 15:18 Ответить
Ці котлети з одних мух.
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10.12.2023 18:59 Ответить
Учора перемога була, залізницею возили. Сьогодні -знову зрада.
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10.12.2023 10:31 Ответить
Ага, возили... по 13 автівок в одному потязі + затрати на завантаження/розвантаження. Багато так навозиш?
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10.12.2023 10:38 Ответить
Які затрати на завантаження?
Навозити можна норм, було б бажання.
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10.12.2023 11:04 Ответить
Дійсно, ще є питання, чому залізниця не використовується в достатній мірі, навіщо ці тисячі фур, якщо ємність залізниця дозволяє? Чи монополіст через власну неефективність ціни настільки загнув, що всі перейти на автотранспорт?
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10.12.2023 23:10 Ответить
Зате щєля в Аргентину попер за крепким кокосом) справ він на той кордон
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10.12.2023 10:38 Ответить
Значить, прийшла команда не вмішуватись...
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10.12.2023 10:45 Ответить
Правий був Черчіль: в політиці немає постійних друзів, постійними є лише державні інтереси. Пшеки у 22-му, як ноги з переляку обдристували, так такі друзі були, шо капець. А в 23-му, як пряма загроза ніби минула, так можна і права покачати.
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10.12.2023 10:44 Ответить
****** польские
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10.12.2023 10:47 Ответить
Прорашиськіє поляки - під4ри.
Не всі там такі.
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10.12.2023 11:02 Ответить
Це удар по нам більший чим зараз будь-який на фронті.
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10.12.2023 10:50 Ответить
Польські Іуди за 400 злотых блокують.Діюча польська влада - покидькі
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10.12.2023 10:53 Ответить
3500 вантажівок, то заблакуйте їм пів Польщі нахрін з вимогою виїхати ДО ДОМУ!!!
Продажні прорашиські блокують кордон порушуючи Закон а ЄС як завжди вср4лись й нічого не можуть зробити місяць крім закликати...... невже режим Рашиський таки "переграє" ЄС.
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10.12.2023 11:01 Ответить
Не переграє..але бісять установи, які повинні перейматись цією автомобільною ситуацією..АсМАП - щось вякнув, та й по всьому. Чому не поїхали до IRU, не навели шороху, стрьомно їм? Чи мокші забашляли? Чому перевізники у Києві офіс АсМАП не розносять? Чому IRU не кинуло пшекам останнє китайське попередження, чи й зовсім не виключило Польщу?

І за що перевізники внескі космічні платять..
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10.12.2023 11:11 Ответить
До того ж, 3500 українських водіїв 2тижні живуть в машинах і терпляче чекають, поки десяток поляків дозволять їм проїхати!
Видно, їм, «незламним», по барабану, бо вантажі і машини їм не належать.
А три з половиною тисячі людей це сила!
Але їм простіше терпіти і вареники ліпити…
Можна собі уявити, щоб 3.5 тисячі поляків спокійно чекали б у блокаді на нашій території?.
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10.12.2023 14:20 Ответить
А Ви хочете, щоб вони до буцегарні потрапили??
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10.12.2023 14:23 Ответить
Дивне питання…
Коли ви говорите, що треба йти воювати, то хочете, щоб вони загинули?
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10.12.2023 16:47 Ответить
Не перекручуйте.
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10.12.2023 16:51 Ответить
І ви теж.
Мова лише про те, що «незламні» водії мали би боротись за свої права: право на працю, право на відпочинок, право на особисту гігієну.
Але схоже, вони просто «тєрпіли».
Так легше і простіше.
»Це не наша війна», «нам все одно заплатять» і все таке.
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10.12.2023 17:53 Ответить
Знаєте, я частково з Вами згодна...але - якщо наші дадуть звіздюлинь, або перекриють десь траси та міста - ситуація може тільки погіршитись((

Всеж таки наше зелене керівництво могло хоч трохи сраки підняти задля вирішення проблеми. Але, походу - їм забашляли за сліпонімоглухоту..
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10.12.2023 18:07 Ответить
Добре, що Зеля полетів аж у Аргентину, щоб з цим розібратися, єрмаку таке він не ЗМІГ доручити, усе робить ОСОБИСТО, як Верховний отой … ухилянт! І тут він ухилився від своїх обов'язків…
Співпадіння чи…
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10.12.2023 12:26 Ответить
Ідіот, блокування кордону - це внутрішня проблема пшеків. Ми до цього не маємо ніякого відношення, бо є договір Україна - ЄС. Його курви не виконують.
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10.12.2023 15:16 Ответить
Не розумію - чому в українських магазинах не зменьшується кількість гівняних польських сирів та іншого лайна?
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10.12.2023 13:19 Ответить
В Україні продають не тільки чисто польське барахло, а також товари провідних світових корпорацій, типу P&G, які виготовлені в поляндії. Як би зараз в Україні була б українська влада з яйцями, то вони давно б зробили асиметричну відповідь. Наприклад, заборонили продаж і ввезення усіх товарів вироблених у польщі на час блокування кордону. Я б подивився через скільки годин топ менеджери того ж P&G прибігли б на кордон аби потриматися за горлянку блокувальників. Отже, поки ми не даємо отвєтку, до тих пір курви будуть знищувати українську економіку
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10.12.2023 15:15 Ответить
ну, а они прекратили бы военные поставки и заблокируют ф-16.

тут вопрос, кто больше зависит, тот и прогнется.
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10.12.2023 16:25 Ответить
не ясно які законні підстави дозволяють блокувати??
у варшаві все заблокувати з вимогою відновити рух через кордон
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10.12.2023 16:44 Ответить
 
 