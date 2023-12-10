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Ситуация на Востоке сложная. Враг ведет наступательные действия по всему фронту, - Сырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирський

Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту.

Об этом сообщил в телегам-канале командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ. 

По словам Сырского, он вместе с командирами, держащими оборону на Восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий.

"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов", - говорится в сообщении.

Читайте: Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском и Бахмутском направлениям: Принято решение для усиления обороны
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Топ комментарии
+51
А як співвідносяться між собою раціональне використання *********** і збереження життів солдат? Звучить як набір фраз щоб сподобатися всім хто читає цю новину.
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10.12.2023 14:24
+47
В угоду тішення ЕГО Вовіка, зруйновано централізоване управління. Тепер новини із Сирським будуть в марахвон просувати.
Клоуни, блін.
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10.12.2023 14:33
+43
О - випнулось. Отже - далі Залужного пресувати будуть...
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10.12.2023 14:25
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Страница 2 из 2
Навіщо ************ прізвище українського генерала, росіянин?
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10.12.2023 18:39 Ответить
Чомусь Зеленскі з Даниловим, Залужним вивезли своїх родичів у ізраїль,Монако, Лондон, а Сирський навпаки своїх родичів тримає у параші. Невже має кришу у кремлі?
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11.12.2023 00:09 Ответить
Забагато зайвого тексту.
Вам питання не зрозуміле, росіянин?
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11.12.2023 00:09 Ответить
Що ви ЗА Україну, росіянин - ************ прізвища українських генералів, та пишете якусь маячню?
Вам в ФСБ сказали що Сирський "агент", росіянин?
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11.12.2023 12:18 Ответить
Ти теж пишеш зеленську маячню і удаєш з себе "українця". Ти взагалі на яку ботоферму працюєш? дєрьмаківську чи кремлівську? А, "какаяразніца"...
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11.12.2023 12:29 Ответить
Як ця політика осто@бла. Не обсерайте Сирського. Не втягуйте військових в політику. Може це не він керував обороною Києва ? Може це не він керував Харківською наступальною операцією? Якщо не він то хто керував? Назвіть прізвище. Не приєднуйте його до сьогоднішньоі влади. Більшість тих хто пише проти нього пось@бувались коли ми разом боронили Київ і хоронили своїх побратимів. Не зтикайте лобами українських генералів. Заставляйте краще владу працювати. Юро скажи своїм хлопцям щоб не видаляли коментар. Хочеться обєктивності а не підор@сні.
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10.12.2023 18:40 Ответить
Так не мы его втягиваем в политику. Он сам решил играть в политику. Посмотри как его ОПа двигает.
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10.12.2023 18:51 Ответить
А, то це від сирського виходили розпорядження "не підривати мости" на шляху колон бронетехніки рф на Київ? А, то це сирський за розпорядженням зєрмачні побіг виводити ЗСУ з-під Харкова, через що Харків від окупації врятувала лише тероборона, якій роздав зброю Дудін, за що його зе-шобла тепер і судить...
Дякую за підказки!
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11.12.2023 12:09 Ответить
Сирського готують, щоб відкрив фронт, коли в ОПі підпишуть т.з. "перемир"я" (читай - капітуляцію на умовах рф). А це - розформування і роззброєння Української Армії, російська мова, повернення рпц, ліквідація ПЦУ та ін.
Залужний на такий випадок мав би уже давно згуртувати навколо себе відданих Україні офіцерів і військові частини. Це наша остання надія і опора.
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10.12.2023 19:11 Ответить
Ну, а ви думали, що фраза зеленського: "...зустрінемося з ним (х7йлом) десь посередині (України)" була випадковою обмовкою?
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11.12.2023 12:13 Ответить
Ярема будуйте армію по кланам . Тоді будемо відхаркувати печінками а підори будуть радіти. Для ОП тільки в радість пересрати генералів. Для них Залужний це конкурент на вибори Президента . Не купляйтесь на цей дишевий трюк. Наша гарантія перемоги це єдність в ЗС від ГК до крайнього солдата.
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10.12.2023 19:23 Ответить
Єдність з ким - з продажними підлизами і зрадниками які танцюють під сопілку Єрмака? Може ще обєднаємось із ФСБ і кацапськими генералами? Від такої єдності ми точно програємо.
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11.12.2023 13:36 Ответить
За словами Сирського, він разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку Джерело: https://censor.net/ua/n3460671 Командири тримають оборону? Може з командирами частин чи бригад які тримають оборону.
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10.12.2023 19:38 Ответить
Якійсь підвох... у Сирськоготака ненадійна морда обличча ... театрал ..грає у Генерала, від 95 кварталу
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10.12.2023 22:55 Ответить
Ого, Сырский себе "телегу" завел? Интересно: давно ли?
Я на канал зашел. Фоточки прикольные. Красавчик. Очень мужественно выглядит. До Герасимова и Шойгу не дотягивает, конечно, но тоже мужественный и озабоченный проблемами обороноспособности полководец. Сразу видно боевой енерал: склонился над картой в бронике, разгрузке и даже с магазинами в разгрузке (наверное и МПЛ на попе есть-просто не видно). И сразу как-то понимаешь: человек вот только что лично удачно отбил атаку супостата, а теперь карту разглядывает. Думу думает. Сейчас надумает, с биллиардного стола карту уберут, партейку в "американку" скатает. Вот такой вот разносторонний полководец.
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11.12.2023 02:33 Ответить
Хтось розуміє українську мову Сирського?
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11.12.2023 13:37 Ответить
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