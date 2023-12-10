Ситуация на Востоке сложная. Враг ведет наступательные действия по всему фронту, - Сырский

Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту.

Об этом сообщил в телегам-канале командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, он вместе с командирами, держащими оборону на Восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий.

"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов", - говорится в сообщении.

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