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Ситуация на Востоке сложная. Враг ведет наступательные действия по всему фронту, - Сырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту.
Об этом сообщил в телегам-канале командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сырского, он вместе с командирами, держащими оборону на Восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий.
"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Вам питання не зрозуміле, росіянин?
Вам в ФСБ сказали що Сирський "агент", росіянин?
Дякую за підказки!
Залужний на такий випадок мав би уже давно згуртувати навколо себе відданих Україні офіцерів і військові частини. Це наша остання надія і опора.
Я на канал зашел. Фоточки прикольные. Красавчик. Очень мужественно выглядит. До Герасимова и Шойгу не дотягивает, конечно, но тоже мужественный и озабоченный проблемами обороноспособности полководец. Сразу видно боевой енерал: склонился над картой в бронике, разгрузке и даже с магазинами в разгрузке (наверное и МПЛ на попе есть-просто не видно). И сразу как-то понимаешь: человек вот только что лично удачно отбил атаку супостата, а теперь карту разглядывает. Думу думает. Сейчас надумает, с биллиардного стола карту уберут, партейку в "американку" скатает. Вот такой вот разносторонний полководец.