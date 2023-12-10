Зеленский поговорил по телефону с Макроном: Следующий французский оборонный пакет значительно усилит огневую мощь Украины

Находясь в Аргентине, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировал Эмманюэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, оказываемую Францией. Обсудили наши приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который значительно усилит огневую мощь Украины.

Поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16", - отметил Зеленский.

Он также рассказал о функционировании "зернового коридора", которым, несмотря на все старания России, уже перевезено 7,5 млн тонн грузов.

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"Я также отметил важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета будет иметь значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии. В связи с этим я высоко ценю личные усилия Президента Макрона, направленные на обеспечение единства ЕС", – резюмирует Зеленский.