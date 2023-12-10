Зеленский поговорил по телефону с Макроном: Следующий французский оборонный пакет значительно усилит огневую мощь Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Находясь в Аргентине, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Проинформировал Эмманюэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, оказываемую Францией. Обсудили наши приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который значительно усилит огневую мощь Украины.
Поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16", - отметил Зеленский.
Он также рассказал о функционировании "зернового коридора", которым, несмотря на все старания России, уже перевезено 7,5 млн тонн грузов.
"Я также отметил важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета будет иметь значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии. В связи с этим я высоко ценю личные усилия Президента Макрона, направленные на обеспечение единства ЕС", – резюмирует Зеленский.
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" - Здесь пахнет развратом !
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к/ф "Лимонадный Джо", 1964 (Чехословакия)
(Джон Апдайк)
Чтобы достичь больших успехов, нужно не только действовать, но и мечтать.
(Анатоль Франс)
Хто хочеш задумається...
До Америки не доїхав, збирав сили для поїздки до Аргентини.
Ще й по дорозі до Кабо-Верже завітав
стали убежищем для нацистов во время и после второй мировой войны.
КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде (или о-ва Зеленого Мыса) - самое маленькое островное государство Западной Африки
Население страны - 415 тыс.чел (население Троещины более 280 000).
для обозначения системы маршрутов бегства нацистов и фашистов из Европы в конце Второй мировой войны.
Возникновение первых «крысиных троп» связано с развитием ватикано-аргентинских отношений перед и во время Второй мировой войны
https://www.svoboda.org/a/29901489.html
Похище́ние Э́йхмана (ивр. לכידת אדולף אייכמן), операция «Финал» (ивр. מבצע פינאלה) - операция израильской разведки «Моссад» по задержанию и тайному вывозу из Аргентины в Израиль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана, осуществлённая в мае 1960 года. Операция была проведена неофициально; Аргентина обвинила Израиль в грубом нарушении её суверенитета. Израиль оправдывал противозаконность операции беспрецедентностью преступлений Эйхмана, несущего прямую ответственность за организацию геноцида европейского еврейства в годы Второй мировой войны.
https://ru.wikipedia.org
ви бачите, як все змінюється?
тепер зе!кращебвтік всім дзвонить. навіть більше, він всіх зайобує дзвінками, про що доповідає нам кожного дня.
там зупиняються на дозаправку літаки з Європи до Півд Америки
А дякувати за допомогу вже давно було пора
Ось вам "консерва"
Чи це для зеленої моношобли, щоб бачили куди він гроші витратив, на міжнародні дзвінки, аж у Францію… з Кабо-верде…