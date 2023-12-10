На Бахмутском направлении продолжаются активные бои, Силы обороны отразили 14 атак за сутки, - Сухопутные войска

На бахмутском направлении российские войска больше применяют дроны-камикадзе (31 БПЛА за последние сутки), а на лимано-купянском направлении – больше авиации, если разрешают погодные условия.

Об этом начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Фитьо также отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские военные за сутки отбили 14 атак оккупантов в районе Клещиевки, Богдановки, Ивановского.

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"Оккупанты 389 раз совершили артиллерийские обстрелы украинских позиций. Такое количество фактически одинаково с лимано-купянским направлением. Это может свидетельствовать о достаточном количестве снарядов, а также отсутствии существенных проблем с логистикой", - добавил он.

ВСУ ликвидировали 183 оккупанта и уничтожили 19 единиц военной техники РФ на Бахмутском направлении.