За неделю Силы обороны уничтожили 6780 оккупантов и 690 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За неделю с 4 по 10 декабря Силы обороны Украины уничтожили около 6780 оккупантов и 690 единиц вооружения и военной техники врага.
Об этом сообщил в своем телеграме заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 61 танк;
- 133 боевые бронированные машины;
- 115 артиллерийских систем;
- 6 РСЗО;
- 3 установки ПВО;
- 191 единица автотехники;
- 22 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены вражеский самолет, 17 ракет и 141 БПЛА.
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А де він пропав зі своїм сопутником, чи то не з Люсюю ОПи на пару за кордоном "пацріотять"?