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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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За неделю Силы обороны уничтожили 6780 оккупантов и 690 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За неделю с 4 по 10 декабря Силы обороны Украины уничтожили около 6780 оккупантов и 690 единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом сообщил в своем телеграме заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 61 танк;
  • 133 боевые бронированные машины;
  • 115 артиллерийских систем;
  • 6 РСЗО;
  • 3 установки ПВО;
  • 191 единица автотехники;
  • 22 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены вражеский самолет, 17 ракет и 141 БПЛА.

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За неделю Силы обороны уничтожили 6780 оккупантов и 690 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны 01
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Побачив по ящику Притулу.
А де він пропав зі своїм сопутником, чи то не з Люсюю ОПи на пару за кордоном "пацріотять"?
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10.12.2023 16:31 Ответить
Може потрібно домовитися з ними? Якщо так сильно хочуть здохнути, то забезпечити їм масові гуманітарні партії глоду та скломою. І нехай повільно собі дохнуть у рідній і ненапруженій атмосфері
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10.12.2023 16:31 Ответить
 
 