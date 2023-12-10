За неделю Силы обороны уничтожили 6780 оккупантов и 690 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 4 по 10 декабря Силы обороны Украины уничтожили около 6780 оккупантов и 690 единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом сообщил в своем телеграме заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

61 танк;

133 боевые бронированные машины;

115 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

3 установки ПВО;

191 единица автотехники;

22 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены вражеский самолет, 17 ракет и 141 БПЛА.

Читайте также: Нацгвардейцы беспилотниками уничтожили машины с оккупантами, которые ехали по дорогам Херсонщины. ВИДЕО