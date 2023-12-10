Россияне завезли группу из 30 медиков в оккупированный Мариуполь для обслуживания армии РФ, - Центр нацсопротивления

Гражданские больницы на временно оккупированных территориях россияне продолжают превращать в военные госпитали для обслуживания российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Для предоставления услуг привлекают российских врачей, которых системно привозят на временно оккупированные территории Украины. Например, новая группа из 30 медиков прибыла во временно оккупированный Мариуполь.

Военное руководство россиян на местах обслуживает исключительно медперсонал ВС РФ или других гражданских медучреждений с территории РФ.

Во всех больницах на ВОТ действует распоряжение по приоритетному обслуживанию российских военных. Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно растет", - говорится в сообщении.

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