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Новости Происшествия
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Мариуполь (5563) врачи (1453) Центр национального сопротивления (240)

Россияне завезли группу из 30 медиков в оккупированный Мариуполь для обслуживания армии РФ, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

цнс

Гражданские больницы на временно оккупированных территориях россияне продолжают превращать в военные госпитали для обслуживания российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Для предоставления услуг привлекают российских врачей, которых системно привозят на временно оккупированные территории Украины. Например, новая группа из 30 медиков прибыла во временно оккупированный Мариуполь.

Военное руководство россиян на местах обслуживает исключительно медперсонал ВС РФ или других гражданских медучреждений с территории РФ.

Во всех больницах на ВОТ действует распоряжение по приоритетному обслуживанию российских военных. Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно растет", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+3
Нам потрібні безпілотники,хай тоді хоч десятки тисяч завозить русня,будуть ампутації своїм робити
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10.12.2023 16:45
+2
Таких треба відловлювати та дуже ускладнювати подальше життя.
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10.12.2023 16:45
+2
А могільними чорними кульочкми дя падли кацапської вони запаслися?
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10.12.2023 16:49
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Правила форума Совет форумчан
Таких треба відловлювати та дуже ускладнювати подальше життя.
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10.12.2023 16:45 Ответить
Нам потрібні безпілотники,хай тоді хоч десятки тисяч завозить русня,будуть ампутації своїм робити
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10.12.2023 16:45 Ответить
А могільними чорними кульочкми дя падли кацапської вони запаслися?
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10.12.2023 16:49 Ответить
специ по ампутаціях
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10.12.2023 16:49 Ответить
Що заважає ті госпіталі з москалями бомбанути??!
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10.12.2023 17:39 Ответить
Вопрос: заплатят ли?
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10.12.2023 18:22 Ответить
ликвидировать
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10.12.2023 17:50 Ответить
У Путина украли ДНК в ОАЭ
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11.12.2023 02:59 Ответить
 
 