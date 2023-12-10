Зеленский и президент Парагвая Пенья обсудили имплементацию Формулы мира и углубление торгово-экономического сотрудничества

В ходе рабочего визита в Аргентину президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава государства поблагодарил Парагвай за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций.

Зеленский проинформировал парагвайского коллегу об успехах в имплементации Украинской формулы мира и результатах трех встреч советников по национальной безопасности и внешней политике.

"Мы очень заинтересованы в привлечении Парагвая к имплементации нашей Формулы мира", - отметил президент Украины.

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Он выразил надежду на участие как можно большего количества стран Латинской Америки в следующей встрече советников в январе 2024 года.

Лидеры также обменялись мнениями по возможностям углубления торгово-экономического сотрудничества Украины и Парагвая.

Сообщается, что Зеленский пригласил Пенью посетить Украину с визитом.