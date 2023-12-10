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Новости Происшествия
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Зеленский (16563) Парагвай (4)

Зеленский и президент Парагвая Пенья обсудили имплементацию Формулы мира и углубление торгово-экономического сотрудничества

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зеленський,пенья

В ходе рабочего визита в Аргентину президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава государства поблагодарил Парагвай за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций.

Зеленский проинформировал парагвайского коллегу об успехах в имплементации Украинской формулы мира и результатах трех встреч советников по национальной безопасности и внешней политике.

"Мы очень заинтересованы в привлечении Парагвая к имплементации нашей Формулы мира", - отметил президент Украины.

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Он выразил надежду на участие как можно большего количества стран Латинской Америки в следующей встрече советников в январе 2024 года.

Лидеры также обменялись мнениями по возможностям углубления торгово-экономического сотрудничества Украины и Парагвая.

Сообщается, что Зеленский пригласил Пенью посетить Украину с визитом.
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Топ комментарии
+40
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…

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10.12.2023 17:04
+28
Потужно, а чого на брифінгу для Конгресу не схотів виступати? Побоявся "незручних" питань?
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10.12.2023 17:02
+28
Лазить десь у чорта на рогах, тоді як має 24 години на добу бути на телефоні з Джо Байденом, щоб вирішити питання допомоги від США.
Наркоман сраний.
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10.12.2023 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Потужно, а чого на брифінгу для Конгресу не схотів виступати? Побоявся "незручних" питань?
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10.12.2023 17:02 Ответить
патаму ша Парагвай Парагвай кого хочіш вибірай.

він вибрав
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10.12.2023 17:10 Ответить
Між міліардами для України та власним відпочинком.
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10.12.2023 18:03 Ответить
Там ситуація трохи в іншому. зепідр із своїм шапіто поїхав у США бо був упевнений, що США дадуть йому бабла і він попіариться на цьому. Однак республіканці були іншої думки. Тому послали його нахєр. І він обісраний втік в Україну.
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10.12.2023 17:52 Ответить
Все просто :
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10.12.2023 18:15 Ответить
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…

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10.12.2023 17:04 Ответить
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10.12.2023 17:22 Ответить
100%)) Президент Кабо-Верде аж *****, коли дізнався, що до нього з візитом якійсь там кордупель летить. Навіть пішов купив з такого приводу костюм та туфлі, та пропилососив палац.
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10.12.2023 17:56 Ответить
І нарешті вмився прісною водою. Там в аеропорту в кранах солона вода.
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10.12.2023 18:29 Ответить
Вже забембав своєю сраною формулою. Носиться, як дурень зі ступою.
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10.12.2023 17:05 Ответить
И самое главное, мало кто из украинцев знает что там.
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10.12.2023 17:10 Ответить
Знаючи, що таке ЗЕлупа Янелох, неважко здогадатись про зміст його "формул".
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10.12.2023 17:24 Ответить
Ну чого ви?Якраз трохи та формула миру Зе затихла.....видно миру вона не заходить на жаль.....Просто в Парагваях за ту формулу не знають...тому так.
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10.12.2023 18:37 Ответить
З американськими сенаторами часу не знайшов поспілкуватися. Мабуть буде вивчати досвід генерала Альфредо: як опозицію знищувати.
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10.12.2023 17:05 Ответить
Таки правда. Виступ перед сенаторами відмінив а туди сам поїхав. Совпадєніє ?
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10.12.2023 17:08 Ответить
Відмінив виступ, до його підісрали з мільярдною допомогою. Він очікував на потужний піар у тєлємарафоні, а вийшов облом
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10.12.2023 17:53 Ответить
Мається на увазі пріснопам*ятний генерал Альфредо Стреснер?
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10.12.2023 17:26 Ответить
Після 45-го гітлерівські нацисти тікали в Парагвай.
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10.12.2023 17:06 Ответить
Лазить десь у чорта на рогах, тоді як має 24 години на добу бути на телефоні з Джо Байденом, щоб вирішити питання допомоги від США.
Наркоман сраний.
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10.12.2023 17:07 Ответить
Ну не обижайте президента
Он чуток пересрался с Польшей
Польша на букву П
Поэтому президент вместо Польши
Хочет задружиться с Парагваем
Парагвай же тоже на букву П
Вся политика нашего президента
На букву П!!!
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10.12.2023 18:01 Ответить
обговорили імплементацію

Сільський дядько у захваті сплескує руками та каже: "Ці вербальні екзерсиси просто апскейльні!"
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10.12.2023 17:08 Ответить
А освічена людина додасть: "Нагуя ти вийоппуєшся, гнида?"
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10.12.2023 17:17 Ответить
Єдиний телемарафон скоро стане таким, - інтерактивним.

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10.12.2023 17:40 Ответить
Він **** знущається? Який нх Парагвай? Що він там забув нарік ****?
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10.12.2023 17:08 Ответить
Может подыскивает себе уютное местечко для *****?
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10.12.2023 17:51 Ответить
Марк Савчук:

Прямо зараз Ілон Маск репостить секс-туріста Гонзало Ліра який тусовався в Україні (у Харкові).
Коли почалось повномасштабне вторгнення - Гонзало постив фотки мертвих військових ЗСУ та радів що "скоро тут буде росія". Звісно що цю людину затримало СБУ.
Російкій агент (екс-ведучий FOX NEWS) Такер Карлсон - ЗНІМАЄ ЦІЛИЙ СЮЖЕТ ПРО ЦЬОГО ТІПА, про те що Українська влада "затримала міжнародного журналіста". Ілон Маск це репостить, та комментує, типу "як можно надавати допомогу країні диктатурі".
Яка реакція влади? Ніяка.
Навіть нема прес релізу з фактажом хто цей тіп.
Mykhailo Fedorov Ви повинні зрозуміти, що "мовчати" - це не стратегія. Люди у США НЕ ЗНАЮТЬ ХТО ЦЯ ЛЮДИНА (та шо там в США, я думаю що багато хто і тут не знають хто це взагалі).

Що люди в США зараз чують про Україну (від Ілона Маска та цілої сітки його інфлюенсерів, серед яких є навіть кандидату у Президенти США):
1) Що Зеленський закрив "українську православну церкву" (вони навіть не розуміють суті, що ніби закрили МП, вони реально думають нам тут у церкві влада заборонила ходити).
2) Що Зеленський вбив "кандидата в Президенти який його критикував"
3) Що "гроші платників податків йдуть до самої корумпованої держави світу".
Реакція від Укр-влади - ТУПО 0. Взагалі *****. Все бабло в телеканал РАДА і марафон.

В мене питання до "людей в кабінетах" - наhiuya вам марафон коли Ілон Маск разом с Такер Карлсоном вбьють підтримку України серед громадян США. Що ви будете робити?
Рік назад ви думали що "нам все дадуть", зараз коли агенти Кремля розповідають про Україну нісенітницю - ви тупо мовчите.
Особливо в такому чорно-білому кейсі як затримання Гонзало Ліри.
Ще раз, людоньки, Ілон Маск - сама багата людина на планеті, яка поставила собі ціль - ВБИТИ підтримку України серед громадян США. Він цієї мети буде добиватися наполегливо та системно.
"Мовчати" це не стратегія.
Цікаво що як брехати громадянам України - так ви перші на селі, як відстоювати честь держави, ви кудись з'їб%лися.
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10.12.2023 17:13 Ответить
Омани відпрацьовують
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10.12.2023 17:54 Ответить
Дурне поїхало в турне.
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10.12.2023 17:16 Ответить
здесь кто её купит, здесь её все знают
- а в Аргентине-Парагвае у Зельды таки есть шанс позвездеть, это ж не Штаты со свободой слова и не Украина с "проклятым агрессивным меншинством порохоботов"
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10.12.2023 17:17 Ответить
... дякую за посилання)
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10.12.2023 17:31 Ответить
Чергова локшина

Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна зупинка Парагвай.
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10.12.2023 17:21 Ответить
Як же жаль, що його акули не з*їли!
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10.12.2023 17:30 Ответить
Было бы смешно и прикольно
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10.12.2023 18:07 Ответить
В Парагваї існує чимала колонія українців. Вона відрізняється тим, що українці живуть там компактно і не розбігаються по країні, як в тій же Аргентині, або Чилі. Українці в Парагваї достойно представлені в державному апараті та в збройних силах. В українській колонії, фактично в тропіках, чимало свиноферм, з нормальними свинями, чого нема ніде в інших країнах. Свині, наприклад, у В*єтнамі та на островах Полінезії це зовсім інша гілка свиняцтва. Про це років 20 тому мені розповів один фрукт з СБУ, якого послали туди, щоб налагодити зв*язки з місцевими українцями. Звичайно, що під виглядом журналіста. Він зрештою по освіті і був ним.
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10.12.2023 17:21 Ответить
Коли чую слово українець, то перед очима виринає Зеленський...В Парагваї існує чимала колонія зеленських...а по хорошому, то мають бути українські колонії по всьому світу, як наприклад оця: Вікіпедія - Українська національна колонія у Маньчжурії...може з другого разу вийде...
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10.12.2023 17:41 Ответить
Ох ібать, самого Парагваю!!! Потужно, потужно)) Єдиний плюс, що може сьогодні не буде гундосого відосіка "потужної незламності з тамбура невсратості"
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10.12.2023 17:21 Ответить
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10.12.2023 18:22 Ответить
Срочно треба нови вухі!!!!
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10.12.2023 17:22 Ответить
Може б у польщу метнувся,стосовно блокади щось рішить?
Це ж скільки гасу його літачок спалив,ЗСУ бна тиждень літать вистачило...
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10.12.2023 17:24 Ответить
Бубочка - той, кому важливі "ШАШЕЧКИ", а не ЇХАТИ!
Йолопу краще покрасуватися в Парагваї, чим попрацювати у Вашингтоні.
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10.12.2023 17:26 Ответить
та шо ви на бубочку нападаєте! він нічого проти дєрмака зробити не може - як дєрмак накаже - так воно і буде, а бубочка - то так, маріонетка оп-и
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10.12.2023 17:40 Ответить
ЦЕ ПЕРЕМОГА!
ПУТЛО ЗДРИГНУВСЯ.
ТЕПЕР - ДО ГОНДУРАСУ!
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10.12.2023 17:27 Ответить
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10.12.2023 17:28 Ответить
А наступний буде візит до ''бумба-юмба".Їм ота формула до одного місця! Носиться з тією формулою наче з писаною торбою. А користь від нею сумнівна..
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10.12.2023 17:33 Ответить
Президент Парагваю? Чи може знову зловили якогось бомжа для фотосесії як в Омані?
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10.12.2023 17:35 Ответить
Предлагаю запустить Зелю после Аргентины по пути капитана Гранта. Кругов на 10-15.
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10.12.2023 17:35 Ответить
А якщо він як Паганель не на той корабель сяде...
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10.12.2023 17:56 Ответить
парагвай, аргентина - доріс зеля до цього рівня. а от у вашингтон - дєрмак не пустив, сам поїхав Україну позорити!
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10.12.2023 17:38 Ответить
Поїздка під кодовою назвою ОМАН-2
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10.12.2023 17:39 Ответить
********!!!

А гарантії безпеки Парагвай ЗЄ дасть?
Бо у нас гаранти безпеки один кращий за одного - Мальта, Греція, Кіпр...
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10.12.2023 17:39 Ответить
А яку зброю дали аргентина і парагвай ?
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10.12.2023 18:00 Ответить
Порошок, волшебный, от насморка...
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10.12.2023 18:06 Ответить
Там недалеко Антарктида, у Зеленського є шанс першим у світі обговорити імплементацію Формули миру та поглиблення торговельно-економічної співпраці на тому континенті
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10.12.2023 18:08 Ответить
Парагвай, млять, переговори не з поляками, які блокують кордон, не з США і Бринанією для збільшення військової допомоги, а з Парагваєм...
Це пздц 🤦🤦🤦
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10.12.2023 18:10 Ответить
Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції.

Тобто запросив дозвіл Франції на реекспорт поставленої Аргентині зброї.
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10.12.2023 18:10 Ответить
Наш рівень!
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10.12.2023 18:10 Ответить
є така інфа, що там буде "оман 2.0", де zелупі будуть давати чергові інструкції, чекаємо
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10.12.2023 18:14 Ответить
прийняв президента парагваю за президента уругваю
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10.12.2023 18:36 Ответить
🤦💩
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10.12.2023 19:45 Ответить
алекс алекс 48****** Не є , а так і є
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10.12.2023 19:47 Ответить
 
 