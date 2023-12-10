Мировое сообщество должно усилить давление на РФ и заставить ее соблюдать Конвенцию против пыток, - Лубинец
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Мировое сообщество должно усилить давление на Россию и заставить ее придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности, Конвенции против пыток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он напомнил, что в этот день 1984 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившей в силу три года спустя.
"Проблема пыток крайне актуальна во время войны, развязанной РФ против нашего государства. Известны факты о пытках над украинскими военнопленными, гражданскими, в том числе детьми и женщинами".
Также есть свидетельства об издевательствах над украинскими политзаключенными, незаконно порабощенными Россией", - написал Лубинец.
Он подчеркнул, что это недопустимое нарушение прав человека, норм международного гуманитарного права.
"Мировое сообщество должно усилить давление на РФ и заставить его соблюдать свои международно-правовые обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток", - призвал Лубинец.
Пожалуйста, подождите...
мусору, що не можна брати хабар
чиновнику, що кошторис має бути 100% від виконаних робіт а не 250
тоясніть боневтіку що він не Бог а всього лиш президент
а ***** що пояснбвати???
воно й так знає що воно *****
але ж наша сбу хвалиться ківою, а не отими покидьками!
кожний льотник, що кидає бомбт, кожний інженер, що програмує ракети, кожний кат наших полонених, повинен вмирати в тяжких муках, вже зараз, поки я це пишу!