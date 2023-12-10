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Мировое сообщество должно усилить давление на РФ и заставить ее соблюдать Конвенцию против пыток, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

лубінець

Мировое сообщество должно усилить давление на Россию и заставить ее придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности, Конвенции против пыток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что в этот день 1984 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившей в силу три года спустя.

"Проблема пыток крайне актуальна во время войны, развязанной РФ против нашего государства. Известны факты о пытках над украинскими военнопленными, гражданскими, в том числе детьми и женщинами".

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Также есть свидетельства об издевательствах над украинскими политзаключенными, незаконно порабощенными Россией", - написал Лубинец.

Он подчеркнул, что это недопустимое нарушение прав человека, норм международного гуманитарного права.

"Мировое сообщество должно усилить давление на РФ и заставить его соблюдать свои международно-правовые обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток", - призвал Лубинец.
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Топ комментарии
+4
Яким чином?
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10.12.2023 17:24
+4
Може пора посилити обмін полоненими?! Скільки ми маємо відгодовувати кацапських окупантів?!!! Чого все затихло про обмін ''Азовців'' котрих зелена влада здала в полон? Може тут треба збільшувати тиск на всіх хто може сприяти обміну!!!
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10.12.2023 17:29
+4
поясніть злодію що не можна красти
мусору, що не можна брати хабар
чиновнику, що кошторис має бути 100% від виконаних робіт а не 250
тоясніть боневтіку що він не Бог а всього лиш президент
а ***** що пояснбвати???
воно й так знає що воно *****
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10.12.2023 17:31
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Наївні
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10.12.2023 17:24 Ответить
Яким чином?
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10.12.2023 17:24 Ответить
Тобто вбивати, нищити міста і села можна, тільки катувати їм заборонити? І як це зробити?
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10.12.2023 17:28 Ответить
Може пора посилити обмін полоненими?! Скільки ми маємо відгодовувати кацапських окупантів?!!! Чого все затихло про обмін ''Азовців'' котрих зелена влада здала в полон? Може тут треба збільшувати тиск на всіх хто може сприяти обміну!!!
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10.12.2023 17:29 Ответить
посилити обмін - це як, так типа напружитись щоб аж скули звело? а якщо кацапи не хочуть обмінюувати, їм посрати на своїх, а наших показово катують, то як ти "посилиш обмін" десять їхніх на на одного українця, можна, але кацапи не хочуть, ніяк, їм посрати.
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10.12.2023 19:30 Ответить
поясніть злодію що не можна красти
мусору, що не можна брати хабар
чиновнику, що кошторис має бути 100% від виконаних робіт а не 250
тоясніть боневтіку що він не Бог а всього лиш президент
а ***** що пояснбвати???
воно й так знає що воно *****
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10.12.2023 17:31 Ответить
РОДИЧІВ МОЖНОВЛАДЦІВ НА ФРОНТІ НЕМА... ТО Й ХТО БУДЕ ТИСНУТИ?
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10.12.2023 17:32 Ответить
Світова спільнота має надати Україні достатньо озброєнь та *********** для перемоги над загарбниками, а не посилювати якійсь "тиск", та погрожувати пальцем більш завзято...
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10.12.2023 17:41 Ответить
о, проснувся. а чого ж ти раніше мовчав? давно вже треба горлати скрізь, де тільки можна, про наших полонених, їх тисячі!
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10.12.2023 20:25 Ответить
поменшити катування, полонених, повинна страшна та болісна смерть катів!
але ж наша сбу хвалиться ківою, а не отими покидьками!
кожний льотник, що кидає бомбт, кожний інженер, що програмує ракети, кожний кат наших полонених, повинен вмирати в тяжких муках, вже зараз, поки я це пишу!
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10.12.2023 20:49 Ответить
Ну повинні жи ж усі бути за все хароше проти усього поганого!
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10.12.2023 21:06 Ответить
 
 