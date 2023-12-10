Мировое сообщество должно усилить давление на РФ и заставить ее соблюдать Конвенцию против пыток, - Лубинец

Мировое сообщество должно усилить давление на Россию и заставить ее придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности, Конвенции против пыток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что в этот день 1984 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившей в силу три года спустя.

"Проблема пыток крайне актуальна во время войны, развязанной РФ против нашего государства. Известны факты о пытках над украинскими военнопленными, гражданскими, в том числе детьми и женщинами".

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Также есть свидетельства об издевательствах над украинскими политзаключенными, незаконно порабощенными Россией", - написал Лубинец.

Он подчеркнул, что это недопустимое нарушение прав человека, норм международного гуманитарного права.

"Мировое сообщество должно усилить давление на РФ и заставить его соблюдать свои международно-правовые обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток", - призвал Лубинец.