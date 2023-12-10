Зеленский провел встречу с президентом Уругвая Лакалье Поу: обсудили возможности проведения саммита Украина - Латинская Америка
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Аргентине, провел встречу с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу.
Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Глава Украинского государства поблагодарил за позицию Уругвая в рамках Международной морской организации в поддержку резолюции о влиянии российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство, принятой в декабре текущего года.
"Сегодня я имею возможность лично поблагодарить вас и людей вашей страны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина ведет сейчас сложное сражение с российскими войсками на поле боя и параллельно работает над имплементацией Украинской формулы мира, которая является одним из ключевых политических инструментов для окончания войны.
Президент Украины высоко оценил участие представителя Уругвая в третьей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации Формулы мира.
Он выразил надежду на участие уругвайской стороны в четвертой встрече советников в январе следующего года, на которой, в частности, планируется обсудить подготовку первого учредительного Глобального саммита мира.
Отдельное внимание во время разговора было уделено возможности проведения саммита Украина – Латинская Америка.
Зеленский пригласил Луиса Лакалье Поу посетить Украину с визитом.
Пожалуйста, подождите...
Тобто запросив дозвіл Франції на реекспорт поставленої Аргентині зброї.
там в південній америці боцові дії йдуть чи ****** він від когось кольором хакі там ховається ?
в той час як під загрозою допомога США, як є можливість розширити співпрацю з Німеччиною, домовитись з ЄС.. на Чугавара подорожує південною Америкою, яка нам ніяк не допоможе
Ось вам заставка:
Буданов, наверное, разведал
Что в Уругвае и Парагвае
F16 - завались
А ракеты Атакмс просто некуда девать
А вы думали - нахера президент туда поперся?
Ну не на карнавал же
Хотя х...й его знает
Он так карнавалить любит
Щитаю, Бубочке нужно обязательно там представить формулу
а там аэродромы есть? или только морем можно добраться?