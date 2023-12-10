Зеленский провел встречу с президентом Уругвая Лакалье Поу: обсудили возможности проведения саммита Украина - Латинская Америка

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Аргентине, провел встречу с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства поблагодарил за позицию Уругвая в рамках Международной морской организации в поддержку резолюции о влиянии российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство, принятой в декабре текущего года.

"Сегодня я имею возможность лично поблагодарить вас и людей вашей страны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ведет сейчас сложное сражение с российскими войсками на поле боя и параллельно работает над имплементацией Украинской формулы мира, которая является одним из ключевых политических инструментов для окончания войны.

Президент Украины высоко оценил участие представителя Уругвая в третьей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации Формулы мира.

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Он выразил надежду на участие уругвайской стороны в четвертой встрече советников в январе следующего года, на которой, в частности, планируется обсудить подготовку первого учредительного Глобального саммита мира.

Отдельное внимание во время разговора было уделено возможности проведения саммита Украина – Латинская Америка.

Зеленский пригласил Луиса Лакалье Поу посетить Украину с визитом.