В течение 10 декабря ВСУ отразили штурмы россиян на 7 направлениях, под Авдеевкой оккупанты провели 39 безуспешных атак, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 10 декабря 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот пятьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения.

Враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Хреновка, Клюсы, Архиповка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Кружок, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Графское, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районе Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торец Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении украинские воины отбили 39 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области. Здесь враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Новопокровское и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 14 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении силы обороны отразили все атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Верхняя Терса, Чаривное, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Ивановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон; Очаков Николаевской области.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 складу боеприпасов российских оккупантов".

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