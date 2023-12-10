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В следующем году Германия планирует поставить Украине 200 тыс. артснарядов, - генинспектор Бундесвера Бройер
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В 2024 году Германия планирует поставить Украине около 200 тысяч артиллерийских снарядов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер.
"Германия в следующем году сможет поставить почти 200 тысяч артиллерийских снарядов. Я думаю, это значительная часть от запланированного миллиона", - заявил он.
При этом Бройер добавил, что в настоящее время немецкая промышленность наращивает производство.
Топ комментарии
+13 Порохобандерівець
показать весь комментарий10.12.2023 20:48
+12 Николай Николаевич b96f438b
показать весь комментарий10.12.2023 20:44
+11 Порохобандерівець
показать весь комментарий10.12.2023 20:42
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поки на Землі є хоч один кацап, сталеливарні заводи Круппа без роботи не зостануться
А як буде с Таурусами у 2024?
А як буде з Леопардами 2 ?
Може літаки?
Ні? Нічого з цего не планується?!
Данке шон
що Швидка настя напала ?
Конопляна Україна
Реєстрація: 10.12.2023
Але це неточно.
ми хатім сєводня
нєт, нєт, нєт!
ми хатім січас!!!
Земля йому пухом.
Дякую за підтримку, надіюсь так і буде 200 000, це хороша кількість.
Ну, майже. Але в цілому непогано. 🇩🇪🇫🇮🇺🇦
Тільки "варення на завтра".