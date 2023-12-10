В следующем году Германия планирует поставить Украине 200 тыс. артснарядов, - генинспектор Бундесвера Бройер

В 2024 году Германия планирует поставить Украине около 200 тысяч артиллерийских снарядов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

"Германия в следующем году сможет поставить почти 200 тысяч артиллерийских снарядов. Я думаю, это значительная часть от запланированного миллиона", - заявил он.

При этом Бройер добавил, что в настоящее время немецкая промышленность наращивает производство.

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