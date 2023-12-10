2 502 4
После обстрела Херсона в одной из квартир спасатели обнаружили неразорванный снаряд
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Херсоне после российских обстрелов спасатели обнаружили неразорванный снаряд в одной из квартир.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в службу спасения позвонили по телефону жители многоквартирного жилого дома и сообщили о попадании снаряда в одну из квартир.
Спасатели оперативно прибыли на место вызова и осмотрели жилой дом, к счастью, снаряд не сдетонировал, пожара на месте попадания не было. Вызвали пиротехническую службу для изъятия неразорванного боеприпаса", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В жопє московського мультіплікатора обнаружили нєразорвавшийся кабачок...