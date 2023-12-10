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Херсон (2105) ГСЧС (4487)

После обстрела Херсона в одной из квартир спасатели обнаружили неразорванный снаряд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

херсон,дснс

В Херсоне после российских обстрелов спасатели обнаружили неразорванный снаряд в одной из квартир.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в службу спасения позвонили по телефону жители многоквартирного жилого дома и сообщили о попадании снаряда в одну из квартир.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова и осмотрели жилой дом, к счастью, снаряд не сдетонировал, пожара на месте попадания не было. Вызвали пиротехническую службу для изъятия неразорванного боеприпаса", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия обстрела оккупантами Херсона: один из снарядов попал в многоэтажку. ФОТОрепортаж
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north кorean parts?
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10.12.2023 21:02 Ответить
perhaps these are shells from the times of the soviet union
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10.12.2023 22:12 Ответить
Вєсті с болот.
В жопє московського мультіплікатора обнаружили нєразорвавшийся кабачок...

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10.12.2023 21:06 Ответить
Це ті, що з КНДР передали *****!?
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11.12.2023 00:55 Ответить
 
 