После обстрела Херсона в одной из квартир спасатели обнаружили неразорванный снаряд

В Херсоне после российских обстрелов спасатели обнаружили неразорванный снаряд в одной из квартир.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в службу спасения позвонили по телефону жители многоквартирного жилого дома и сообщили о попадании снаряда в одну из квартир.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова и осмотрели жилой дом, к счастью, снаряд не сдетонировал, пожара на месте попадания не было. Вызвали пиротехническую службу для изъятия неразорванного боеприпаса", - говорится в сообщении.

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