Российские оккупанты в течение 10 декабря совершили 2 ракетных удара, 33 авиационных удара, а также 29 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб в вечернем обращении.
В сообщении отмечается: "Враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные дома и другая гражданская инфраструктура.
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