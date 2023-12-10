В течение 10 декабря оккупанты совершили 8 обстрелов приграничья Сумщины, зафиксировано 52 взрыва

В течение дня российские войска совершили 8 обстрелов приграничья Сумской области. Под обстрелами находились Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская и Середино-Будская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады.

"Середино-будская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).

Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), обстрел с помощью FPV-дрона (1 взрыв) и обстрел из автоматического стрелкового оружия.

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Великописаревская громада: зафиксирован гранатометный обстрел из АГС (28 взрывов).

Новослободская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Белопольская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (5 взрывов)", - говорится в сообщении.