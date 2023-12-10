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Зеленский (16563) Урсула фон дер Ляйен (375)

Скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета, - Зеленский провел беседу с фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фон,дер,ляєн

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме президента Зеленского.

В сообщении отмечается: "Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета.

Благодарю за высокую оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии.

Читайте также: Украина выполнила почти все требования ЕС для начала переговоров о вступлении, - фон дер Ляйен

Рассчитываем на положительное решение о выделении €50 млрд и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Европа должна решительно защищать свои ценности и единство. Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи президента в этом".
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Топ комментарии
+5
Це воно з Аргентини координує позиції з ЄС? Краще вже не повертайся, нещастя!
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10.12.2023 21:57
+5
От вже заступник дєрмака і розійшовся і в Аргентину і з Гандурасом і Нікарагуа перевів потужні переговори а в Сенат США ніт бо не начасі.
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10.12.2023 21:57
+5
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10.12.2023 21:58
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Це воно з Аргентини координує позиції з ЄС? Краще вже не повертайся, нещастя!
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10.12.2023 21:57 Ответить
стаття в Аль-Джазіра про ЗЄбєню та Україну. Погана...

"Падающая звезда украинского президента во многом потеряла свою высоту и блеск по мере того, как российское вторжение приближается к двухлетней отметке."

"Мир, похоже, устал от Украины. Хуже того, скучно."
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10.12.2023 22:07 Ответить
Грубое, экзистенциальное последствие назревающего недовольства среди «чиновников администрации Байдена»? «…что коррупция может заставить западных союзников отказаться от борьбы Украины против вторжения России, и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией».
Это беда, большая беда для Зеленского. Я подозреваю, что он знает, что время и обстоятельства ему не союзники. Скоро, очень скоро его благопогодные друзья в Европе и Вашингтоне, озабоченные, как всегда, настоящим, потеряют интерес к быстро удаляющемуся прошлому. Их «железная воля» медленно, но верно вытесняется отставкой.
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10.12.2023 22:11 Ответить
Когда «воля» испаряется, неизбежно исчезают и деньги. А Зеленскому нужно много денег, чтобы сдерживать терпеливого Владимира Путина и его имперские планы. Неисчислимые миллиарды уже потрачены. Перспектива того, что Конгресс и Европейский Союз продолжат выступать в качестве накопительной копилки Украины, тускнеет.
Панконтинентальная казна быстро закрывается. Настолько, что одному обезумевшему «сотруднику администрации Байдена» пришлось, по сути, просить милостыню.
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10.12.2023 22:12 Ответить
"Это беда, большая беда для Зеленского"?

Это большая беда для Украины.
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10.12.2023 22:27 Ответить
а шо там на лєнтару пишуть?
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10.12.2023 22:13 Ответить
Оце ж, мабуть і пишуть
Російське ІПСО працює
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10.12.2023 22:28 Ответить
От вже заступник дєрмака і розійшовся і в Аргентину і з Гандурасом і Нікарагуа перевів потужні переговори а в Сенат США ніт бо не начасі.
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10.12.2023 21:57 Ответить
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10.12.2023 21:58 Ответить
підписує відомість на зарплату від куйла..?.
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10.12.2023 22:00 Ответить
План капітуляції або по народному оманські угоди.
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10.12.2023 22:06 Ответить
Смішно пересратися з основними союзниками перейти на країни третього світу потужно
І ту кординувати щось недоречно
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10.12.2023 22:09 Ответить
Скоординували наші позиції

А досі вони були невідомі?
Чи щодня мінялися?
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10.12.2023 22:13 Ответить
Хай краще розкаже, про що він з орбаном говорив? Може СБУ дрона-малюка повинна його перевірити та допитати?)
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10.12.2023 22:14 Ответить
Ви ж розумієте, що ЗЄ ******** у телеграмі, що дурню у штору висякатися...

Слово ЗЄ взагалі нічого не значить. І це вже знають та розуміють і у США, і у ЄС.
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10.12.2023 22:16 Ответить
Ляен, дай бабла
В мене дупа дерьма...
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10.12.2023 22:18 Ответить
Ляен, дай бабла, ще не всі зелені як слід прибарахлилися
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10.12.2023 22:31 Ответить
 
 