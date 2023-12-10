Скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета, - Зеленский провел беседу с фон дер Ляйен
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме президента Зеленского.
В сообщении отмечается: "Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета.
Благодарю за высокую оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии.
Рассчитываем на положительное решение о выделении €50 млрд и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Европа должна решительно защищать свои ценности и единство. Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи президента в этом".
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"Падающая звезда украинского президента во многом потеряла свою высоту и блеск по мере того, как российское вторжение приближается к двухлетней отметке."
"Мир, похоже, устал от Украины. Хуже того, скучно."
Это беда, большая беда для Зеленского. Я подозреваю, что он знает, что время и обстоятельства ему не союзники. Скоро, очень скоро его благопогодные друзья в Европе и Вашингтоне, озабоченные, как всегда, настоящим, потеряют интерес к быстро удаляющемуся прошлому. Их «железная воля» медленно, но верно вытесняется отставкой.
Панконтинентальная казна быстро закрывается. Настолько, что одному обезумевшему «сотруднику администрации Байдена» пришлось, по сути, просить милостыню.
Это большая беда для Украины.
Російське ІПСО працює
І ту кординувати щось недоречно
А досі вони були невідомі?
Чи щодня мінялися?
Слово ЗЄ взагалі нічого не значить. І це вже знають та розуміють і у США, і у ЄС.
В мене дупа дерьма...