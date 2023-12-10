Скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета, - Зеленский провел беседу с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме президента Зеленского.

В сообщении отмечается: "Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета.

Благодарю за высокую оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии.

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Рассчитываем на положительное решение о выделении €50 млрд и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Европа должна решительно защищать свои ценности и единство. Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи президента в этом".