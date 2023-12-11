Зеленский начинает рабочий визит в США, планируется встреча с Байденом, - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря начинает визит в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Офиса президента.

В сообщении отмечается: "11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров.

Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в том числе совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году".

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