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Байден (2385) визит (2807) Зеленский (16563) США (23197)

Зеленский начинает рабочий визит в США, планируется встреча с Байденом, - Офис президента

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря начинает визит в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Офиса президента.

В сообщении отмечается: "11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров.

Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в том числе совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году".

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Топ комментарии
+49
буде скаржитись Байдену на політичну активність Залужного?
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10.12.2023 22:17
+40
Щось я не розумію.

За останні пару місяців з зустрічами у США:
- Єрмак обісрався раз.
- Єрмак обісрався два.
- ЗЄ обісрався.
- Делегація СН обісралася.

Ну ясно же, що проблема саме у тих, хто від влади їде і лізе у США.

Що ще цей тупорилий утирок хоче всім продемонструвати?
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10.12.2023 22:23
+36
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10.12.2023 22:25
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10.12.2023 22:30 Ответить
Не факт,не виключено,шо Йермак заборонить Бубочці зустрічатися з Байденом...
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10.12.2023 22:30 Ответить
У флісках-боневтіковках та до Байдена.
дипломати нової формації
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10.12.2023 22:32 Ответить
Всі люди як люди, а воно отаке ... на інавгурації нового президента Аргентини.

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10.12.2023 22:42 Ответить
зате потрапив на передній план. І в ракурсі, який не приховує облисіння.
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10.12.2023 22:53 Ответить
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10.12.2023 23:11 Ответить
Президент наш внешне даже на охранника не тянет
Те ,как правило ,в отличных костюмах
Выбриты идеально
А тут сидит бомж какой - то
Немытый
В жеваной одежде
Стыдно даже...
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10.12.2023 23:35 Ответить
Фідель Кастро
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11.12.2023 00:05 Ответить
Гарно сплановані візити. Аргентина і зразу ж США.
Молодець Зєля! Здібний учень нашого улюбленого Пороха.
Думаю, що для 73% зі його 73% було несподіванкою, що Зєля веде політику Пороха.
Ані ж, голосуючи за Зєлю, галасували за рускій мір.
А тут таке сталосє. Ще гірше як з Кучмою.
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10.12.2023 22:39 Ответить
Коли я у 2019 писав, що "Хоче він чи не хоче - але Зеленський ЗМУШЕНИЙ БУДЕ проводить політику Порошенка у зовнішньополітичній діяльності!" - мені тут рвалися "горло перегризти"! І хто правим виявився?
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11.12.2023 09:17 Ответить
Можливо Байден не втрачає надії провести успішне голосування до 14 числа, все ж таки пан Зеленський актор...
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10.12.2023 22:40 Ответить
Бидло-жарти то актор ?
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10.12.2023 22:53 Ответить
Переговорна група демократів-республіканців близька до результату. Без цього нічого не вийде.
Байден заявив, що готовий на компроміс по кордону, що є зеленим світлом для України. Візит Зеленського - трюк для українського глядача.
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11.12.2023 00:13 Ответить
Раша бьется в агонии после такого еслибі у запада біла чуство гордости отвесили нам оружия по полной
Росія "сильнішає" через війну в Україні, а панування Заходу "добігає кінця", - Лавров

10.12.2023, 22:22•88• 0



Міністр закордонних справ РФ вважає, що Захід веде проти Росії "гібридну війну".

Росія стала сильнішою в результаті "конфлікту" в Україні - так само, як вона стала сильнішою, здобувши перемогу над Гітлером і Наполеоном.

Як передає Sky News, таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

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Зокрема, він заявив, що "гібридна війна", яку Захід нібито веде проти Росії, базується на "культурі знищення", і "500-річне панування Заходу над світом" добігає кінця. При цьому, за словами Лаврова, Захід намагається виснажити Росію в Україні.

"Українці повинні визнати, наскільки глибоко вони в ямі, куди їх заклали американці", - сказав голова МЗС РФ.

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На запитання, які шанси дипломатії досягти припинення вогню чи миру, він сказав: "Треба буде телефонувати пану Зеленському, тому що він півтора року тому підписав указ про заборону будь-яких переговорів з Путіним".
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10.12.2023 22:43 Ответить
Ну так справді сильніше. Впк в них друге народження переживає. В дронах вже нас обійшли.
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10.12.2023 23:33 Ответить
Смiйся смiйся, але бабла бiльше анiж до вiйни - це факт.
Снарядiв бiльше - це факт.
Дронiв, як iмпортних так i власних бiльше - це факт.
Ракет, що виготовляються в три змiни бiльше - це факт.
Заводи працюють, населення працюе, iнфраструктура не зруйнована, союзники е, у влади все добре. Це теж факти.

А ти й далi продовжуй постити фотки лошадi, i фантазувати про агонiю парашi, поки в самих ТЦКшники вже будь-кого забирають на м'ясо.
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11.12.2023 01:01 Ответить
В Оман-2 уже слетал с Ермаком?
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10.12.2023 22:45 Ответить
штаты денег дадут
ибо в очередной раз делать день Д и спасать Европу от *банутых оно им не надо
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10.12.2023 23:00 Ответить
Не має досвіду, лише популізм.
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10.12.2023 23:05 Ответить
Як же там усі будуть горіти від бажання дати цьому нарку підсрачника.
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10.12.2023 23:05 Ответить
Що робити? Кацапи виробляють дрони десятками тисяч і закупають в Китаї . В них цілі підприємства, а в нас дуже сумно. Нічого від держави, тільки кончений зелений піз*еж. Яка лють на Зе-мразь.
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10.12.2023 23:32 Ответить
Молодець Зеля, бий зрадоботів
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10.12.2023 23:32 Ответить
Кишка тонка в чотирьохразового ухилянта когось особисто побити.
А якщо вже так закортіло , то може на передову битися піде?
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10.12.2023 23:47 Ответить
Стоило и не ехать летать в Аргентину. Похоже сильно закипело на всем фронте за сегодня особо. Неужели накануне не заметили, что попрут? Там только дежурные слова и обещания как почти уже два года. Что слушать когда тебя не слушают. К бою ребятки и все!
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10.12.2023 23:36 Ответить
Если США не дадут финансовую помощь
Нацбанк Украины включит станок
И завтра доллар будет минимум 50
А то и больше
Если кто еще не купил шампанское,шпроты и конфеты
Поторопитесь
Они могут подорожать
Сильно
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10.12.2023 23:38 Ответить
кацапська курва,насьогодні ти відпрацювала,йди в касу по рублікі!
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11.12.2023 16:07 Ответить
краще,розкажи,як вашій солдатні в окопах,під Хаймерсами,не холодно? солдатскіє баби вже повально трахаються з чорними,поки їх вітязі дохнуть в Україні?
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11.12.2023 16:10 Ответить
Людей в костюмах поехал смешить?
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10.12.2023 23:46 Ответить
Результат буде, якщо Байден усе-таки запропонує республіканцям компроміс по кордону, про що він уже заявляв. У цьому найголовніший фактор успіху голосування. Візит Зеленського тут не є визначальним, але ОПЗе горить бажанням зробити Чарівником року саме його. Мабуть, шанс
переговірної групи демократів-республіканців погодити позиції близький до 100. І це для України дуже добре. Сподіваємось!
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10.12.2023 23:51 Ответить
Ясно. Поїде спитать з Байдена шо це він з єдністю наробив, а може й Типу я їздю по патагоніях, стараюсь, а ти шо натворив через шматок паркану. Не заздрю я Байдену, попаде під роздачу. Може навіть втече чи сховається.
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10.12.2023 23:56 Ответить
Дмитро Чекалкин
Путч:
Навіщо було летіти через пів-світу, щоб поговорити з премʼєром-сусідом? Краще було б не затримувати Порошенка!
І найголовніше питання - куди дивиться СБУ?! ІПСО просто на очах у журналістів. Як вони тільки могли випустити Зеленського - це підстава! Якщо серйозно, то десятки помийних телеграм-каналів Банкової репетували, мов навіжені , що з Орбаном говорити не можна, а тепер чомусь глухо мовчать.
Павло Нусс:
І, як результат, блискавична новина одразу після цієї розмови, - союзники Орбана проведуть найближчими днями закриту зустріч із Республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення американської військової підтримки України.
Фактично констатуємо, що заборонивши виїзд п'ятого Президента України Петра Порошенка у Вашингтон для участі у форумі Демократичного Союзу, а після цього, відмовившись від виступу Зеленського перед сенаторами США, влада вчинила диверсію проти України.
Відмова в останній момент від закритого брифінгу з сенаторами - збентежила і навіть образила американських політиків, навіть тих, хто міг стати на сторону України.
Заборона виїзду до США Петра Порошенка, який навіть у безнадійних ситуаціях умів досягти дипломатичних успіхів, фактично запрограмувала зрив голосування за допомогу Україні. Тому відповідальність за цей провал лежить на діючій українській владі.
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10.12.2023 23:57 Ответить
"11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. " - глввное НЕ бкли с собой ермака, а то снова быдет провал. ермак - агент ху.ла
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10.12.2023 23:58 Ответить
А Байден знает ?
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11.12.2023 02:36 Ответить
Хто б купив нашому президенту і іже з ним костюм,сорочку і краватку?
Нема сил дивитись на тих всіх наших лахтонів,ще й у бейсболках.
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11.12.2023 02:40 Ответить
Затарився кокосом, переговорив з патрушевим в Аргентині. Ну що, тепер пора і виступити перед лахамі піндосавскімі (хриплим голосом, почісуючи ніс)
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11.12.2023 03:29 Ответить
"переговорив з патрушевим в Аргентині". Вибачте, але з начальством не "переговорюють", начальство вислуховують, та ще від нього одержують пи@дюлини.
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11.12.2023 07:57 Ответить
Ермака на посадку.

Это условие США, Запада и нарогда Украины.
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11.12.2023 03:40 Ответить
І батька йього, генерала фсб на посаду завгоспа, шолі. Не всіх їбанутих зе- війна забрала.
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11.12.2023 15:16 Ответить
Достал зараза мотается туда-сюда, завтра наверное с утра перекроют дорогу в Dulles Airport
а хер с ним поеду на работу после 11 хоть отосплюсь
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11.12.2023 04:34 Ответить
Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/10/statement-from-press-secretary-karine-jean-pierre-on-the-visit-of-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
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11.12.2023 05:07 Ответить
Якби наші союзники ЗАТРИМАЛИ Єрмака і Зєлю за підозрою в розкраданні допомоги а в Україні НАСТУПИВ СТАН ВІЙНИ ( чи як там правильно), всю владу отримали б ВІЙСЬКОВІ.
Тоді можна воювати і ПРОГНОЗУВАТИ результат.
Інакше, якщо Аргентина - це Оман ✓2, важко щось прогнозувати.
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11.12.2023 06:25 Ответить
результат поездки бениного, Оманского Нарко Осла будет такой же как и его фсбэшной кодлы и его онлайн брифинг, нельзя из гавна сделать пулю, так же как из малоПИ...роского наркомана брехливого, сцикливого, гнилого, жадного, самовлюбленного, полностью зависимого от кремля и олигархов сделать человека и гаранта...
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11.12.2023 07:09 Ответить
Бідон йому скаже щось в дусі " ну, шо , помогли тобі ляхи".
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11.12.2023 07:34 Ответить
Ви всі, хто проти найвеличнішого преЗедента, ви всі якісь порохоботи, поняли.
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11.12.2023 09:36 Ответить
а шо такоє? бубочці дозволили, відпускають? дєрмак дав дозвіл?
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11.12.2023 09:45 Ответить
Дерьмак пакует чемоданы, Зеля свободен как сопля в полёте.
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11.12.2023 10:53 Ответить
Поїхав отримати занепокоєння 12рівня та чергові гарантії рівня будапешського меморандума.
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11.12.2023 11:33 Ответить
Так Байден і так не проти допомоги Україні і вговорювати його не має ніякого сенсу. Він і так робить усе, що може і усе, що від нього залежить.
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11.12.2023 11:36 Ответить
Это так, но дурне любит турне. Сначала в Аргентину, где кроме кокса ничего нет, потом в США, где идет битва между двумя партиями и его слово нафиг никому сейчас не нужно. Разве что потрясти брюшком на утренней пробежке.
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11.12.2023 12:42 Ответить
Мені здалося, що навпаки: Байден визвав Зе "на ковьор", а також заставлять його все ж прийти в Сенат для відповідей на незручні питання. Перше для нас добре (бо Байден може вимагати звільнення Дєрмака), а друге - погане (бо сенатори можуть зрозуміти, що Україною управляє повний ідіот)
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11.12.2023 19:55 Ответить
То вы попрекали Зелю, что отказался выступить по видеосвязи на брифинге в Сенате США, то теперь у вас его мнение никому не нужно, определитесь уже.
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11.12.2023 21:35 Ответить
Его нужно как при совке, Байдену е....ать в хвост и гриву.Но к сожалению нельзя-этикет и демократия. Но что бы он (клоун) не делал против Украины, все будет хорошо. Потому что с нами ЗСУ,Залужный и весь цивилизованный мир.

Володимир Зеленський зустрівся в Аргентині «на ногах» із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

І, як результат, блискавична новина одразу після цієї розмови, - союзники Орбана проведуть найближчими днями закриту зустріч із Республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення американської військової підтримки України.

Фактично констатуємо, що заборонивши виїзд п'ятого Президента України Петра Порошенка у Вашингтон для участі у форумі Демократичного Союзу, а після цього, відмовившись від виступу Зеленського перед сенаторами США, влада вчинила диверсію проти України.

Відмова в останній момент від закритого брифінгу з сенаторами - збентежила і навіть образила американських політиків, навіть тих, хто міг стати на сторону України.

Заборона виїзду до США Петра Порошенка, який навіть у безнадійних ситуаціях умів досягти дипломатичних успіхів, фактично запрограмувала зрив голосування за допомогу Україні. Тому відповідальність за цей провал лежить на діючій українській владі.
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11.12.2023 11:43 Ответить
Спроба Зеленського ухилитись від спілкування з Конгресом США провалилась. Замість ханукальної вечері з Байденом його чемно відправили пояснити сенаторам ... деякі питання. А Байден зустрінеться з ним завтра.
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11.12.2023 14:25 Ответить
Може биконути і попроситись на зустріч з таким же клоуном як сам - тіки з рижим.
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11.12.2023 15:18 Ответить
Коли дивлюся повідомлення про закордонні візити лучезарно-картавого батька нації Вови....завжди згадую давній кацапський слоган: Всє люді как люді,а я как х** на блюдє...Всі світові політики в костюмах з краватками,а вони шниряє між ними в якомусь риболовному зеленому прикиді,що воно цим показує? Що воно лідер воюючої країни і саме воїн? Вже ж усі побачили яке воно воїн і лідер! Дивна людинка,а ще більш дивні вівці,які його вибрали своїм пастухом...
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11.12.2023 16:16 Ответить
Чи важко спрогнозувати те, що там буде? Може спробуємо разом)

0) Спочатку будуть переговори не президентів. Президенти взагалі будуть там (майже) маріонетками, у одного вік такий, інший з дитинства такий. Тому спочатку буде 2 на 2, із наших Єрмак і ще хтось, із штатовських Саліван і ще хтось, можливо Блінкен, військових не буде.

1) Штатівська команда спочатку пояснить українській деякі штатовські реалії. Що в штатах політиками стають довго, перестають бути також довго. А тому уважно слідкують як те чи інше проявиться для них, сьогодні, завтра, чи навіть через 20 років. Закрити південний кордон, як того хочуть республіканці, означає для них гарантовано програти наступні вибори, не тільки президентські, а й всі інші, на роки вперед. Якщо ж не йти на поступки республіканцям, то вони втрачають в Україні, свій статус, також погано для їх політичного майбутнього.

2) Потім штатівські перейдуть безпосередньо до війни. Що і там їх притиснули республіканці, своїми питаннями про плани. Тобто, питання війни стало для них таким собі їжаком. Як мінімум його потрібно пригладити. Щоб потім не тикали його голками ще 20 років. - Ви зрозуміли, хлопці?, - спитають вони. - А що тут не розуміти, - подумають про себе хлопці і мовчки кивнуть головами.

3) Раз так, скажуть штатівські, то поговоримо про війну більш конкретно. Знаєте, скажуть вони, нам не дуже подобається, що війна переходить в якийсь афганський формат, ми тільки що із нього вийшли, 20 років тримали, і нас не зрозуміють, коли ми знову почнемо таке. Тут наші хлопці почнуть "нам також не подобається, давно пора це припинити, дайте зброю, дайте достатньо зброї, все інше ми зробимо самі...". Штатівські подивляться на них... "хлопці, по-перше, ви вже показали і показуєте, як ви вмієте зробити 100% прибутку на любій допомозі, це дійсно вражає, але не путіна, по-друге, в наші плани ніколи не входило і не входить робити путіна сильнішим чи великим другом великого Китаю, а ви от воюєте і воно так і виходить". Тут хлопці почнуть про втрати росіян, а штатівські почнуть про розгортання військової економіки і політики росіян. Хлопці про санкції, штатівські що не весь світ під їх контролем. Хлопці про F18, штатівські "щоб вони навчились їх збивати?"................................
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11.12.2023 16:25 Ответить
Ермак вазелин для найвэлычнишого захватил? Бо вазелину нада ооочень много. Деда Джо будет вставлять ЗЕгниде глубоко, долго и вдумчиво
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11.12.2023 18:32 Ответить
я знаю чого він поїхав - амери все рівно дадуть гроші,а воно це піднесе як особисту перемогу.грає гуєм на роялі.
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11.12.2023 21:10 Ответить
Буде получати за кабо-верде.
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11.12.2023 21:41 Ответить
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