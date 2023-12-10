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Сенатор Мерфи о помощи Украине: Белый дом собирается быть активнее на этой неделе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дім,білий

Белый дом намерен усилить свое взаимодействие с американскими законодателями, пытаясь заключить двухпартийное соглашение, которое бы предусматривало предоставление военной помощи Украине и Израилю с одновременным усилением безопасности границ США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, ведущий переговорщик от Демократической партии, его цитирует агентство Reuters.

Республиканцы настаивают на том, что дополнительное финансирование для Украины должно сопровождаться серьезными изменениями в сфере безопасности границ США.

Двухпартийная группа сенаторов, которые пытаются найти компромисс, достигла незначительного прогресса менее чем за неделю до того, как Конгресс США уйдет на рождественские каникулы.

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"Белый дом собирается быть более активным на этой неделе", – заявил сенатор Крис Мерфи.

Он сказал, что важно знать, подпишет ли Джо Байден какую-то перспективную сделку.

По словам Мерфи, нынешние требования республиканцев по безопасности границ являются необоснованными, и Республиканская партия "играет в игры с безопасностью мира", связывая военную помощь с мерами безопасности границ США.

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Білий дім збирається бути більш активним цього тижня

Заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, развівающіє ігри...
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10.12.2023 22:17 Ответить
То в тебе. А люди працюють
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10.12.2023 22:46 Ответить
За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими

 Вельми цікаво: демократи говорять, що нізащо не закриють кордон для нелегалів, навіть коли через це путін пройде аж до Польщі, то що там таке страшно важливе на тім кордоні?
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10.12.2023 22:47 Ответить
Імігранти з Мексики під час виборів завжди голосують за демократів, це їх електорат
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10.12.2023 23:02 Ответить
А якщо все насправді ось так?

https://streamable.com/aj9bhe
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10.12.2023 23:20 Ответить
Нелегали, тобто порушники закону, але не для "демократів"
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10.12.2023 23:55 Ответить
 
 