Сенатор Мерфи о помощи Украине: Белый дом собирается быть активнее на этой неделе

Белый дом намерен усилить свое взаимодействие с американскими законодателями, пытаясь заключить двухпартийное соглашение, которое бы предусматривало предоставление военной помощи Украине и Израилю с одновременным усилением безопасности границ США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, ведущий переговорщик от Демократической партии, его цитирует агентство Reuters.

Республиканцы настаивают на том, что дополнительное финансирование для Украины должно сопровождаться серьезными изменениями в сфере безопасности границ США.

Двухпартийная группа сенаторов, которые пытаются найти компромисс, достигла незначительного прогресса менее чем за неделю до того, как Конгресс США уйдет на рождественские каникулы.

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"Белый дом собирается быть более активным на этой неделе", – заявил сенатор Крис Мерфи.

Он сказал, что важно знать, подпишет ли Джо Байден какую-то перспективную сделку.

По словам Мерфи, нынешние требования республиканцев по безопасности границ являются необоснованными, и Республиканская партия "играет в игры с безопасностью мира", связывая военную помощь с мерами безопасности границ США.

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