Сенатор Мерфи о помощи Украине: Белый дом собирается быть активнее на этой неделе
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Белый дом намерен усилить свое взаимодействие с американскими законодателями, пытаясь заключить двухпартийное соглашение, которое бы предусматривало предоставление военной помощи Украине и Израилю с одновременным усилением безопасности границ США.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, ведущий переговорщик от Демократической партии, его цитирует агентство Reuters.
Республиканцы настаивают на том, что дополнительное финансирование для Украины должно сопровождаться серьезными изменениями в сфере безопасности границ США.
Двухпартийная группа сенаторов, которые пытаются найти компромисс, достигла незначительного прогресса менее чем за неделю до того, как Конгресс США уйдет на рождественские каникулы.
"Белый дом собирается быть более активным на этой неделе", – заявил сенатор Крис Мерфи.
Он сказал, что важно знать, подпишет ли Джо Байден какую-то перспективную сделку.
По словам Мерфи, нынешние требования республиканцев по безопасности границ являются необоснованными, и Республиканская партия "играет в игры с безопасностью мира", связывая военную помощь с мерами безопасности границ США.
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Вельми цікаво: демократи говорять, що нізащо не закриють кордон для нелегалів, навіть коли через це путін пройде аж до Польщі, то що там таке страшно важливе на тім кордоні?
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