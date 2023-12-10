Число беженцев из Украины в ЕС в октябре возросло на 51,8 тысяч, - Евростат

Статус временной защиты в странах ЕС на конец октября 2023 года имели 4 млн 238,01 тыс. граждан, которые покинули Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Евростат

"По сравнению с концом сентября 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС выросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (-1 700 человек). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465; +1,7%), Чехии (+6 490; +1,8%) и Нидерландах (+4 005; +3,0%)", – говорится в сообщении.

В октябре прирост составил 1,2%, или 51,8 тыс. человек по сравнению с 0,8% в сентябре, 1% в августе, по 1,1% в июле и июне и 1,4-1,3% в мае и апреле. Все эти семь месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии – суммарно свыше 150 тыс. человек, за которой следует Чехия – 53,8 тыс.

По состоянию на конец октября основными странами ЕС, принявшими беженцев из Украины, были Германия (1 млн 215,37 тыс. человек; 28,7% от общего числа), Польша (960,62 тыс. человек; 22,7%) и Чехия (364,45 тыс. человек; 8,6%). Суммарная доля этих трех стран составляет 60,0%.

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В сентябре четвертой по числу беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС оставалась Испания – 189,95 тыс., а замыкала пятерку Болгария со 168,30 тыс.

Больше 100 тыс. таких лиц на конец сентября этого года были также в Италии – 161,66 тыс., Румынии – 142,34 тыс., Нидерландах – 139,63 тыс. и Словакии – 111,62 тыс.

От 50 тыс. до 100 тыс. их числилось в Ирландии – 97,32 тыс., Австрии – 81,30 тыс., Литве – 73,72 тыс., Бельгии – 72,67 тыс., Франции – 65,30 тыс. (данные детей преимущественно не включены – Евростат), Швейцарии – 66,13 тыс., Финляндии – 62,52 тыс., Португалии – 57,98 тыс. и Норвегии – 60,98 тыс.

Далее следуют Латвия – 43,33 тыс., Швеция – 42,53 тыс., Эстония – 35,86 тыс., Дания – 35,74 тыс., Венгрия – 33,33 тыс., Греция – 26,44 тыс., Хорватия – 22,70 тыс., Кипр – 18,64 тыс., Люксембург – 4,19 тыс., Исландия – 3,62 тыс., Мальта – 1,94 тыс. и Лихтенштейн – 0,54 тыс.

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