Число беженцев из Украины в ЕС в октябре возросло на 51,8 тысяч, - Евростат
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Статус временной защиты в странах ЕС на конец октября 2023 года имели 4 млн 238,01 тыс. граждан, которые покинули Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Евростат
"По сравнению с концом сентября 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС выросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (-1 700 человек). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465; +1,7%), Чехии (+6 490; +1,8%) и Нидерландах (+4 005; +3,0%)", – говорится в сообщении.
В октябре прирост составил 1,2%, или 51,8 тыс. человек по сравнению с 0,8% в сентябре, 1% в августе, по 1,1% в июле и июне и 1,4-1,3% в мае и апреле. Все эти семь месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии – суммарно свыше 150 тыс. человек, за которой следует Чехия – 53,8 тыс.
По состоянию на конец октября основными странами ЕС, принявшими беженцев из Украины, были Германия (1 млн 215,37 тыс. человек; 28,7% от общего числа), Польша (960,62 тыс. человек; 22,7%) и Чехия (364,45 тыс. человек; 8,6%). Суммарная доля этих трех стран составляет 60,0%.
В сентябре четвертой по числу беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС оставалась Испания – 189,95 тыс., а замыкала пятерку Болгария со 168,30 тыс.
Больше 100 тыс. таких лиц на конец сентября этого года были также в Италии – 161,66 тыс., Румынии – 142,34 тыс., Нидерландах – 139,63 тыс. и Словакии – 111,62 тыс.
От 50 тыс. до 100 тыс. их числилось в Ирландии – 97,32 тыс., Австрии – 81,30 тыс., Литве – 73,72 тыс., Бельгии – 72,67 тыс., Франции – 65,30 тыс. (данные детей преимущественно не включены – Евростат), Швейцарии – 66,13 тыс., Финляндии – 62,52 тыс., Португалии – 57,98 тыс. и Норвегии – 60,98 тыс.
Далее следуют Латвия – 43,33 тыс., Швеция – 42,53 тыс., Эстония – 35,86 тыс., Дания – 35,74 тыс., Венгрия – 33,33 тыс., Греция – 26,44 тыс., Хорватия – 22,70 тыс., Кипр – 18,64 тыс., Люксембург – 4,19 тыс., Исландия – 3,62 тыс., Мальта – 1,94 тыс. и Лихтенштейн – 0,54 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Вони, платники податків названих країн, саме про це і мріяли щоб хтось їхнім коштом жив "по-людЦьки"...
Що може бути гірше ніж праця на конвеєрі чи на заводі?
У Данії ВВП душу населення - 52,121 $
У Німеччині - 50,425 $
Країни світу за Індексом якості життя:
Данія - на 5 місці
Німеччина - на 16 місці
Рейтинг країн світу за рівнем щастя населення:
Данія - на 2 місці
Німеччина - на 16-му
"А как не понять бабке глупой такой, на всех не разделил продукт валовой"
Вы это не мне, вы это беженцам расскажите оно им, там, на месте то не видно.
Так, так.
За октябрь от войны сбежало 58 тысяч.
С авдеевского коксохим завода эвакуировали 3 человека.
Вопрос: на сколько тогда продвинулись кацапы, при таком кол-ве беженцев?
А є багато інших країн
Плюс Великобританія, яка не входить до Євросоюзу і де понад 200 тисяч біженців з України.
Туреччина - десятки тисяч.
Молдова - до 200 тисяч.
Швейцарія - десятки тисяч.
США - понад 100 тисяч.
Канада - десятки тисяч.
Навіть Японія , Австралія, Нова Зеландія, ітд - десятки тисяч.
Вже не кажучи про рашку, яка насильно вивезла сотні тисяч українців з окупованих територій в рашку та Білорусь