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Новости Война в Украине
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Число беженцев из Украины в ЕС в октябре возросло на 51,8 тысяч, - Евростат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці,євросоюз

Статус временной защиты в странах ЕС на конец октября 2023 года имели 4 млн 238,01 тыс. граждан, которые покинули Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Евростат

"По сравнению с концом сентября 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС выросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (-1 700 человек). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465; +1,7%), Чехии (+6 490; +1,8%) и Нидерландах (+4 005; +3,0%)", – говорится в сообщении.

В октябре прирост составил 1,2%, или 51,8 тыс. человек по сравнению с 0,8% в сентябре, 1% в августе, по 1,1% в июле и июне и 1,4-1,3% в мае и апреле. Все эти семь месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии – суммарно свыше 150 тыс. человек, за которой следует Чехия – 53,8 тыс.

По состоянию на конец октября основными странами ЕС, принявшими беженцев из Украины, были Германия (1 млн 215,37 тыс. человек; 28,7% от общего числа), Польша (960,62 тыс. человек; 22,7%) и Чехия (364,45 тыс. человек; 8,6%). Суммарная доля этих трех стран составляет 60,0%.

Читайте также: Норвегия введет более жесткие условия для украинских беженцев

В сентябре четвертой по числу беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС оставалась Испания – 189,95 тыс., а замыкала пятерку Болгария со 168,30 тыс.

Больше 100 тыс. таких лиц на конец сентября этого года были также в Италии – 161,66 тыс., Румынии – 142,34 тыс., Нидерландах – 139,63 тыс. и Словакии – 111,62 тыс.

От 50 тыс. до 100 тыс. их числилось в Ирландии – 97,32 тыс., Австрии – 81,30 тыс., Литве – 73,72 тыс., Бельгии – 72,67 тыс., Франции – 65,30 тыс. (данные детей преимущественно не включены – Евростат), Швейцарии – 66,13 тыс., Финляндии – 62,52 тыс., Португалии – 57,98 тыс. и Норвегии – 60,98 тыс.

Далее следуют Латвия – 43,33 тыс., Швеция – 42,53 тыс., Эстония – 35,86 тыс., Дания – 35,74 тыс., Венгрия – 33,33 тыс., Греция – 26,44 тыс., Хорватия – 22,70 тыс., Кипр – 18,64 тыс., Люксембург – 4,19 тыс., Исландия – 3,62 тыс., Мальта – 1,94 тыс. и Лихтенштейн – 0,54 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва продлит временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года
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Топ комментарии
+13
Вы забываете о человеческом капитале. Он - главная ценность развитых стран. Уезжают женщины и дети. Дети легко станут образованными по стандартам страны, в которой находятся и принесут ей процветание в будущем.
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10.12.2023 23:24
+9
Ніхто не хоче жити в ніщій країні, де йде війна і де правлять країною злодії і зрадники.
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10.12.2023 23:33
+8
Дайбі, осядуть там люди та нарешті поживуть по-людськи.
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10.12.2023 22:59
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Дайбі, осядуть там люди та нарешті поживуть по-людськи.
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10.12.2023 22:59 Ответить
Аякже, платники податків цих країн мають їх годувати.

Вони, платники податків названих країн, саме про це і мріяли щоб хтось їхнім коштом жив "по-людЦьки"...
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10.12.2023 23:14 Ответить
Вы забываете о человеческом капитале. Он - главная ценность развитых стран. Уезжают женщины и дети. Дети легко станут образованными по стандартам страны, в которой находятся и принесут ей процветание в будущем.
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10.12.2023 23:24 Ответить
Зате наші платники податків 73% проголосували за ось все це
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11.12.2023 00:53 Ответить
Чи не ті це людЯ, які голосували поПриколу за *******************?
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10.12.2023 23:59 Ответить
На самом деле это предсказуемо. Все помнят прошлую зиму. Моя знакомая жила в Польше сначала войны. Летом вернулась, но сейчас вернулась обратно в Польшу вместе с детьми.
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10.12.2023 23:20 Ответить
А ще є такі,що були на кацапії,а зараз їдуть до Євросоюзу.
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10.12.2023 23:32 Ответить
Однозначно. У меня несколько пациентов бежали со временно оккупированных территорий через срашу в Европу. У них теперь ничего нет, но есть надежда на помощь развитых стран. Один из пациентов жил у меня вместе с семьёй около месяца, пока оформлялись документы. Сейчас он уже работает в компании Skoda. Он бежал от мобилизации в рашистскую армию.
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10.12.2023 23:42 Ответить
Конвеєрна праця це жостко. Чи може він на керівний посаді?
Що може бути гірше ніж праця на конвеєрі чи на заводі?
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11.12.2023 05:59 Ответить
Праця в кол-центре.
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11.12.2023 06:41 Ответить
Он инженер, кем именно он работает я не знаю. Знаю лишь, что по специальности. И с его слов - он в восторге. Малую только никак в садик не устроит. Нет мест.
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11.12.2023 11:28 Ответить
Щось не дуже багато біженців в сусідній Угорщині.
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10.12.2023 23:32 Ответить
Ніхто не хоче жити в ніщій країні, де йде війна і де правлять країною злодії і зрадники.
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10.12.2023 23:33 Ответить
Совершенно с вами согласен. Статистика показывает что из нищей Дании беженцы переселяются в пока еще обеспеченную Германию.
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11.12.2023 07:21 Ответить
= из нищей Дании =

У Данії ВВП душу населення - 52,121 $
У Німеччині - 50,425 $
Країни світу за Індексом якості життя:
Данія - на 5 місці
Німеччина - на 16 місці
Рейтинг країн світу за рівнем щастя населення:
Данія - на 2 місці
Німеччина - на 16-му
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11.12.2023 22:07 Ответить
кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (-1 700 человек). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465; +1,7% Источник: https://censor.net/ru/n3460715
"А как не понять бабке глупой такой, на всех не разделил продукт валовой"
Вы это не мне, вы это беженцам расскажите оно им, там, на месте то не видно.
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11.12.2023 22:25 Ответить
Пока дают плюшки едут , а без своего жилья тяжело там тоже будет .
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10.12.2023 23:34 Ответить
В Гамбурге да, а в Вайсвассере - 48 кв.м - 400 евро с коммуналкой в среднем в месяц. Моя знакомая в гипермаркете работает на кассе. Чистыми получает 1500 евро. Остаётся после аренды 1100 евро. Конечно цены выше, чем в Украине, но ей хватает. Поэтому, если человек готов работать и выучить язык, с голоду он точно не помрёт. В больших городах ситуация сложнее, но и зарплаты выше.
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11.12.2023 12:21 Ответить
Ну а ****, поки тут черговий контрнаступ у 2025 почнеться, дочекаються його лише одні пенсіонери, яких поки що не мобілізують.
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11.12.2023 00:03 Ответить
Біжать виборці зеплісняви за кордон, дуже активно
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11.12.2023 00:33 Ответить
Від війни біжать всі, незалежно від поглядів. Куля не вибирає.
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11.12.2023 00:43 Ответить
🤔 +++
Так, так.
За октябрь от войны сбежало 58 тысяч.
С авдеевского коксохим завода эвакуировали 3 человека.
Вопрос: на сколько тогда продвинулись кацапы, при таком кол-ве беженцев?
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11.12.2023 06:48 Ответить
І це статистичні дані тільки по країнах, які входять в Євросоюз.
А є багато інших країн
Плюс Великобританія, яка не входить до Євросоюзу і де понад 200 тисяч біженців з України.
Туреччина - десятки тисяч.
Молдова - до 200 тисяч.
Швейцарія - десятки тисяч.
США - понад 100 тисяч.
Канада - десятки тисяч.
Навіть Японія , Австралія, Нова Зеландія, ітд - десятки тисяч.
Вже не кажучи про рашку, яка насильно вивезла сотні тисяч українців з окупованих територій в рашку та Білорусь
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11.12.2023 00:59 Ответить
Наш народ работящий. Беженцы сидеть сложа руки не будут. Как мусульмане настроили мечетей, так и мы построим у них маленькую Украину, с коррупцией и мутными схемами. А потом поможем выбрать клоуна.
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11.12.2023 07:26 Ответить
 
 