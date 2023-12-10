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Фон дер Ляйен о поддержке Украины: Наш долг и наши интересы - стоять на их стороне столько, сколько потребуется

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ляєн

Победа России в Украине представляет угрозу для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского Союза, поэтому важна поддержка Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обязаны нашим нынешним миром и процветанием победе союзников во Второй мировой войне, а также миру, который стал возможен благодаря строительству Европы и защите НАТО. Украинцы борются за то же самое, и наш долг и наши интересы - стоять на их стороне столько, сколько потребуется", - заявила она.

Фон дер Ляйен предупредила, что победа России в Украине чревата угрозами для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского союза.

"Российский диктатор Владимир Путин не скрывает своих амбиций по воссозданию России с имперскими масштабами прошлого. Поэтому победа России повлияет на стабильность нашего континента, нашу способность жить в мире и наше долгосрочное процветание", - подчеркнула она, добавив, что "только украинцы должны определить условия для справедливого и прочного мира".

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Топ комментарии
+5
Так , треба підтримувати Україну...не дивлячись на злизьку та перелякану зелену зграю
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10.12.2023 23:14
+4
І ані слова про те, що нібито, за словами ЗЄ, вони сьогодні спілкувалися.

Або Фон дер Ляєн настільки не придає цьому уваги, або ЗЄ, як завжди, збрехав.
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10.12.2023 23:19
+3
Одне бла...бла...бла.... може краще не гучні заяви робити а приборкати злочинців й посібників рашистов які блокують України кордони?!
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10.12.2023 23:43
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Так , треба підтримувати Україну...не дивлячись на злизьку та перелякану зелену зграю
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10.12.2023 23:14 Ответить
І ані слова про те, що нібито, за словами ЗЄ, вони сьогодні спілкувалися.

Або Фон дер Ляєн настільки не придає цьому уваги, або ЗЄ, як завжди, збрехав.
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10.12.2023 23:19 Ответить
А РОССИЯНИ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ БУДУТ СОСАТЬ ДО СМЕРТИ !)
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10.12.2023 23:23 Ответить
"наш обов'язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно" - така формула зовсім не означає "бути на їх боці до їх перемоги" і припускає різні варіанти розвитку подій, до яких можна буде приліпити "ми зробили усе що могли і були з ними скільки було потрібно (нам, а не їм), але зараз ситуація змінилась і ми не бачимо далі можливості для (їх) підтримки".
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10.12.2023 23:25 Ответить
Одне бла...бла...бла.... може краще не гучні заяви робити а приборкати злочинців й посібників рашистов які блокують України кордони?!
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10.12.2023 23:43 Ответить
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10.12.2023 23:58 Ответить
вместе с орбаном?
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11.12.2023 00:44 Ответить
Українці борються за те ж саме, і наш обов'язок і наші інтереси - стояти на боці мадярів,поляків, та словаків , а не на боці інтересів України і українців ,про що я тут лицемірно фантазую
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11.12.2023 00:52 Ответить
Поддержки Украины не будет, пока не посадят Ермака, и не уйдет в отставку Зеленский.

Два вора - утопленника списаны миром
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11.12.2023 03:43 Ответить
Точно, стояти і спостерігати можна скільки завгодно.
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11.12.2023 04:17 Ответить
Не треба«стояти на нашому боці».Нам потрібна ефективна допомога.Для початку зоча б польщу,угорщину і Словаччину на місце поставте.Особливо угорщину.
Перекрийте грошовий краник,і враз смирніші стануть.А так «за»ви на словах.
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11.12.2023 05:29 Ответить
Ви на швидкоруч думайте, як передати Україні ядерні боєголовки разом з літаками тому, що це була фатальна помилка України, яка повірила у ваш захист у випадку порушення наших кордонів. Польща заблокувала кордони, мільярнідні збитки, штати- зупинка фінансів, орбан блокує весь ЄС ?! І ви нічого з цим не робите , або робите але довгими, довгими місяцями, а москалі поставили на конвеєр шахеди, кожен день до нас почали летіти до50 шт, ЄС як фінансував росію, так і фінансує ні які ваші санкції не працюють пора це визнати. Потрібна зброя, зброя, зброя ракети на 1000 км, а не плачі куди вони будуть попадати чи летіти.
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11.12.2023 06:31 Ответить
 
 