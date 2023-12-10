Фон дер Ляйен о поддержке Украины: Наш долг и наши интересы - стоять на их стороне столько, сколько потребуется

Победа России в Украине представляет угрозу для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского Союза, поэтому важна поддержка Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обязаны нашим нынешним миром и процветанием победе союзников во Второй мировой войне, а также миру, который стал возможен благодаря строительству Европы и защите НАТО. Украинцы борются за то же самое, и наш долг и наши интересы - стоять на их стороне столько, сколько потребуется", - заявила она.

Фон дер Ляйен предупредила, что победа России в Украине чревата угрозами для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского союза.

"Российский диктатор Владимир Путин не скрывает своих амбиций по воссозданию России с имперскими масштабами прошлого. Поэтому победа России повлияет на стабильность нашего континента, нашу способность жить в мире и наше долгосрочное процветание", - подчеркнула она, добавив, что "только украинцы должны определить условия для справедливого и прочного мира".

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