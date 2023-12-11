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НАТО не будет ждать, пока Россия возобновит армию, происходит наращивание сил, - посол США Смит

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

нато

НАТО не собирается ждать, пока Россия возобновит свои вооруженные силы после поражения в Украине, и обеспечит своих членов и союзников всем необходимым для обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении посла США в НАТО Джулианы Смит.

По словам посла, даже если восстановление вооруженных сил России после окончания войны против Украины займет несколько лет, НАТО нужно исходить из того, что Кремль будет способен на новую агрессию.

"Важно, что НАТО не будет ждать. НАТО очень сосредоточено на ваших (Латвии и других странах Балтии. - Ред.) потребностях безопасности прямо сейчас", - сказала Смит.

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По ее словам, уже есть хорошие новости в области оборонной промышленности – в США удалось существенно увеличить производство оружия и боеприпасов, например практически удвоить выпуск снарядов калибра 155 мм.

Она также добавила, что европейским странам удалось увеличить производство.

Посол отметила, что во многих странах Европы оборонные предприятия перешли на круглосуточную работу и применяют "очень творческие и новаторские подходы", чтобы и "пополнить сократившиеся запасы армий НАТО и обеспечить Украину всем, что ей необходимо".

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Топ комментарии
+8
НАТО не чекатиме, доки Росія відновить армію

Цікаво а що ж це було досі?
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11.12.2023 00:07
+6
Кацап детектед.
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11.12.2023 00:38
+5
США у лицi НАТО дуже палиться своею стратегiею - бросити пiд розрив буфернi краiни у випадку вiйни з РФiею та ii союзниками.

Доки Пухляш просто мовчки передав лям снарядiв своему союзниковi, НАТО до сих пiр щось там не збираеться, щось там плануе, щось там не чекатиме. Через два роки пiсля розв'язання вiйни в центрi Европи. Коли вже в принципi означено вiсь зла.

Вочевидь вся бравада НАТИ побудована на небажаннi Пу нападати на цих вбогих, а як до дiла, то "побоюемось ескалацii".

Одним словом, була б нас нормальна влада, це ми б мали прийняти НАТО до себе, а не шкребстись в iх дверi.
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11.12.2023 00:34
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НАТО не чекатиме, доки Росія відновить армію

Цікаво а що ж це було досі?
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11.12.2023 00:07 Ответить
а на нато хтось має напасти???
повна пісдьож і профанація
***** можна закуярити лиш надавши Україні все що потрібно
і лиш зараз
в іншому випадку світ отримає ще одну корею
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11.12.2023 08:41 Ответить
Думаю може.
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11.12.2023 10:16 Ответить
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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11.12.2023 00:19 Ответить
США у лицi НАТО дуже палиться своею стратегiею - бросити пiд розрив буфернi краiни у випадку вiйни з РФiею та ii союзниками.

Доки Пухляш просто мовчки передав лям снарядiв своему союзниковi, НАТО до сих пiр щось там не збираеться, щось там плануе, щось там не чекатиме. Через два роки пiсля розв'язання вiйни в центрi Европи. Коли вже в принципi означено вiсь зла.

Вочевидь вся бравада НАТИ побудована на небажаннi Пу нападати на цих вбогих, а як до дiла, то "побоюемось ескалацii".

Одним словом, була б нас нормальна влада, це ми б мали прийняти НАТО до себе, а не шкребстись в iх дверi.
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11.12.2023 00:34 Ответить
Кацап детектед.
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11.12.2023 00:38 Ответить
Детектор полагодь )))
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11.12.2023 00:51 Ответить
Реєстрація 8 грудня, тобто, нехай 3 дні. Цікаво, скільки ти тут протримаєшся?
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11.12.2023 02:45 Ответить
"Пу" - це путін-*****? Чому в тебе слово "РФiею" і "Пу"- написано з великої літери, якщо ці мерзенні слова - пишуть з маленької?
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11.12.2023 02:52 Ответить
Логічно, колега 😂👍
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11.12.2023 04:52 Ответить
Ви кого косплеїте з фільму Близнята - того шо більший чи того шо менший ( мені просто цікаво )?
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11.12.2023 05:15 Ответить
"у лицi", "своею стратегiею", "бросити" і т.д. - касаб зовсім не палиться .
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11.12.2023 12:46 Ответить
Правда але слово "касаб" він випадково - історично, слушно написав , - наші козаки саме так москвинів йменували, про це ще писав Дмитро Яворницький, що в документах 17 століття він читав, що козаки казали "касаб" а не "кацап", - а майже весь Схід - словом "касаб" називає досі м'ясника, різника м'яса, - навіть на гінді воно звучить, як "касаї" (kasaee - कसाई)
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11.12.2023 16:30 Ответить
Ось цікаво шо по тому шо відбувається зараз в світі думають власники великих корпорація Заходу? Так кажуть гроші не пахнуть але - але китайцям до прикладу буде глибоко начхати на якійсь там закони, якшо вони захочуть приберуть до рук власність любої корпорації включно з технологіями - а власники ше можливо самі все віддадуть тіко шоб залишитись на волі до прикладу.
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11.12.2023 00:48 Ответить
цікавлюсь запитати у того нато, чи воно в курсі про одного свого, м'яко кажучи, члена - мадярщину, яка відверто підтримує і працює на того самого ворога, якому оцеє мудре нато збирається протистояти? а ще є підозра, що мадярщина - далеко не остання гнида в тому самому нато.
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11.12.2023 01:12 Ответить
Нет, Венгрия не последняя, и далеко не самая активная.
Их хотя бы можно понять, у них к нам территориальные претензии, как и к другим соседям. Поруганное имперское прошлое, знаете ли.

А вот Османская империя с РФией более глубоко дружна, и в отличие от маленькой ни на что не влияющей Венгрии, султанята имеют и более жирную экономику, и более жирную армию со своим производством, и ключики от Босфора. Вот с кем нам надо быть начеку.
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11.12.2023 05:20 Ответить
яж так і написав - далеко не остання, маючи на увазі також і туреччину. але є ще мілкі пісюни по типу словаччини, словенії, чехії та болгарії. ше черногорію туди увіпхнути хочуть. по факту всі ці карїни роблять блок абсолютно нефункціональним.
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11.12.2023 11:13 Ответить
Та ви що, не робіть ескалацію, почекайте...
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11.12.2023 09:29 Ответить
НАТО дуже зосереджене на ваших (Латвії та інших країн Балтії. - Ред.) потребах безпеки просто зараз", - сказала Сміт.

Латвія та інші країни Балтії не в НАТО? Чи Сміт по фрейду обмовилась: у випадку чого воювати будете саме ви, як це зараз робить Україна.
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11.12.2023 09:45 Ответить
Пи..еж, пи..еж, бесконечный пи..еж, не проще ли вот сейчас всё и закончить или это такая игра тяни-толкай, Украинцев не жалко же.
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11.12.2023 09:52 Ответить
Это все дежурные слова. Против ядерной страны никто воевать не станет, даже имея свое Яо. Мы свое Яо просрали. Пора восстановить.и именно война нам развязывает руки. Мы похоже начнем это делать--- но! Но как всегда тоже поздно. Сегодня понедельник, день начинаний. Кому смешно смейтесь--- плакать бы не пришлось. Есть ещё и люди и места где сделают. Иран же делает? Или опять напомнить слова киевлянки Голды Меир?
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11.12.2023 09:55 Ответить
Все що хоче нато, так це знову надати нам гарантії на вже існуючі будапешські меморандуми взамін на розформування ЗСУ. Оце справжня мета цих бюрократів... Я вірю їм, я вірю кожному слову. Я вже повірив. Такими темпами підтримка нато за рік буде 10-15% і вони перейдуть у категорію ворогів.
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11.12.2023 11:15 Ответить
 
 