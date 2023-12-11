НАТО не будет ждать, пока Россия возобновит армию, происходит наращивание сил, - посол США Смит
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НАТО не собирается ждать, пока Россия возобновит свои вооруженные силы после поражения в Украине, и обеспечит своих членов и союзников всем необходимым для обороны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении посла США в НАТО Джулианы Смит.
По словам посла, даже если восстановление вооруженных сил России после окончания войны против Украины займет несколько лет, НАТО нужно исходить из того, что Кремль будет способен на новую агрессию.
"Важно, что НАТО не будет ждать. НАТО очень сосредоточено на ваших (Латвии и других странах Балтии. - Ред.) потребностях безопасности прямо сейчас", - сказала Смит.
По ее словам, уже есть хорошие новости в области оборонной промышленности – в США удалось существенно увеличить производство оружия и боеприпасов, например практически удвоить выпуск снарядов калибра 155 мм.
Она также добавила, что европейским странам удалось увеличить производство.
Посол отметила, что во многих странах Европы оборонные предприятия перешли на круглосуточную работу и применяют "очень творческие и новаторские подходы", чтобы и "пополнить сократившиеся запасы армий НАТО и обеспечить Украину всем, что ей необходимо".
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Цікаво а що ж це було досі?
повна пісдьож і профанація
***** можна закуярити лиш надавши Україні все що потрібно
і лиш зараз
в іншому випадку світ отримає ще одну корею
Доки Пухляш просто мовчки передав лям снарядiв своему союзниковi, НАТО до сих пiр щось там не збираеться, щось там плануе, щось там не чекатиме. Через два роки пiсля розв'язання вiйни в центрi Европи. Коли вже в принципi означено вiсь зла.
Вочевидь вся бравада НАТИ побудована на небажаннi Пу нападати на цих вбогих, а як до дiла, то "побоюемось ескалацii".
Одним словом, була б нас нормальна влада, це ми б мали прийняти НАТО до себе, а не шкребстись в iх дверi.
Их хотя бы можно понять, у них к нам территориальные претензии, как и к другим соседям. Поруганное имперское прошлое, знаете ли.
А вот Османская империя с РФией более глубоко дружна, и в отличие от маленькой ни на что не влияющей Венгрии, султанята имеют и более жирную экономику, и более жирную армию со своим производством, и ключики от Босфора. Вот с кем нам надо быть начеку.
Латвія та інші країни Балтії не в НАТО? Чи Сміт по фрейду обмовилась: у випадку чого воювати будете саме ви, як це зараз робить Україна.