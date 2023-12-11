НАТО не будет ждать, пока Россия возобновит армию, происходит наращивание сил, - посол США Смит

НАТО не собирается ждать, пока Россия возобновит свои вооруженные силы после поражения в Украине, и обеспечит своих членов и союзников всем необходимым для обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении посла США в НАТО Джулианы Смит.

По словам посла, даже если восстановление вооруженных сил России после окончания войны против Украины займет несколько лет, НАТО нужно исходить из того, что Кремль будет способен на новую агрессию.

"Важно, что НАТО не будет ждать. НАТО очень сосредоточено на ваших (Латвии и других странах Балтии. - Ред.) потребностях безопасности прямо сейчас", - сказала Смит.

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По ее словам, уже есть хорошие новости в области оборонной промышленности – в США удалось существенно увеличить производство оружия и боеприпасов, например практически удвоить выпуск снарядов калибра 155 мм.

Она также добавила, что европейским странам удалось увеличить производство.

Посол отметила, что во многих странах Европы оборонные предприятия перешли на круглосуточную работу и применяют "очень творческие и новаторские подходы", чтобы и "пополнить сократившиеся запасы армий НАТО и обеспечить Украину всем, что ей необходимо".

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