Силы ПВО ночью уничтожили 18 "шахедов" и 8 баллистических ракет, - Воздушные силы
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В ночь на 11 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков - Чауда, Бельбек. А утром – баллистическими ракетами
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Были зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Они были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – на Николаевщине.
Около 4 утра 11 декабря 2023 года российские оккупанты ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.
"Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр"", - говорится в сообщении.
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Чой та мокша возбудилась?
Респект спецам ППО. Так держать !