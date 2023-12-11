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Новости Война в Украине
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Силы ПВО ночью уничтожили 18 "шахедов" и 8 баллистических ракет, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В ночь на 11 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков - Чауда, Бельбек. А утром – баллистическими ракетами

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Были зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Они были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – на Николаевщине.

Около 4 утра 11 декабря 2023 года российские оккупанты ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.

"Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр"", - говорится в сообщении.

Читайте: Утром рашисты атаковали Киев баллистикой, ПВО сбила 8 ракет
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Топ комментарии
+14
8 балл.ракет это сильно. Слава ППО!
Чой та мокша возбудилась?
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11.12.2023 08:05
+12
Записується. Ввечері буде, потужна. Вмикайте марафон
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11.12.2023 08:59
+10
Кацапській підступності немає меж. Протягом тижня вони промацували наше ППО запускаючи кожну ніч біля 20 шахедів. Але ,судячи з усього, головне було ударити балістикою по Києву. Для цього вони викотили цілий або майже цілий дивізіон Іскандерів біля кордону з Черігівщиною і дали залп із 8 балістичних ракет.
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11.12.2023 07:48
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Кацапській підступності немає меж. Протягом тижня вони промацували наше ППО запускаючи кожну ніч біля 20 шахедів. Але ,судячи з усього, головне було ударити балістикою по Києву. Для цього вони викотили цілий або майже цілий дивізіон Іскандерів біля кордону з Черігівщиною і дали залп із 8 балістичних ракет.
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11.12.2023 07:48 Ответить
Але забули про "Патріот"!
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11.12.2023 10:05 Ответить
ШО ЗА МАШИНА ТАКАЯ ЛЮТАЯ НА ФОТО !?
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11.12.2023 07:49 Ответить
Похоже на Ауди-80.
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11.12.2023 08:03 Ответить
Або Форд Таурус 1978 року...
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11.12.2023 08:11 Ответить
Гранада?
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11.12.2023 08:16 Ответить
вandermobil 408
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11.12.2023 09:56 Ответить
8 балл.ракет это сильно. Слава ППО!
Чой та мокша возбудилась?
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11.12.2023 08:05 Ответить
Де вiдповiдь обiцяна?
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11.12.2023 08:30 Ответить
Полетіла в Америку....
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11.12.2023 08:50 Ответить
Записується. Ввечері буде, потужна. Вмикайте марафон
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11.12.2023 08:59 Ответить
У Міноборони Британії зазначають, що збитки від атаки "виглядають мінімальними", оскільки більшість ракет були успішно перехоплені українською ППО. Лондон визнає, що енергетична система України, незважаючи на певні покращення, залишається вразливою.
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11.12.2023 08:32 Ответить
Процент поражений орковских ракет уже приближается до почти невозможных технически 100 %.

Респект спецам ППО. Так держать !
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11.12.2023 11:13 Ответить
De nashi shaxedy????
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11.12.2023 08:42 Ответить
V asfalte
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11.12.2023 15:35 Ответить
Дякуємо нашим братнім країнам-союзникам за всебічну безоплатну допомогу,включаючи ЗРК різних типів!Без їх допомоги українцям довелося б туго!З нами весь демократичний Захід на чолі з США!Слава ЗСУ,волонтерам та нашим союзникам!Агресор РФ це світове зло людства!Ми боремося і тому нам допомагають!Слава Україні!
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11.12.2023 09:36 Ответить
Не написано, але ж цікаво: якими саме балістичним ракетами какцапня вдарила? Бо якщо то були "балістичні" С-300, то мало тішить - нам більші втрати все одно.
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11.12.2023 10:05 Ответить
Хай соплі витре , кацапський С-300 ,добивати до Київа.
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11.12.2023 12:41 Ответить
кацапи смачно відсмоктали із проглотом
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11.12.2023 14:02 Ответить
спочатку почув як збивають а потім в телефоні пролунав сигнал "повітряної тривоги"
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11.12.2023 15:16 Ответить
Про що мовчать Кацапіни, багато складних літаків вже знищено,
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11.12.2023 15:21 Ответить
 
 