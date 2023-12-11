Силы ПВО ночью уничтожили 18 "шахедов" и 8 баллистических ракет, - Воздушные силы

В ночь на 11 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков - Чауда, Бельбек. А утром – баллистическими ракетами

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Были зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Они были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – на Николаевщине.

Около 4 утра 11 декабря 2023 года российские оккупанты ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.

"Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр"", - говорится в сообщении.

Читайте: Утром рашисты атаковали Киев баллистикой, ПВО сбила 8 ракет