Россия готовится к длительной войне и усиливает кампанию дезинформации, - премьер Эстонии Каллас

Быстрого решения войны России против Украины ожидать не стоит. Кремль ужесточает кампанию дезинформации, чтобы подорвать западную поддержку Украины.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье для RND, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

"Нам нужен план на долгую борьбу. Это только по-человечески мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Есть также надежда на переговоры. Это надежда на то, что наше согласие на успешный захват земель в XXI веке удовлетворит аппетит России. Желание вести переговоры идет от тех, кто хочет любой ценой стабилизировать отношения с Россией", – заявила Каллас.

Она отметила, что угрозы со стороны руководителей РФ и пропаганда ядерной войны призваны запугать Запад.

"Разжигая страх, российское руководство хочет изменить восприятие войны в трансатлантическом сообществе. Это ведет нас к ловушке самосдерживания, вызванной страхом эскалации. Из-за этого страха некоторые утверждают, что помощь Украине в защите от агрессии означает эскалацию. Мой ответ на это: защита – это не провокация. Россию провоцирует не сопротивление, а слабость", – написала премьер.

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Также политик предупредила, что Россия усиливает дезинформацию в Facebook, Telegram, TikTok, YouTube и Instagram, чтобы убедить демократические страны отказаться от поддержки Украины.