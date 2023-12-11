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Новости Война в Украине
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Россия готовится к длительной войне и усиливает кампанию дезинформации, - премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каллас,кая

Быстрого решения войны России против Украины ожидать не стоит. Кремль ужесточает кампанию дезинформации, чтобы подорвать западную поддержку Украины.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье для RND, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

"Нам нужен план на долгую борьбу. Это только по-человечески мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Есть также надежда на переговоры. Это надежда на то, что наше согласие на успешный захват земель в XXI веке удовлетворит аппетит России. Желание вести переговоры идет от тех, кто хочет любой ценой стабилизировать отношения с Россией", – заявила Каллас.

Она отметила, что угрозы со стороны руководителей РФ и пропаганда ядерной войны призваны запугать Запад.

"Разжигая страх, российское руководство хочет изменить восприятие войны в трансатлантическом сообществе. Это ведет нас к ловушке самосдерживания, вызванной страхом эскалации. Из-за этого страха некоторые утверждают, что помощь Украине в защите от агрессии означает эскалацию. Мой ответ на это: защита – это не провокация. Россию провоцирует не сопротивление, а слабость", – написала премьер.

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Также политик предупредила, что Россия усиливает дезинформацию в Facebook, Telegram, TikTok, YouTube и Instagram, чтобы убедить демократические страны отказаться от поддержки Украины.
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Поки демократи жують соплі, а зевлада погрязла у корупції, кацапи нарощують виробництво fpv дронів
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11.12.2023 07:31 Ответить
Їх та й інших все влаштовує. Кацапи витрачають ресурси на знищення України. Повільне але знищення. Те що зараз відбувається на руку ворогу, по що і писав Залужний.
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11.12.2023 08:01 Ответить
Кремль поступово виконує план Пекіну : вимотать Росію у затяжній війні витратить у ній свої військово-промислові та людські ресурси А потім розвести руками і сказать росіянам:

«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России
Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
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11.12.2023 07:44 Ответить
Нехай лапті починають вязати, і кіздують до сибіру.
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11.12.2023 09:33 Ответить
Політичний сезон почався) Всі несуть якусь ахінею, один краще іншого)
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11.12.2023 14:02 Ответить
 
 