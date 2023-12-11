На левобережье Днепра продолжаются бои у Кринок, ВСУ контролируют и сохраняют позиции, - ISW

ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Днепра, возле Крынок ведут бои с врагом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

10 декабря ВСУ продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области. По информации Генштаба ВСУ, Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска захватили новые позиции на острове Большой Потемкин (юго-западнее города Херсона), хотя ISW оценивает, что украинские силы уже контролируют весь остров. Также российские блогеры отмечают, что бои продолжаются у села Крынки (30 км северо-восточнее Херсона), украинские силы имеют стабильно высокий темп операций в этом районе.

Также Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы видно, как неопределенные подразделения Воздушно-десантных войск проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра.

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