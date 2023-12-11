98 боевых столкновений за сутки: ВСУ отразили все атаки на Шахтерском и Купянском направлениях

Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Работино Запорожской области.

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В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.