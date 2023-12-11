РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6163 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
8 144 8
армия РФ (15392) ликвидация (1948) уничтожение (3850)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 339 850 человек (+1030 за сутки), 5655 танков, 8070 артсистем, 10560 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 339 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 339850 (+1030) человек,

танков - 5655 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 10560 (+31) ед,

артиллерийских систем - 8070 (+6) ед,

РСЗО - 919 (+0) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6154 (+18),

крылатые ракеты – 1586 (+0),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10636 (+13) ед,

специальная техника - 1168 (+6)

Читайте: На Бахмутском направлении продолжаются активные бои, Силы обороны отразили 14 атак за сутки, - Сухопутные войска

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 339 850 человек (+1030 за сутки), 5655 танков, 8070 артсистем, 10560 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую ЗСУ.Валіть цей непотріб.
показать весь комментарий
11.12.2023 08:05 Ответить
Вже треба рядок: "балістичні ракети".
показать весь комментарий
11.12.2023 08:21 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 08:39 Ответить
Браво автору!
показать весь комментарий
11.12.2023 11:09 Ответить
Минув 3578 день москальсько-української війни.
75! одиниць техніки та 1030!!! чумардосів.
Арта 6, броня 50!!, логістика 13.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Більше тисячі чумардосів, 19 танків і спецтехніка порадували ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 339 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
показать весь комментарий
11.12.2023 09:06 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 09:09 Ответить
М'ясо на машінки посадили?
показать весь комментарий
11.12.2023 09:11 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 09:47 Ответить
 
 