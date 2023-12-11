Общие боевые потери РФ с начала войны – около 339 850 человек (+1030 за сутки), 5655 танков, 8070 артсистем, 10560 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 339 850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 339850 (+1030) человек,
танков - 5655 (+19) ед,
боевых бронированных машин - 10560 (+31) ед,
артиллерийских систем - 8070 (+6) ед,
РСЗО - 919 (+0) ед,
средства ПВО - 605 (+0) ед,
самолетов - 324 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6154 (+18),
крылатые ракеты – 1586 (+0),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10636 (+13) ед,
специальная техника - 1168 (+6)
Пожалуйста, подождите...
75! одиниць техніки та 1030!!! чумардосів.
Арта 6, броня 50!!, логістика 13.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Більше тисячі чумардосів, 19 танків і спецтехніка порадували ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 339 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...