Общие боевые потери РФ с начала войны – около 339 850 человек (+1030 за сутки), 5655 танков, 8070 артсистем, 10560 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 339 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 339850 (+1030) человек,

танков - 5655 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 10560 (+31) ед,

артиллерийских систем - 8070 (+6) ед,

РСЗО - 919 (+0) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6154 (+18),

крылатые ракеты – 1586 (+0),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10636 (+13) ед,

специальная техника - 1168 (+6)

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