Ракетная атака на Киевщину: без попаданий в критическую или жилую инфраструктуру, обломки упали во двор дома

Враг в очередной раз коварно атаковал Киевщину ночью.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

"В то же время, в одной из громад области зафиксировано падение обломков во двор частного дома. Поврежден забор и здание. Все оперативные службы уже работают на месте", - говорится в сообщении.

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Последствия ракетной атаки уточняются.

Как сообщалось, сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами по Киеву, предварительно баллистического типа. По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью уничтожили 8 баллистических ракет и 18 "шахедов".