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Новости Война в Украине
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Киевская область (3539) обстрел (20230) баллистические ракеты (108)

Ракетная атака на Киевщину: без попаданий в критическую или жилую инфраструктуру, обломки упали во двор дома

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іскандер

Враг в очередной раз коварно атаковал Киевщину ночью.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

"В то же время, в одной из громад области зафиксировано падение обломков во двор частного дома. Поврежден забор и здание. Все оперативные службы уже работают на месте", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: Повреждены дома и авто, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Последствия ракетной атаки уточняются.

Как сообщалось, сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами по Киеву, предварительно баллистического типа. По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью уничтожили 8 баллистических ракет и 18 "шахедов".
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Топ комментарии
+4
Давно пора за головы старших офицеров ракетчиков и летчиков награды назначать,кстати одного летчика на днях таки прибили.
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11.12.2023 08:46
+3
Схоже, охорона така ж, як і сам Кива. Але що заважає прибрати хоча б пару майорів з ТУ-95? Можливо, інші трохи б задумались.
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11.12.2023 09:22
+2
Пі#ори лупили по Бортничах. По очисних...
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11.12.2023 08:56
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Давно пора за головы старших офицеров ракетчиков и летчиков награды назначать,кстати одного летчика на днях таки прибили.
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11.12.2023 08:46 Ответить
Схоже, наша брава СБУ здатна справитись хіба що з наріком-полупокером Кивою...
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11.12.2023 09:11 Ответить
Якраз у наріка Киви охорона була, на відміну від якогось майора, який ту-95 рулить...
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11.12.2023 09:15 Ответить
Схоже, охорона така ж, як і сам Кива. Але що заважає прибрати хоча б пару майорів з ТУ-95? Можливо, інші трохи б задумались.
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11.12.2023 09:22 Ответить
Ну або взяти в заручники, наприклад сина/дочку цього майора, який у мацквє навчається чи там в пітєрє... І змусити того майора зробити у себе на аеродромі диверсію!
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11.12.2023 09:24 Ответить
Ви що, тоді ж "демократичний світ" відразу охрестить нас "терористами"...
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11.12.2023 09:32 Ответить
Це може бути. Але можна спробувати підкупити. Не думаю, що всі вони там такі "ідєйні". Все залежить від суми.
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11.12.2023 09:35 Ответить
посцяти нам на це
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11.12.2023 09:36 Ответить
Якщо змусити того майора мовчати про це і не розголощувати, то ніхто і не узнає...
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11.12.2023 09:38 Ответить
Я проспав.
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11.12.2023 08:52 Ответить
Я теж...
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11.12.2023 09:07 Ответить
я теж
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11.12.2023 09:37 Ответить
ну вы и спите
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11.12.2023 23:39 Ответить
Пі#ори лупили по Бортничах. По очисних...
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11.12.2023 08:56 Ответить
Там на фото така вирва, теж від уламків? От на#уя брехати - бойова частина таки вибухнула, ну, не на цілі, але ж вибухнула. Уламки, це частини ракети, яка вибухнула у повітрі, а не на землі.
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11.12.2023 09:10 Ответить
Спочатку збили, потім вибухнула.
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11.12.2023 09:30 Ответить
ну до цілі воно не долетіло, збили. Так вибухнула на землі. Зазвичай потім те що не вибухнуло транспортують на полігон біля Києва. А там і підривають залишки.(щоб потім жіночки писали в соц. мережах а що це так бумкноло). Але чогось більшість думає що ми оволоділи дезінтеграційною зброєю. Яка розчіпляє на атоми або відкриває маленьку чорну діру куди потрапляють залишки або самі ракети. Я не сперечаюсь це було би круто. Але у нас такого немає... Нажаль)
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11.12.2023 09:59 Ответить
 
 