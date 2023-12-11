В США осталось около 1 млрд долларов для собственной безопасности, - Белый дом

В Соединенных Штатах Америки иссякают запасы средств на собственное вооружение. Это может привести к выбору между финансированием обороны или другими странами.

Об этом в интервью CBS сообщила руководительница административно-бюджетного управления Белого дома Шаланду Янг, информирует Цензор.НЕТ.

"С точки зрения бюджета у нас осталось около миллиарда долларов на пополнение наших собственных запасов. Так что это сводится к политическому решению. Рискуем ли мы собственной готовностью США, поскольку мир стал более сложным? Или Конгресс гарантирует, что мы сможем защитить нашу собственную национальную безопасность одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина? Это не должно быть либо-либо, Конгресс должен сделать то, что он делал несколько раз – финансировать нашу собственную национальную безопасность и убедиться, что мы готовы поддержать наших союзников", – заявила Янг.

Она также отметила, что большая часть средств, предназначенных для помощи Украине, останется в США. Эти деньги пойдут на американские производства оборудования, оружия и боеприпасов, что отражается в увеличении количества рабочих мест в США.

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В частности, Янг отметила, что неоказание помощи Украине также влияет на национальную безопасность США.

"Что произойдет, если Путин пройдет маршем по Украине, что будет дальше? Страны НАТО, наши сыновья и дочери рискуют стать частью более масштабного конфликта. И не только Путин, другие диктаторы наблюдают за тем, что делает Конгресс", – подчеркнула Янг.

Как сообщалось, Белый дом активизирует взаимодействие с американскими законодателями, которые пытаются заключить двухпартийное соглашение, которое обеспечило бы военную помощь Украине и Израилю при одновременном усилении безопасности границ США.