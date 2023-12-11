В США осталось около 1 млрд долларов для собственной безопасности, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Соединенных Штатах Америки иссякают запасы средств на собственное вооружение. Это может привести к выбору между финансированием обороны или другими странами.
Об этом в интервью CBS сообщила руководительница административно-бюджетного управления Белого дома Шаланду Янг, информирует Цензор.НЕТ.
"С точки зрения бюджета у нас осталось около миллиарда долларов на пополнение наших собственных запасов. Так что это сводится к политическому решению. Рискуем ли мы собственной готовностью США, поскольку мир стал более сложным? Или Конгресс гарантирует, что мы сможем защитить нашу собственную национальную безопасность одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина? Это не должно быть либо-либо, Конгресс должен сделать то, что он делал несколько раз – финансировать нашу собственную национальную безопасность и убедиться, что мы готовы поддержать наших союзников", – заявила Янг.
Она также отметила, что большая часть средств, предназначенных для помощи Украине, останется в США. Эти деньги пойдут на американские производства оборудования, оружия и боеприпасов, что отражается в увеличении количества рабочих мест в США.
В частности, Янг отметила, что неоказание помощи Украине также влияет на национальную безопасность США.
"Что произойдет, если Путин пройдет маршем по Украине, что будет дальше? Страны НАТО, наши сыновья и дочери рискуют стать частью более масштабного конфликта. И не только Путин, другие диктаторы наблюдают за тем, что делает Конгресс", – подчеркнула Янг.
Как сообщалось, Белый дом активизирует взаимодействие с американскими законодателями, которые пытаются заключить двухпартийное соглашение, которое обеспечило бы военную помощь Украине и Израилю при одновременном усилении безопасности границ США.
Пожалуйста, подождите...
Українців зроблять чмобиками і примусять воювати і проти Європи, і проти США
Дебіли ! 👿
Рейган в гробу крутиться, як пропеллер...
Рейгономика. Для оптимизации расходов выносить производства в отсталые страны - это Рейгономика. Папа наглого Китая - это Рейган. Печатать необеспеченные деньги это оттуда, из рейгономики пошло. Остальные президенты только расширяли и углубляли.
Вопрос: кто его вертит в гробу, білять?
Ответ: Китай, который требует свою часть мира.
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Ви вважаєте, що в Америці держава змушує приватних власників переносити своє виробництво у ініші країни? Ну, то ви попали пальцем у небо.
Навпаки, Рейган зробив кращі умови для бізнесу в США, - зменшив податки, зменшив державні витрати, заохотив кредитне стимулювання ринку. Тобто, економіка США отримала додатковий поштовх для розвитку.
Те, про що ви кажете (перенесення виробництва в інші країни), - якраз результат лівої політики, коли в країні стає невигідно працювати через надмірні податки і державну зарегульованість. Це й відбулося у 90-х роках, коли до влади прийшли демократи (соціалісти).
Демократ Клінтон і демократ Кісінджер, - ось ваші папи наглого Китаю. Можете їм подякувати. А також ганчірці Обамі, який показав, що Америку можна як завгодно роздовбувати зсередини, а ліва влада цьому буде тільки аплодувати.
В издании сообщают, что у британских военных - ведущего военного союзника США и крупнейшего в Европе транжиры на оборону - всего около 150 танков и, возможно, дюжина исправных дальнобойных артиллерийских орудий. Франция, следующий по величине транжира, имеет менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, что РФ теряет каждый месяц на поле боя. У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО. Армии Германии хватает боеприпасов на 2 дня боя.
Правительства стран Запада в течение десятилетий мирились с ослаблением европейских армий, поскольку США были основой НАТО и оборонной политики в Европе. В прошлом году на США приходилось почти 70% расходов на оборону НАТО.
Однако тревога растет по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию, а понимание потенциальной угрозы Европе со стороны РФ вновь возникает после почти 2 лет боев в Украине.
завтра на сша мають напасти як на білорусь
з четирох сторін
і всі пішки з автоматами
тому треба снаряди та міни, ракети малої дальності та гранати.
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"Шаланди, полниє кєфалі, в Одєссу Костя прівозіл..." (с)
Для чего нагнетать ажиотаж там, там где для этого нет оснований?
Наступит новый фин. год, откроется новое финансирование.
1 день ковида коштував десь 6 млрд, а тут ярд на власну безпеку, якщо даже прийняти це в контексті до кінця року - все одно п...ж
Зараз вирішується : хто - кого....
Американським виборцям наша війна по барабану,нажаль...
А економіка помийки вроді тримається,
але стабілізаціійний фонд тане,всі чекають та спостерігають...а нам треба тримати фронт.