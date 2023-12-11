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Новости Война в Украине
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В США осталось около 1 млрд долларов для собственной безопасности, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

янг,шаланда

В Соединенных Штатах Америки иссякают запасы средств на собственное вооружение. Это может привести к выбору между финансированием обороны или другими странами.

Об этом в интервью CBS сообщила руководительница административно-бюджетного управления Белого дома Шаланду Янг, информирует Цензор.НЕТ.

"С точки зрения бюджета у нас осталось около миллиарда долларов на пополнение наших собственных запасов. Так что это сводится к политическому решению. Рискуем ли мы собственной готовностью США, поскольку мир стал более сложным? Или Конгресс гарантирует, что мы сможем защитить нашу собственную национальную безопасность одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина? Это не должно быть либо-либо, Конгресс должен сделать то, что он делал несколько раз – финансировать нашу собственную национальную безопасность и убедиться, что мы готовы поддержать наших союзников", – заявила Янг.

Она также отметила, что большая часть средств, предназначенных для помощи Украине, останется в США. Эти деньги пойдут на американские производства оборудования, оружия и боеприпасов, что отражается в увеличении количества рабочих мест в США.

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В частности, Янг отметила, что неоказание помощи Украине также влияет на национальную безопасность США.

"Что произойдет, если Путин пройдет маршем по Украине, что будет дальше? Страны НАТО, наши сыновья и дочери рискуют стать частью более масштабного конфликта. И не только Путин, другие диктаторы наблюдают за тем, что делает Конгресс", – подчеркнула Янг.

Как сообщалось, Белый дом активизирует взаимодействие с американскими законодателями, которые пытаются заключить двухпартийное соглашение, которое обеспечило бы военную помощь Украине и Израилю при одновременном усилении безопасности границ США.
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Топ комментарии
+8
Докерувалися, білять!
Рейган в гробу крутиться, як пропеллер...
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11.12.2023 09:04
+6
Насколько я понимаю, речь идет о текущем финансовом годе, когда до его окончания осталось 1 млрд. дол. на вооружение и помощь другим странам.
Для чего нагнетать ажиотаж там, там где для этого нет оснований?

Наступит новый фин. год, откроется новое финансирование.
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11.12.2023 09:11
+5
США крутится столько долларовой массы что 1 миллиард для них это действительно сущие копейки. Певицы и блогеры становятся миллиардерами, а разница средних зарплат с некоторыми странами по курсу доллара доходит до абсурдных несколько тысяч раз. Со времен Обамы бюджет США с 3,5 триллионов вырос до 11 триллионов.
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11.12.2023 09:32
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Ну і приїхали … к
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11.12.2023 09:01 Ответить
Що буде далі, коли Путін пройде Україну?

Українців зроблять чмобиками і примусять воювати і проти Європи, і проти США

Дебіли ! 👿
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11.12.2023 09:35 Ответить
Приплыли: а что, Пентагон остался без бюджета ?
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11.12.2023 10:41 Ответить
Докерувалися, білять!
Рейган в гробу крутиться, як пропеллер...
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11.12.2023 09:04 Ответить
Да, да. Рейган - это голова. Я, вам скажу, палец бы в рот Рейгану не положил.
Рейгономика. Для оптимизации расходов выносить производства в отсталые страны - это Рейгономика. Папа наглого Китая - это Рейган. Печатать необеспеченные деньги это оттуда, из рейгономики пошло. Остальные президенты только расширяли и углубляли.
Вопрос: кто его вертит в гробу, білять?
Ответ: Китай, который требует свою часть мира.
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11.12.2023 12:51 Ответить
Для оптимизации расходов выносить производства в отсталые страны - это Рейгономика.
**********
Ви вважаєте, що в Америці держава змушує приватних власників переносити своє виробництво у ініші країни? Ну, то ви попали пальцем у небо.
Навпаки, Рейган зробив кращі умови для бізнесу в США, - зменшив податки, зменшив державні витрати, заохотив кредитне стимулювання ринку. Тобто, економіка США отримала додатковий поштовх для розвитку.
Те, про що ви кажете (перенесення виробництва в інші країни), - якраз результат лівої політики, коли в країні стає невигідно працювати через надмірні податки і державну зарегульованість. Це й відбулося у 90-х роках, коли до влади прийшли демократи (соціалісти).
Демократ Клінтон і демократ Кісінджер, - ось ваші папи наглого Китаю. Можете їм подякувати. А також ганчірці Обамі, який показав, що Америку можна як завгодно роздовбувати зсередини, а ліва влада цьому буде тільки аплодувати.
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11.12.2023 13:23 Ответить
В Европе растет тревога из-за ослабления вооруженных сил и опустошения арсеналов, - WSJ

В издании сообщают, что у британских военных - ведущего военного союзника США и крупнейшего в Европе транжиры на оборону - всего около 150 танков и, возможно, дюжина исправных дальнобойных артиллерийских орудий. Франция, следующий по величине транжира, имеет менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, что РФ теряет каждый месяц на поле боя. У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО. Армии Германии хватает боеприпасов на 2 дня боя.

Правительства стран Запада в течение десятилетий мирились с ослаблением европейских армий, поскольку США были основой НАТО и оборонной политики в Европе. В прошлом году на США приходилось почти 70% расходов на оборону НАТО.

Однако тревога растет по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию, а понимание потенциальной угрозы Европе со стороны РФ вновь возникает после почти 2 лет боев в Украине.
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11.12.2023 09:05 Ответить
когда на долю на США приходилось почти 70% расходов на оборону НАТО, все молчали. И теперь вдруг резко завыли. По команде
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11.12.2023 23:37 Ответить
Оця лице нації? Ну, якщо змішати усі національності, то може бути...
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11.12.2023 09:06 Ответить
Є така національність, американець?
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11.12.2023 09:35 Ответить
Є. Як і "канадець". У паспорті усім громадянам пишуть саме так.
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12.12.2023 02:20 Ответить
Красота...
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11.12.2023 09:07 Ответить
ну так.
завтра на сша мають напасти як на білорусь
з четирох сторін
і всі пішки з автоматами
тому треба снаряди та міни, ракети малої дальності та гранати.
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11.12.2023 09:08 Ответить
Так, там поряд Канада спить і бачить, як вона нападає на США.
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11.12.2023 10:37 Ответить
повідомила Шаланда Янг
**********
"Шаланди, полниє кєфалі, в Одєссу Костя прівозіл..." (с)

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11.12.2023 09:10 Ответить
Насколько я понимаю, речь идет о текущем финансовом годе, когда до его окончания осталось 1 млрд. дол. на вооружение и помощь другим странам.
Для чего нагнетать ажиотаж там, там где для этого нет оснований?

Наступит новый фин. год, откроется новое финансирование.
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11.12.2023 09:11 Ответить
дуже швидко прийшли від "роssія вже програла" до "чи ризикуємо ми власною готовністю США". і двох років не пройшло.
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11.12.2023 09:14 Ответить
США крутится столько долларовой массы что 1 миллиард для них это действительно сущие копейки. Певицы и блогеры становятся миллиардерами, а разница средних зарплат с некоторыми странами по курсу доллара доходит до абсурдных несколько тысяч раз. Со времен Обамы бюджет США с 3,5 триллионов вырос до 11 триллионов.
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11.12.2023 09:32 Ответить
ну хоч хтось розуміє що це дикий п....ж.
1 день ковида коштував десь 6 млрд, а тут ярд на власну безпеку, якщо даже прийняти це в контексті до кінця року - все одно п...ж
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11.12.2023 11:05 Ответить
Бідолаги - лише мільярд до Нового року. На Новий рік замість Санта-Клауса у них висадиться російський і китайський десант і ні за що їм буде захищатися від нього)
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11.12.2023 09:35 Ответить
мордор всіх приспав,меркельша ублажала пуйло та будувала потоки,а раша готувалася до війни,нарощувала свій потенціал...
Зараз вирішується : хто - кого....
Американським виборцям наша війна по барабану,нажаль...
А економіка помийки вроді тримається,
але стабілізаціійний фонд тане,всі чекають та спостерігають...а нам треба тримати фронт.
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11.12.2023 09:39 Ответить
Да ничего Мордор не нарощувал. После начала войны начали спешно выводить из консервации совковый хлам. На Западе никто не подозревал что на войне техника настолько уязвимая, а снарядов нужно 100 тысяч в день, а не в год.
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11.12.2023 09:59 Ответить
Що мене цей товстий нігєр?
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11.12.2023 10:00 Ответить
это не США уже... это хз что. ***** прощитался, надо было 24.02 не в Гостомель, а прямо в Брюссель херачить десант, то НАТО посыпалось бы как карточный дом
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11.12.2023 10:16 Ответить
насмішили,- це як у нас було у лютому 2014 року у сховищах України було 108 тисяч гривень,- менш ніж к ахметова в кишені для милостині
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11.12.2023 10:22 Ответить
Стесняюсь спросить: а шаланда - это жирная шлюпка ?
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11.12.2023 10:37 Ответить
Не,це жирна шльондра.
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11.12.2023 10:54 Ответить
Шала́нда (фр. chaland, від грец. χελάνδιον - «плоскодонка»). Тобто дно у неї плоске
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11.12.2023 12:10 Ответить
Було б тут хоч грамм правди, все було б інакше. Фортнокс опустів з запасом в кілька трильйонів? ТА що, ви не кажете. Потрусити картелі з якими ***** співпрацює, то бабла буквально відкопають десятками тонн. Ото свистять, аж протяг у вухах.
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11.12.2023 13:56 Ответить
 
 