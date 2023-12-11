Игнат о ночной атаке на Киев: Были считанные минуты для уничтожения баллистики

Этой ночью в Киве и Киевской области тревогу объявили сразу после первых взрывов, поскодьку баллистические ракеты летят быстро, а у сил ПВО есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, россияне этой ночью запустили летящие баллистической траекторией ракеты с северного направления. Вероятно, враг совершал пуски с территории Брянской области.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально - считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", - объяснил Игнат.

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Как сообщалось, сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли по Киеву очередной удар ракетами, предварительно баллистического типа. По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью уничтожили 8 баллистических ракет и 18 "шахедов".