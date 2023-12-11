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война (46904) ПВО (1487) Игнат (524) баллистические ракеты (108)

Игнат о ночной атаке на Киев: Были считанные минуты для уничтожения баллистики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,ракети,іскандер

Этой ночью в Киве и Киевской области тревогу объявили сразу после первых взрывов, поскодьку баллистические ракеты летят быстро, а у сил ПВО есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, россияне этой ночью запустили летящие баллистической траекторией ракеты с северного направления. Вероятно, враг совершал пуски с территории Брянской области.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально - считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", - объяснил Игнат.

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Как сообщалось, сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли по Киеву очередной удар ракетами, предварительно баллистического типа. По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью уничтожили 8 баллистических ракет и 18 "шахедов".
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Топ комментарии
+6
Спочатку були вибухи, а потім - тривога. Але головне,- що позбивали.
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11.12.2023 09:25
+5
"Ви знаєте, що таке балістика
==
балістика - це наука, а ти - неук.
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11.12.2023 09:41
+3
Дякуємо, рідненькі.
Бог у поміч
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11.12.2023 09:53
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Спочатку були вибухи, а потім - тривога. Але головне,- що позбивали.
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11.12.2023 09:25 Ответить
Авжеж! ППО не чекала, доки завиє сирена, а працювали за своєю схемою.
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11.12.2023 10:32 Ответить
Сказились кацапи.
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11.12.2023 09:25 Ответить
"Ви знаєте, що таке балістика
==
балістика - це наука, а ти - неук.
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11.12.2023 09:41 Ответить
він полковник
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11.12.2023 09:42 Ответить
зброєних архимедових сил.
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11.12.2023 09:50 Ответить
а ви знаєте, що таке жаргон?
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11.12.2023 10:54 Ответить
це те, чим користується гомо-сапієнс при відсутності виховання та загальної освіти.
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11.12.2023 11:15 Ответить
адже балістика летить
==
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11.12.2023 09:42 Ответить
Такою балістикою вони б'ють тільки по великих містах . Тому ,Зеленський ,вимагай у Байдена хоча б по Петріоту для кожного великого міста.
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11.12.2023 09:46 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бог у поміч
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11.12.2023 09:53 Ответить
Сподіваюся тепер перестануть писати фігню, хто розповідає, що Київ прикрито і все ППО в Києві.
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11.12.2023 10:02 Ответить
так їх не в Києві збили?
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11.12.2023 10:04 Ответить
Так є пошкодження, багато не пишуть і правильно роблять
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11.12.2023 10:07 Ответить
питання: ці ракети було збито не в Києві?

і що таке на Вашу думку "прикритий"?
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11.12.2023 10:10 Ответить
А у Павлограді не важко запитати, як прикритий єдиний в Україні ракетний завод?
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11.12.2023 11:17 Ответить
тревога в воинской части и сирена гражданской обороны - разные тревоги и орбъявляются разной командой.
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11.12.2023 10:45 Ответить
Самое лучшее ПВО - осиновый кол в жопу *****!
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11.12.2023 11:15 Ответить
І як кудись на фронт поїде там у кацапської арти перекур
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11.12.2023 12:46 Ответить
 
 