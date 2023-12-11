В США 48% избирателей считают, что Байден тратит "слишком много" денег на помощь Украине, - FT

Согласно опросу, проведенному FT-Michigan Ross, почти половина американских избирателей считает, что Соединенные Штаты тратят "слишком много" на военную и финансовую помощь Украине.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, 48% опрошенных считают, что США тратят "слишком много" на военную и финансовую помощь, чтобы поддержать Украину.

27% полагают, что Вашингтон тратит "правильную сумму", 11% заявили, что США тратят недостаточно.

Оппозиция была особенно заметна среди республиканцев: 65% опрошенных заявили, что США тратят слишком много на Украину, по сравнению с примерно половиной – 52% - независимых и только третью – 32% - демократов.

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Эти выводы были сделаны в то время, когда президент США Джо Байден пытается убедить резко разделившийся Конгресс одобрить масштабный пакет расходов на безопасность в размере 111 миллиардов долларов, включающий около 60 миллиардов долларов для Украины, а также финансирование для Израиля и Тайваня.

Хотя в опросе FT-Michigan Ross помощь Израилю получила большую поддержку, исследование выявило значительный уровень скептицизма по поводу помощи государству в его войне против ХАМАС.

40% опрошенных заявили, что США тратят "слишком много" на военную и финансовую помощь Израилю, тогда как 30% заявили, что Вашингтон тратит "правильную сумму".

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Высокий уровень несогласия с оказанием военной помощи Израилю и Украине происходит на фоне постоянного беспокойства состоянием американской экономики: только 25% респондентов оценили состояние экономики США как "хорошее" или "отличное".