В США 48% избирателей считают, что Байден тратит "слишком много" денег на помощь Украине, - FT
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Согласно опросу, проведенному FT-Michigan Ross, почти половина американских избирателей считает, что Соединенные Штаты тратят "слишком много" на военную и финансовую помощь Украине.
Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Так, 48% опрошенных считают, что США тратят "слишком много" на военную и финансовую помощь, чтобы поддержать Украину.
27% полагают, что Вашингтон тратит "правильную сумму", 11% заявили, что США тратят недостаточно.
Оппозиция была особенно заметна среди республиканцев: 65% опрошенных заявили, что США тратят слишком много на Украину, по сравнению с примерно половиной – 52% - независимых и только третью – 32% - демократов.
Эти выводы были сделаны в то время, когда президент США Джо Байден пытается убедить резко разделившийся Конгресс одобрить масштабный пакет расходов на безопасность в размере 111 миллиардов долларов, включающий около 60 миллиардов долларов для Украины, а также финансирование для Израиля и Тайваня.
Хотя в опросе FT-Michigan Ross помощь Израилю получила большую поддержку, исследование выявило значительный уровень скептицизма по поводу помощи государству в его войне против ХАМАС.
40% опрошенных заявили, что США тратят "слишком много" на военную и финансовую помощь Израилю, тогда как 30% заявили, что Вашингтон тратит "правильную сумму".
Высокий уровень несогласия с оказанием военной помощи Израилю и Украине происходит на фоне постоянного беспокойства состоянием американской экономики: только 25% респондентов оценили состояние экономики США как "хорошее" или "отличное".
Пожалуйста, подождите...
орбан не дарма повіз до США маляву від *****. до весни нас примусять до "миру".
Може я зараз скажу непопулярні річ, але на мою думку найкраща позиція для перемовин була після звільнення Херсона. З того часу втрачені Соледар, Бахмут, погіршилася ситуація на цілому ряду напрямків. А в той час у кацапів були сумніви чи вистояти їхня оборона, скільки нам нададуть допомоги. Можна було щось виторгувати, або хоч спробувати. Але...
Все йде по сценарію ганебної Мюнхенської змови, тільки тепер в пащеку агресору сують Україну -"може нажереться"👿
а завтра трампівський реднек скаже: "в гробу я бачив воювати в Європі і починати ядерну війну"
агресор зупиняється тільки тоді, коли терпить поразку - ось це реальний урок історії
Щось в цьому є...
Подивись останні новини від CNN , FOХ чи будь кого з провідних змі США
Не ганьбися
Не ганьбися
Тому наступного разу перед тим ,як брехати - вивчи факти
Поки - неуд
Фактів - нуль , одні гасла
Пам'ятаєте, хто і коли це сказав?
Це пропаганда в чистому вигляді
Їм би, дебілам, тільки радуватися, є робота, є зарплатня, є розвиток технологій, ще й податки від виробників повертаються у казну. Завдяки 2-й світовій війні США стали першою країною у світі, бо масово виробляли зброю, а воювали на чужих територіях