Враг мог ударить по Киеву баллистическими ракетами "Искандер-М" или зенитными С-400. Тип уточняется, - Игнат

Пока не известно, какой тип ракет использовал враг во время ночной атаки на Киев. Это могли быть баллистические Искандер-М или зенитные управляемые ракеты С-400.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"...Тип уточняется. Это значения особого не имеет, когда все цели сбиты. Но тем специалистам, которые сейчас документируют очередные преступления РФ, это сделать непросто, потому что уничтожающиеся в воздухе ракеты взрываются и разлетаются на куски, которые затем горят "Идентифицировать можно лучше всего по двигателям, которые в тех ракетах. Поэтому нужно дождаться выводов. Какие именно были ракета: баллистические Искандер-М, или зенитные управляемые ракеты С-400", - сказал спикер.

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Игнат подчеркнул, что хорошо отработали силы ПВО, защитив очень много людей в Киеве.

Как сообщалось, сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами по Киеву, предварительно баллистического типа. По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью уничтожили 8 баллистических ракет и 18 "шахедов".