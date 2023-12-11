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война (46904) Игнат (524) Воздушные атаки на Киев (353) баллистические ракеты (108)

Враг мог ударить по Киеву баллистическими ракетами "Искандер-М" или зенитными С-400. Тип уточняется, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іскандер

Пока не известно, какой тип ракет использовал враг во время ночной атаки на Киев. Это могли быть баллистические Искандер-М или зенитные управляемые ракеты С-400.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"...Тип уточняется. Это значения особого не имеет, когда все цели сбиты. Но тем специалистам, которые сейчас документируют очередные преступления РФ, это сделать непросто, потому что уничтожающиеся в воздухе ракеты взрываются и разлетаются на куски, которые затем горят "Идентифицировать можно лучше всего по двигателям, которые в тех ракетах. Поэтому нужно дождаться выводов. Какие именно были ракета: баллистические Искандер-М, или зенитные управляемые ракеты С-400", - сказал спикер.

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Игнат подчеркнул, что хорошо отработали силы ПВО, защитив очень много людей в Киеве.

Как сообщалось, сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами по Киеву, предварительно баллистического типа. По данным Воздушных сил, силы ПВО ночью уничтожили 8 баллистических ракет и 18 "шахедов".
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Що ж...настав час відправити у відповідь зграї дронів...якщо вони є...так наче ж говорили у владі..?!
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11.12.2023 10:17 Ответить
Зграї дронів зараз відправляють по орках, в Авдіївці, Степовому, Кліщіївці, Андріівці та іншим. Там це зараз важливіше.
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11.12.2023 11:18 Ответить
Всіх цікавить удар туди а не приліт сюди. Чому замовкли? Араби з водопровідних труб настругали а ви не можете відкрити майстерні в кожному підвалі.
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11.12.2023 11:36 Ответить
Что бы не гадать, рашики все свои С 400 должны тратить на наши дроны. Но на дроны денег нет. За то у Шмыголя есть деньги на асфальт.
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11.12.2023 12:34 Ответить
І ніхто не покараний за відсутність наших засобів для удару у відповідь. Значить, так і заплановано було з самого початку в ОП.
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11.12.2023 14:14 Ответить
 
 