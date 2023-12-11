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Новости За рубежом
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В Европе растет беспокойство из-за ослабления армий и пустых арсеналов, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зброя,виробництво

В Европе растут тревожные настроения по поводу опустевших военных арсеналов, способствует этому и позиция Сената США по оказанию помощи Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

В течение многих последних лет в Европе значительно сократились промышленные возможности производства оружия. С учетом ограниченных бюджетов и медленного экономического роста поправить ситуацию будет непросто. Тем более что большая часть населения выступает против наращивания военных расходов за счет сокращения социальных обязательств.

"Европа "систематически демилитаризировалась, потому что ей не нужно было тратить деньги" благодаря отсутствию очевидной угрозы и военному доминированию США во всем мире", - рассказал профессор военных исследований Университета Уорика Энтони Кинг.

Война в Украине показала глубину проблемы Европы. Запад уверен, что пока российская военная спецоперация продолжается в пределах Украины, европейским странам ничего не угрожает. Однако победа Москвы может привести к возникновению горячих точек на других территориях.

Издание отмечает, что армия Великобритании, которая является ведущим военным союзником США и имеет самый большой бюджет на оборону среди европейских стран, имеет только около 150 танков и 12 дальнобойных артиллерийских систем. Франция менее 90 единиц тяжелой артиллерии. А Германии боеприпасов хватило на два дня боев. У Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем противовоздушной обороны.

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"Хотя совокупная экономическая и промышленная мощь стран НАТО превосходит экономическую и промышленную мощь России и ее союзников, но сейчас РФ впереди. Украина сейчас ведет войну на истощение, и если мы не примемся серьезно за производство боеприпасов, угроза войны, скорее всего, приблизится к нам в упор", - заявил бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Ранее европейские страны пообещали оказать помощь Киеву на миллиарды долларов, но кроме экономических проблем сталкиваются с ограничениями на производство вооружений. Если США откажется от оказания основной части помощи, у Европы нет запасов, чтобы компенсировать разницу, а также она не сможет пополнить запасы для Украины и восстановить свои собственные силы одновременно. Глава военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр, заявил в этом году, что Европа сейчас может "увидеть дно бочки" с точки зрения того, что она может предложить Украине.

Европейский Союз вряд ли сдержит обещание поставить Киеву миллион крайне необходимых артиллерийских снарядов до весны этого года, ведь он предоставил лишь около трети этого количества. Северная Корея, бедная диктатура с 25-миллионным населением, за тот же период поставила в Россию более миллиона снарядов, согласно заявлениям западных чиновников и российского правительства.

Украинские официальные лица заявили, что, если помощь полностью прекратится, они не смогут продолжать и так тяжелую военную кампанию по отвоеванию утраченных территорий и, возможно, не смогут сдержать российские подразделения, поддерживаемые гораздо большей страной, имеющей преобладающие запасы живой силы.

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Топ комментарии
+13
Тобто вони два роки війни думали "саме розсмокчеться" і ніц не робили, а тепер занепокоїлись?
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11.12.2023 10:11
+13
Ніхто не занепокоївся, за винятком пари експертів.
Деякі взагалі вже дупу під кацапів підставляють. Як он поляки зі словаками...
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11.12.2023 10:15
+12
євроімпотенти два роки імітували мастурбацію в надії, що "все саме якось мине", замість рекрутувати бійців до власних армій і нарощувати виробництво. тепер бачимо, що ***** правий у своїх розрахунках. в Заходу лишилося рік-два, щоб вжити термінових дій. після цього - *****.
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11.12.2023 10:14
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Тобто вони два роки війни думали "саме розсмокчеться" і ніц не робили, а тепер занепокоїлись?
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11.12.2023 10:11 Ответить
Ніхто не занепокоївся, за винятком пари експертів.
Деякі взагалі вже дупу під кацапів підставляють. Як он поляки зі словаками...
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11.12.2023 10:15 Ответить
це звичайна Европейська пропаганда
для підтримки збільшенния військових бюджетів
Що для України - добре
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11.12.2023 12:52 Ответить
ну вони не ми. Вони розконсервували заводи. І працюють. Не в тому темпі як ми витрачаємо. Але працюють. І потрохи нарощують. І США теж. Як виявилось багато чого в НАТО вже прострочене. І тепер вони намагаються задовільнити свої потреби. А потім наші. І між іншим остання новина казала що в світі почався дефіцит пороху... І відповідно ціни на нього підскочили. Фраза "хочеш миру готуйся до війни". Знову актуальна. Але 2000 років, війн нічого не навчили європейців...
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11.12.2023 10:48 Ответить
Газ. Потрібен газ. Порох роблять із газу.
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11.12.2023 11:20 Ответить
Цікаво як вони і чим збиралися воювати і як довго, якщо вже нічого нема..
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11.12.2023 10:13 Ответить
Ви головне якомога гучніше кричить про це... ху@лу то як бальзам на гнилі нутрощі...
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11.12.2023 10:13 Ответить
євроімпотенти два роки імітували мастурбацію в надії, що "все саме якось мине", замість рекрутувати бійців до власних армій і нарощувати виробництво. тепер бачимо, що ***** правий у своїх розрахунках. в Заходу лишилося рік-два, щоб вжити термінових дій. після цього - *****.
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11.12.2023 10:14 Ответить
Ну так ЗСУ ж розбивало "другу армію світу" з малою допомогою
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11.12.2023 10:18 Ответить
І єто хорошо,
І єто правильно!
М.С.Горбачьов

Може тепер побачать реальну загрозу буйла і підбуйловників орбанів?
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11.12.2023 10:17 Ответить
Ці арсенали просто ефективно використані за призначенням - перетворили на добрива сотні тисяч ванєк, які зібралися на Берлін. Хай радіють, що ці снаряди їм не довелося використати по ванькам у їх містах. Ну а далі - арбайтен. Добре що європейці чудово розуміють сенс цього слова
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11.12.2023 10:20 Ответить
В Європі вже пора занепокоїтись через блокування Обаном допомоги України і зростання небезпеки ЄС. Тяжко уявити щоб Лукашенко був в ЄС і вставляв би палки там, шантажував, блокував допомогу Україні, погрожув безпеці ЄС і всі би це терпіли. Орбан це той же Лукашенко, тільки який вже знаходиться в ЄС. Без Угорщини, Орбана ЄС і Україна тільки виграють.
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11.12.2023 10:22 Ответить
Нікчемні слизняки.
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11.12.2023 10:23 Ответить
Після 300 тисяч трупів рашистів так би не сказав. Хай бідкаються і клепаютью снаряди, щоб ще 300 тисяч закобзонити для початку
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11.12.2023 10:29 Ответить
час занепокоюватись минув ще два роки тому
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11.12.2023 10:24 Ответить
В Європі зростають тривожні настрої з приводу спорожнілих військових арсеналів

Це сумна новина, вона звучить так: коли людина стає кращою, вона одночасно стає дурнішою. Людина давно зрозуміла, що війна то погано. Європейці там передують. Вони стали кращими, вони поклялися більше ніколи не воювати між собою. Але паралельно вони стали нерішучими, а тому немічними, їх мають всі бажаючі, від місцевих циган до африканських, від росій ло америк.
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11.12.2023 10:24 Ответить
армія Великої Британії, яка є провідним військовим союзником США та має найбільший бюджет на оборону серед європейських країн, має лише близько 150 танків та 12 далекобійних артилерійських систем. Франція менше ніж 90 одиниць важкої артилерії. А Німеччині *********** вистачило б на два дні боїв. Джерело:

А меня закидывали какашками, когда предлагал внимательно всмотреться в "потужные учения НАТО" в Европе, которые были похожи на пионерские сборы. Полгода назад в парламенте докладывали что в Британии из 200 танков только 40 может ездить. Так что это прогресс.
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11.12.2023 10:25 Ответить
У ВБ інша оборонна доктрина, там танки до дупи.
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11.12.2023 12:24 Ответить
звісно, такі "неідіоти", як ти, більш поважне джерело інформації, при тому на уzzком ізикє, ніж wall street journal.
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11.12.2023 10:36 Ответить
о, прокинулись...., доброго ранку...
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11.12.2023 10:36 Ответить
Занепокоєння різних ступенів занепокоєності - це нормальний стан Європи. в 1939-му теж так було.
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11.12.2023 10:56 Ответить
Років 5 тому якийсь НАТОвський генерал описав сценарій нападу рф на Країни Балтії,

і згідно з цим сценарієм ніяке НАТО фізично не встигло би завадити окупації.
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11.12.2023 11:03 Ответить
Сумно тільки те, що і зараз не встигне...
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11.12.2023 11:41 Ответить
Р. Ширефф??
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11.12.2023 12:30 Ответить
так, занепокоєння - це найкраще, шо треба робити, коли в тебе порожніють арсенали. його ж можна заряджати в гармати.
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11.12.2023 11:16 Ответить
Європа за спиною США розслабилась і поклала великий болт на свою армію. Плюс ніхто не очікував що той кого вони завалювали євриками в знак примирення розпочне таку війну.
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11.12.2023 12:22 Ответить
у лютому 2022 року Німеччина запропонувала Україні 5 тис. касок, а через два роки вже починає виробляти снаряди. Треба просто почекати ще два роки
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11.12.2023 23:07 Ответить
 
 