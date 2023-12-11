В Европе растет беспокойство из-за ослабления армий и пустых арсеналов, - The Wall Street Journal

В Европе растут тревожные настроения по поводу опустевших военных арсеналов, способствует этому и позиция Сената США по оказанию помощи Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

В течение многих последних лет в Европе значительно сократились промышленные возможности производства оружия. С учетом ограниченных бюджетов и медленного экономического роста поправить ситуацию будет непросто. Тем более что большая часть населения выступает против наращивания военных расходов за счет сокращения социальных обязательств.

"Европа "систематически демилитаризировалась, потому что ей не нужно было тратить деньги" благодаря отсутствию очевидной угрозы и военному доминированию США во всем мире", - рассказал профессор военных исследований Университета Уорика Энтони Кинг.

Война в Украине показала глубину проблемы Европы. Запад уверен, что пока российская военная спецоперация продолжается в пределах Украины, европейским странам ничего не угрожает. Однако победа Москвы может привести к возникновению горячих точек на других территориях.

Издание отмечает, что армия Великобритании, которая является ведущим военным союзником США и имеет самый большой бюджет на оборону среди европейских стран, имеет только около 150 танков и 12 дальнобойных артиллерийских систем. Франция менее 90 единиц тяжелой артиллерии. А Германии боеприпасов хватило на два дня боев. У Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем противовоздушной обороны.

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"Хотя совокупная экономическая и промышленная мощь стран НАТО превосходит экономическую и промышленную мощь России и ее союзников, но сейчас РФ впереди. Украина сейчас ведет войну на истощение, и если мы не примемся серьезно за производство боеприпасов, угроза войны, скорее всего, приблизится к нам в упор", - заявил бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Ранее европейские страны пообещали оказать помощь Киеву на миллиарды долларов, но кроме экономических проблем сталкиваются с ограничениями на производство вооружений. Если США откажется от оказания основной части помощи, у Европы нет запасов, чтобы компенсировать разницу, а также она не сможет пополнить запасы для Украины и восстановить свои собственные силы одновременно. Глава военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр, заявил в этом году, что Европа сейчас может "увидеть дно бочки" с точки зрения того, что она может предложить Украине.

Европейский Союз вряд ли сдержит обещание поставить Киеву миллион крайне необходимых артиллерийских снарядов до весны этого года, ведь он предоставил лишь около трети этого количества. Северная Корея, бедная диктатура с 25-миллионным населением, за тот же период поставила в Россию более миллиона снарядов, согласно заявлениям западных чиновников и российского правительства.

Украинские официальные лица заявили, что, если помощь полностью прекратится, они не смогут продолжать и так тяжелую военную кампанию по отвоеванию утраченных территорий и, возможно, не смогут сдержать российские подразделения, поддерживаемые гораздо большей страной, имеющей преобладающие запасы живой силы.

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