Мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире, если суверенитет Украины будет нарушен, - глава МИД Чехии Липавский

Нарушение устава ООН и суверенитета Украины откроет дверь для нового конфликта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Отвечая на вопрос, когда и как может закончиться война РФ против Украины. По его словам, он "не может предсказать будущее".

"Поэтому не знаю, чем это закончится, но мы знаем, какие принципы поставлены на карту, и нам нужно убедиться, что все закончится на наших принципах, и это очень важно: Устав ООН, суверенитет украинской нации - это необходимо сохранить, потому что, если они будут нарушены, это откроет двери для нового конфликта, подобного этому, и это будет очень сложный прецедент, и мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире", - подчеркнул министр.

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