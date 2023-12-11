Мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире, если суверенитет Украины будет нарушен, - глава МИД Чехии Липавский
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Нарушение устава ООН и суверенитета Украины откроет дверь для нового конфликта.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.
Глава МИД Отвечая на вопрос, когда и как может закончиться война РФ против Украины. По его словам, он "не может предсказать будущее".
"Поэтому не знаю, чем это закончится, но мы знаем, какие принципы поставлены на карту, и нам нужно убедиться, что все закончится на наших принципах, и это очень важно: Устав ООН, суверенитет украинской нации - это необходимо сохранить, потому что, если они будут нарушены, это откроет двери для нового конфликта, подобного этому, и это будет очень сложный прецедент, и мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире", - подчеркнул министр.
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Його порушено 10 (десять!) років тому, якщо хтось досі не помітив.
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (С)
Там ще суд іде, може Мадуро чекає шо або суд шось присудить, або Уго Чавес в вигляді орла прилетить і порадить як вийти з тієї сраки. А тим часом їх армія робить накопичення стратегічних запасів туалетного папіру.