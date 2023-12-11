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Новости За рубежом Война
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Мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире, если суверенитет Украины будет нарушен, - глава МИД Чехии Липавский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ліпавський

Нарушение устава ООН и суверенитета Украины откроет дверь для нового конфликта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Отвечая на вопрос, когда и как может закончиться война РФ против Украины. По его словам, он "не может предсказать будущее".

"Поэтому не знаю, чем это закончится, но мы знаем, какие принципы поставлены на карту, и нам нужно убедиться, что все закончится на наших принципах, и это очень важно: Устав ООН, суверенитет украинской нации - это необходимо сохранить, потому что, если они будут нарушены, это откроет двери для нового конфликта, подобного этому, и это будет очень сложный прецедент, и мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире", - подчеркнул министр.

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/якщо суверенітет України буде порушено\
Його порушено 10 (десять!) років тому, якщо хтось досі не помітив.
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11.12.2023 11:05 Ответить
А чого Венесуела тягне з наступом на Гаяну? Може хто знає? Кажуть, що Гаяною такий же дурачок керує, який каже всім готуватися до майскіх шашликів
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11.12.2023 11:29 Ответить
"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!

В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (С)
Там ще суд іде, може Мадуро чекає шо або суд шось присудить, або Уго Чавес в вигляді орла прилетить і порадить як вийти з тієї сраки. А тим часом їх армія робить накопичення стратегічних запасів туалетного папіру.
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11.12.2023 13:17 Ответить
На очереди война Северной Кореи с Южной .. типа краснопузые Шариковы Швондеры покажут Кузькину мать👺👹🤪
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11.12.2023 11:45 Ответить
Не на часі, кацапи зараз тягнуть б/к з п. кореї.
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11.12.2023 11:51 Ответить
Снаряди з Північної Кореї розриваються у стволах гармат,кажуть самі мавзолєйні щури 💥💥💥і це є добре☠️🏴‍☠️
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11.12.2023 11:55 Ответить
 
 