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Европа должна сейчас помочь Украине "любым возможным способом", чтобы избежать войны с РФ в будущем, - глава МИД Чехии Липовский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ліпавський

Сейчас Европа должна помочь Украине любым возможным способом, чтобы в будущем избежать увеличения угрозы военного столкновения с Россией. Поддержка Украины должна стать главной задачей и частью стратегии противодействия вредному влиянию РФ в Европе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.

"Я буду очень откровенным: даже если мы сейчас прекратим поддержку Украины и Украина потерпит неудачу, мы как Европа, как европейское сообщество, как трансатлантическое сообщество, столкнемся с Россией еще ближе. Поэтому нам нужно помочь Украине любым возможным способом", - сказал Липовский.

Он добавил, что "огромная задача" европейских партнеров – отправить и обеспечить эту помощь.

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"И опять же, даже если бы мы не отправляли ее в Украину, через несколько лет Россия придумает что-то новое, и это останется угрозой европейской безопасности. Поэтому нам нужно сделать это сейчас. Это во благо Украины, на наше благо, и это будет очень большая задача", - подчеркнул глава МИД Чехии.

По словам главы МИД Чехии, очевидно, что война движется в сторону войны на истощение, когда силы стран выравниваются. Дипломат отметил, что у России есть ресурсы и готова потратить много человеческих жизней.

"На нас задача предоставить достаточно военной техники для вас, украинцев, воюющих с россиянами. Следовательно, это будет главной задачей в следующем году, и она должна стать частью нашей стратегии противодействия вредному влиянию России в Европе", - добавил Липовский.

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і покажіть всім у світі чого вартують обіцянки та гарантії від демократії ес та сша)))
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11.12.2023 11:14 Ответить
Зараз Європа повинна допомогти Україні у будь-який можливий спосіб, щоб у майбутньому уникнути збільшення загрози військового зіткнення з Росією. ЩО І РОБЛЯТЬ УСПІШНО ПОЛЯКИ,МАДЯРИ ,ТА СЛОВАКИ ДОПОМАГАЮЧИ РАШИСТУ.
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11.12.2023 11:21 Ответить
Недавно АналоГовнеты путлера были на выставке вооружений в одной из арабских стран.... Мавзолейные обезьяны Вермахта заключили братских договоров на триллионы долларов....😁🤪Танк СРАМата и прочие АналоГовнеты круче любого Леопарда и Джавелина,,не говоря о БТР-3
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11.12.2023 12:22 Ответить
 
 