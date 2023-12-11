Венгрия против Европы и всего, что она поддерживает, в том числе и против Украины, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал информацию о том, что Венгрия не изменила своих планов блокировать все решения о помощи и поддержке Украины, которые будут рассматриваться на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.

Об этом литовский министр сказал в общении с журналистами в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Единственное, как я могу трактовать венгерскую позицию не только по Украине, но и по другим вопросам, это то, что Будапешт – против Европы и всего, что она поддерживает", - отметил Ландсбергис.

По его словам, сейчас идет столкновение между теми, кто хочет, чтобы Европа была сильной, и теми, кто не хочет, чтобы Европа вообще существовала.

"Если мы найдем рациональное решение, этот шаг может быть решен. Если нет, нас ждут темные времена", - добавил Ландсбергис.

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