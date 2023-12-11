Венгрия против Европы и всего, что она поддерживает, в том числе и против Украины, - глава МИД Литвы Ландсбергис
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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал информацию о том, что Венгрия не изменила своих планов блокировать все решения о помощи и поддержке Украины, которые будут рассматриваться на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.
Об этом литовский министр сказал в общении с журналистами в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Единственное, как я могу трактовать венгерскую позицию не только по Украине, но и по другим вопросам, это то, что Будапешт – против Европы и всего, что она поддерживает", - отметил Ландсбергис.
По его словам, сейчас идет столкновение между теми, кто хочет, чтобы Европа была сильной, и теми, кто не хочет, чтобы Европа вообще существовала.
"Если мы найдем рациональное решение, этот шаг может быть решен. Если нет, нас ждут темные времена", - добавил Ландсбергис.
Пожалуйста, подождите...
Дуже рідко що прям один так проти всіх, скоріш за все там хтось ще в тіні активно лобіює те про що орбан публічно заявляє. І я не дуже вірю що прям орбан там моща, що один всіх блокує.
Хтось і Україну вважає такою, що потрібно викинути, щоб набрати висоту.
Чи IQ не дозволяэє?
Вони ж збиралися китайонізм будувати, а не в ЄС йти.
то може "на часі" переглянути деякі з принципів ЄС?
Чи союз без паразита, третина бюджета якого-дотації ЄС, не виживе?
UK вже 3 роки живе без мадяр і не дуже по ним жалкує.
Хіба що коли надлишкові кошти власний нарозвиток пускає замість того, що угорську корупцію годувати
Чим ЄС гірший?
Бо пригадую лише той автобус Ікарус (це кабздєц) та зелений горошок "Глобус". Всьо.
Бо тоді їхнє значення як країни на міжнародній арені зведеться до "0".
А так вони мають "золотий" голос в ЄС і НАТО що дозвіляє їм шантажувати і робити саботаж в цих структурах. За що їм х-йло напевне добряче платить (всякі там знижки на газ-нафту і кредити для будівництва АЕС і напевне всякі "пожертви" в кишеню орбаністів).
ЄС і НАТО треба мінятись щоб реагувати до зміни розкладки сил на міжнародній арені.
Зміни мають бути такі - НЕ ПОДІЛЯЄШ наших цінностей, підтримуєш відкрито ворожих країн до блоку (НАТО і ЄС) - ГЕТЬ З НАШИХ РЯДІВ.
Угорщина якраз підпадає під ці критерії.
Політика - це така цинічна штука.... словами не передати, один сморід.