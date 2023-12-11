РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6365 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 675 8
Венгрия (1546) Кулеба Дмитрий (2639) Сийярто (225)

Кулеба впервые с начала полномасштабного вторжения РФ проведет встречу с Сийярто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сійярто

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он сообщил перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Венгрии. Это будет наша первая личная встреча с начала полномасштабного вторжения. И думаю, этот факт говорит сам за себя: мы продолжаем говорить с Венгрией. Как я уже отметил, Украина изменила свое законодательство относительно образования и использования языков нацменьшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. И к этому факту нужно проявить уважение", – рассказал министр.

"В решении Еврокомиссии были конкретные формулировки – что Украина должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. И все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были воплощены… Думаю, правила игры должны быть честными. Если нам говорят сделать что-то, и это выполнено – это следует признавать как результат", – добавил глава МИД.

Читайте: Сийярто заявил, что Будапешт не против встречи Орбана и Зеленского, но "для этого необходима надлежащая подготовка"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бисер перед свиньями...
показать весь комментарий
11.12.2023 11:41 Ответить
Цікаво: а СБУ не вважає що це (як і зустріч найвеличнішого янєлоха з Орбаном) сприятиме поширенню московитського ІПСО? Чи "ви нє панімаєтє - ета другоє"? 🤔
показать весь комментарий
11.12.2023 11:42 Ответить
СБУ сказала що вважає.. кому можна, а кому не можна..
показать весь комментарий
11.12.2023 11:43 Ответить
Раніше Ми їх чмирили, а зараз що, замолажувати будемо??
показать весь комментарий
11.12.2023 11:42 Ответить
У рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання - що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії.(але не у відповідність до національного Українського законодавства) І усі ключові рекомендації Венеційської комісії були втілені… Думаю, правила гри мають бути чесними. Якщо нам кажуть зробити щось, і це виконано - це слід визнавати як результат",(НА КОРИСТЬ МАДЯРІВ.КОТРІ РОКАМИ БЛОКУЮТЬ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ ВІД ЄС І НАТО .ЗА РАХУНОК ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА))) - так правильно
показать весь комментарий
11.12.2023 11:43 Ответить
Мені здається, чи ОПЗЄ та МЗС точно виконують те, що не дали зробити Порошенко?

1. Законопроекти ЄС у ВР СН відхиляють і подають такі ж, але у своїй редакції.
2. Зарубіжні поїздки планують так, як їх планував Порошенко.
3. ЗЄ у своїх виступах вже давно доволі незграбно використав всі виступи Порошенко.

Походу ЗЄ ще зі школи звик тільки списувати або виконувати чиїсь вказівки.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:00 Ответить
Все як завжди. Поки півень не дзьобне в одне місце наша влада робити нічого не хоче. Але в цій ситуації якісь розмови в останню хвилину вже нічого не змінять. Запізно. Хто заважав робити це раніше?
показать весь комментарий
11.12.2023 12:24 Ответить
Нехай Кулеба спитає у Сіярти ,якщо вони такі друзі кацапів ,то чи не запровадять вони в своїй Угорщині другу державну мову - російську .Вони ж начебто мають якесь історичне спільне коріння, "адін нарот". Та й нашим людям там стане трохи зрозуміліше, бо на їхній ************ хрєн що зрозумієш.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:34 Ответить
 
 