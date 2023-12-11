Кулеба впервые с начала полномасштабного вторжения РФ проведет встречу с Сийярто

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он сообщил перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Венгрии. Это будет наша первая личная встреча с начала полномасштабного вторжения. И думаю, этот факт говорит сам за себя: мы продолжаем говорить с Венгрией. Как я уже отметил, Украина изменила свое законодательство относительно образования и использования языков нацменьшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. И к этому факту нужно проявить уважение", – рассказал министр.

"В решении Еврокомиссии были конкретные формулировки – что Украина должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. И все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были воплощены… Думаю, правила игры должны быть честными. Если нам говорят сделать что-то, и это выполнено – это следует признавать как результат", – добавил глава МИД.

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