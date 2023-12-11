Командир-разведчик РФ Деготь, во время оккупации Киевщины в спину расстрелявший 70-летнего мирного жителя, заочно получил пожизненное заключение, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненное лишение свободы заочно получил российский капитан Дмитрий Деготь, причастный к массовым убийствам гражданского населения в Украине. Находясь в должности руководителя разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, он участвовал в захвате Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что в период временной оккупации громады Деготь командовал действиями подчиненных во время проведения карательных акций против местных жителей.

В ходе таких "рейдов" рашисты похищали и убивали людей, а также грабили частные дома. При этом военное чиновник собственноручно применял огнестрельное оружие против гражданских.

"Установлено, что 3 марта 2022 на одной из улиц поселка Гавронщина Деготь остановил безоружного 70-летнего гражданина и ударил его в лицо прикладом автомата. После падения потерпевшего рашист расстрелял мужчину в спину", - говорится в сообщении.

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Инициированная СБУ судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной гибели местного жителя стали многочисленные огнестрельные ранения и потеря крови.

На основании собранных доказательств суд признал Дегтя виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил ему пожизненное лишение свободы заочно.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению места нахождения осужденного для его наказания за преступления против граждан нашего государства, добавили в пресс-службе СБУ.

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