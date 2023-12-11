РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6365 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 803 13
Киевская область (3539) приговор (1094) расстрел (414) СБУ (18692) военные преступления (1157)

Командир-разведчик РФ Деготь, во время оккупации Киевщины в спину расстрелявший 70-летнего мирного жителя, заочно получил пожизненное заключение, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненное лишение свободы заочно получил российский капитан Дмитрий Деготь, причастный к массовым убийствам гражданского населения в Украине. Находясь в должности руководителя разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, он участвовал в захвате Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что в период временной оккупации громады Деготь командовал действиями подчиненных во время проведения карательных акций против местных жителей.

В ходе таких "рейдов" рашисты похищали и убивали людей, а также грабили частные дома. При этом военное чиновник собственноручно применял огнестрельное оружие против гражданских.

"Установлено, что 3 марта 2022 на одной из улиц поселка Гавронщина Деготь остановил безоружного 70-летнего гражданина и ударил его в лицо прикладом автомата. После падения потерпевшего рашист расстрелял мужчину в спину", - говорится в сообщении.

Читайте: Идентифицирован российский командир, который во время оккупации Сумщины отдал приказ стрелять в гражданского, потому что тот отказался зарыть в яме тело знакомой, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Инициированная СБУ судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной гибели местного жителя стали многочисленные огнестрельные ранения и потеря крови.

На основании собранных доказательств суд признал Дегтя виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил ему пожизненное лишение свободы заочно.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению места нахождения осужденного для его наказания за преступления против граждан нашего государства, добавили в пресс-службе СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию необходимо остановить в Украине, - Блинкен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
До сраки йому. Одна надія, що він вже здох.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:26
+6
То вже хоч розстріляйте його заочно.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:45
+3
Ці вироки, як "вичерпати чайною ложкою Чорне море"!
Рашку потрібно засудити ЦІЛКОМ, ОГУЛОМ!
Всі сотні тисяч загарбників.
Та всю їхню недо Імперію.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
й що далі? ми його десь знайдемо, посадимо до в'язниці й будемо годувати та утримувати до скону?
показать весь комментарий
11.12.2023 12:24 Ответить
Ківі їли?
показать весь комментарий
11.12.2023 12:32 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 12:35 Ответить
До сраки йому. Одна надія, що він вже здох.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:26 Ответить
Ці вироки, як "вичерпати чайною ложкою Чорне море"!
Рашку потрібно засудити ЦІЛКОМ, ОГУЛОМ!
Всі сотні тисяч загарбників.
Та всю їхню недо Імперію.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:29 Ответить
То вже хоч розстріляйте його заочно.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:45 Ответить
Це всеодно що заочно торта можна з'їсти.
показать весь комментарий
11.12.2023 12:58 Ответить
якщо не здохне зараз то потім знайдуть як ківу з простеленими фаберже і макітрою
показать весь комментарий
11.12.2023 13:01 Ответить
В цей "кумедії" головне слово заочно.
показать весь комментарий
11.12.2023 13:18 Ответить
Він з українських переселенців, фото його є краще бойовим магам віддавати його данні і вони довго не протянуть, як казала одна відьма одній матері чию діачину ізнасіловали і вбили, дайте мені їх фото і вони довго не протянуть( це я зменшує висловлювання)
показать весь комментарий
11.12.2023 13:21 Ответить
цирк. Навіщо СБУ та суди витрачають час на заочні вироки? Він, скоріш за все не доживе до покарання.
показать весь комментарий
11.12.2023 14:21 Ответить
Заочно... За що тим ідіотам гроші платять? З таким успіхом можете заочно нанести превентивний ЯУ. На майбутнє так би мовити 🤦‍♂️
показать весь комментарий
11.12.2023 15:16 Ответить
Этому дегтю за всю мазуту две пули в рыло!
показать весь комментарий
11.12.2023 16:46 Ответить
 
 